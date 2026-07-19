Spis treści: Dlaczego komary gryzą w nocy? To dla nich idealna pora do żerowania Gdzie najczęściej można spotkać komary? Co odstrasza komary w nocy? Postaw na naturalne sposoby

Dlaczego komary gryzą w nocy? To dla nich idealna pora do żerowania

Latanie i bzyczenie komarów w nocy potrafi doprowadzić do szału nawet najbardziej spokojną osobę. Nie dość, że insekty bywają uciążliwe i utrudniają zasypianie, to jeszcze boleśnie kąsają, pozostawiając po sobie swędzące bąble.

Jednak dlaczego tak się dzieje, że komary gryzą akurat w nocy? Okazuje się, że po zachodzie słońca owady te są bardziej aktywne z uwagi na spadek temperatury oraz większą wilgotność powietrza. To właśnie wówczas wyruszają na poszukiwanie żywicieli. Komary lokalizują swój cel wyczuwając wydychany przez ludzi dwutlenek węgla. Pomocne dla nich okazuje się również ciepło skóry oraz zapach potu.

Gdzie najczęściej można spotkać komary?

Okazuje się, że insekty te mogą doskwierać nam częściej, jeśli mieszkamy w domu usytuowanym nieopodal terenów podmokłych lub zbiorników wodnych, takich jak jeziora, stawy lub oczka. Obszary wilgotne to główne miejsce bytowania komarów, podobnie jak lasy lub rejony z gęstą roślinnością.

Co ciekawe, komary latają dość nisko. Wobec tego, jeśli mieszkamy w bloku, to najczęściej zaobserwujemy je na parterze lub 1. piętrze. Przeważnie im mieszkamy wyżej, tym mniejsza szansa na spotkanie komara.

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Co odstrasza komary w nocy? Postaw na naturalne sposoby

Nocą, wskutek nieznośnego bzyczenia komara nad głową, usilnie staramy się znaleźć sposób na pozbycie się intruzów. Okazuje się jednak, że warto przedsięwziąć pewne działania profilaktyczne, dzięki którym uda nam się zapobiec problemowi.

Co odstrasza komary w nocy? Najlepiej zaopatrzyć się w rośliny, które wydzielają nielubiany przez insekty zapach. Mowa tutaj między innymi o lawendzie, kocimiętce czy trawie cytrynowej. Ich aromat skutecznie odstraszy nieproszonych gości z sypialni.

Innym naturalnym sposobem na komary okazuje się stworzenie pewnej pułapki. Do tego celu potrzebujemy niewielkiej butelki plastikowej. Przecinamy ją na pół, a następnie wkładamy jedną część w drugą tworząc lejek. Mocujemy konstrukcję za pomocą folii aluminiowej. W osobnym naczyniu mieszamy 250 ml wody, 4 łyżki cukru oraz szczyptę drożdży. Specyfik umieszczamy w pułapce, którą kładziemy w kącie sypialni.





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