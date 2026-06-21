Spis treści: Poranne "łapanie" światła słonecznego Skarpetki do łóżka (to naprawdę działa!) Wieczorny "zrzut myśli" na papier Oświetlenie "parterowe" po zmroku Kognitywne tasowanie zamiast liczenia owiec Planowanie w cyklach, nie w godzinach

Poranne "łapanie" światła słonecznego

Paradoksalnie, przygotowania do idealnego snu zaczynają się zaraz po przebudzeniu. Wystawienie oczu na naturalne światło słoneczne w ciągu pierwszych 30 minut od wstania to najsilniejszy sygnał dla twojego mózgu, by zresetować zegar biologiczny. Poranne słońce hamuje wydzielanie melatoniny i podnosi poziom kortyzolu w zdrowy sposób. Dzięki temu organizm zapamiętuje ten moment i dokładnie 14-16 godzin później zacznie naturalnie produkować hormon snu, sprawiając, że zrobisz się przyjemnie senny.

Sekret dobrego snu tkwi w tych 7 nawykach 123RF/PICSEL

Skarpetki do łóżka (to naprawdę działa!)

Często słyszymy, że w sypialni powinno być chłodno, ponieważ obniżenie temperatury głębokiej ciała pomaga zasnąć. To prawda, ale istnieje prosty sposób, by ten proces wspomóc: załóż do spania luźne, ciepłe skarpetki. Ogrzanie stóp powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia oddawanie ciepła z wnętrza organizmu. Dzięki temu ciało może szybciej osiągnąć warunki sprzyjające zasypianiu, a sam proces zasypiania często przebiega łatwiej i szybciej.

Wieczorny "zrzut myśli" na papier

Nic tak nie zabija snu, jak gonitwa myśli i analizowanie tego, co musisz zrobić jutro. Aby uniknąć tego stresu, wprowadź nawyk wieczornego "zrzutu myśli" (tzw. brain dump). Weź zwykłą kartkę i długopis, a następnie wypisz wszystko, co zaprząta ci głowę: listę zadań na kolejny dzień, niedokończone sprawy czy luźne zmartwienia. Przelanie ich na papier to sygnał dla twojego mózgu, że informacje są bezpieczne i nie musi ich już nerwowo magazynować w pamięci podręcznej.

Oświetlenie "parterowe" po zmroku

Nasz mózg ewolucyjnie kojarzy światło padające z góry (np. z lampy sufitowej) ze środkiem słonecznego dnia. Kiedy wieczorem palisz górne światło, wysyłasz organizmowi mylny sygnał. Na 2-3 godziny przed snem przejdź wyłącznie na oświetlenie "parterowe" - włączaj lampki biurkowe, kinkiety lub lampy podłogowe, najlepiej z żarówkami o ciepłej, żółtej lub pomarańczowej barwie. Imituje to zachód słońca i pozwala organizmowi na naturalne wyciszenie.

Kognitywne tasowanie zamiast liczenia owiec

Liczenie owiec wymaga skupienia, co może wręcz potęgować frustrację. Zamiast tego wypróbuj technikę "kognitywnego tasowania". Wymyśl jedną literę, np. "P", a następnie wyobrażaj sobie przez kilka sekund zupełnie niezwiązane ze sobą obiekty na tę literę (pies, parasol, poduszka, pomidor). Gdy skończą ci się pomysły, zmień literę. Ten proces naśladuje losowe, absurdalne myśli, które naturalnie pojawiają się w naszej głowie tuż przed zaśnięciem, skutecznie oszukując mózg.

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Planowanie w cyklach, nie w godzinach

Zafiksowanie się na idealnych "8 godzinach snu" to błąd. Ludzki sen dzieli się na cykle trwające około 90 minut. Jeśli budzik wyrwie cię w środku głębokiego cyklu, będziesz czuć się fatalnie, nawet jeśli spałeś 8 godzin. Znacznie lepiej jest obudzić się na końcu cyklu. Zaplanuj swój sen tak, by trwał wielokrotność 90 minut - na przykład 6 godzin (4 cykle) lub 7,5 godziny (5 cykli). Zdziwisz się, jak dużo energii będziesz mieć o poranku.

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