Tulipany w Polsce kwitną od marca do końca maja. Preferują słoneczne, osłonięte od wiatru stanowisko i lekką, przepuszczalną, żyzną glebę. Cebule do gruntu sadzi się jesienią, od września do października na głębokość równą 3 wysokościom cebuli.

W sezonie tulipany zachwycają wyglądem - dzięki intensywnym kolorom stanowią piękną dekorację ogrodu. Sezon na nie powoli dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że po przekwitnięciu należy je pozostawić same sobie. Aby w kolejnym roku znów zachwyciły, należy zadbać o ich pielęgnację. Oto trzy złote zasady.

Spis treści: Ogławianie tulipanów. Dlaczego to tak ważne? Pozostawienie tulipanów w gruncie. O czym pamiętać? Wykopywanie tulipanów. Co daje taki zabieg?

Ogławianie tulipanów. Dlaczego to tak ważne?

Po opadnięciu płatków należy usunąć słupek kwiatowy, ale pozostawić liście i łodygi, aż same ulegną zaschnięciu. Usunięcie przekwitniętych kwiatostanów sprawi, że tulipan nie będzie tworzył nasion, dzięki czemu wszystkie związki zostaną dostarczone do cebuli. Zielone części rośliny, które pozostawimy po usunięciu słupka, będą pobierały z podłoża składniki odżywcze i to w nich będzie się odbywać fotosynteza, kluczowa w zasilaniu cebuli.

Pozostawienie tulipanów w gruncie. O czym pamiętać?

Czy tulipany trzeba wykopywać każdego roku? Zależy to od wielu czynników. Jeżeli decydujemy się pozostawić je w gruncie na zimę, musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Cebule są odporne na mróz, ale aby przetrwały, muszą się znajdować w odpowiednim miejscu. Tutaj ważną rolę odgrywa lekkie i przepuszczalne podłoże. W ciężkiej, zbitej i wilgotnej glebie cebule gniją. Dlatego tak ważne, by latem tulipany rosły na słonecznym stanowisku i podłożu, które nie gromadzi wody. W przypadku pozostawienia cebul w gruncie, ogławianie jest zabiegiem obowiązkowym.

Warto jednak wykopać cebule chociaż raz na 2-3 lata. Dzięki temu na rabatach nadal będziemy obserwować bujne kwitnienie. W przeciwnym razie raczej będziemy musieli pomyśleć o nowych nasadzeniach.

Wykopywanie tulipanów. Co daje taki zabieg?

Kolejna opcja to wykopywanie tulipanów. Prosty zabieg sprawia, że mamy kontrolę nad kondycją cebul. Jeśli pozostawiamy je w glebie, tak naprawdę nie wiemy, czy przetrwają pogodowe warunki czy atak szkodników. Dlatego też pojawienie się nowych kwiatów kolejnej wiosny stoi pod znakiem zapytania. Wykopywanie tulipanów ma też inną zaletę, czyli oszczędność. Cebule nie zgniją w glebie, a nam uda się dodatkowo wyhodować nowe cebulki przybyszowe, które w następnych latach zakwitną.

