Osy postrzegane są zazwyczaj jako szkodniki, ale warto pamiętać, że pełnią w ekosystemie bardzo ważną rolę - kontrolują populacje innych owadów, w tym much, zjadają mszyce i gąsienice. Niestety, żywią się też tak cennymi dla nas pszczołami, niszczą owoce i uszkadzają drzewa.

Osy są też oczywiście zagrożeniem dla ludzi, zwłaszcza dzieci, starszych osób oraz uczulonych na ich jad. Ukąszenie prowadzi u nich do silnej reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego, który wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Niebezpieczeństwo stanowią także gniazda os, które zaraz po odkryciu, należy usunąć z pomocą profesjonalistów - nigdy nie robimy tego samodzielnie! By nie doszło do takiej sytuacji, warto zawczasu odstraszać osy i zniechęcać je do zakładania gniazd na naszych balkonach i tarasach. Jak to zrobić?

Jak pozbyć się os z balkonu lub tarasu?

W sytuacji, gdy zauważymy, że na naszych balkonach czy tarasach pojawiają się osy, powinniśmy natychmiast zabezpieczyć wszystkie okna i drzwi balkonowe poprzez montaż moskitier. To pierwszy krok, który sprawi, że owady nie dostaną się do domu. Doskonałym rozwiązaniem jest także zakup fałszywych gniazd - osy są bardzo terytorialne i na pewno nie założą gniazda w pobliżu innych.

Osy uwielbiają cukier, słodkie zapachy i wszelkie resztki jedzenia. By nie zainteresowały się naszym tarasem, powinniśmy regularnie sprzątać i na bieżąco je usuwać, nie pozostawiać otwartych pojemników z jedzeniem, a kosze na śmieci szczelnie zamykać. Warto też regularnie zbierać owoce spod drzew.

Aby zabezpieczyć okolice domu przed inwazją os, powinniśmy regularnie kontrolować ogród pod kątem miejsc, które mogłyby posłużyć im jako kryjówki. Należy też zasypywać wszelkie zagłębienia w ziemi, a jeśli znajdziemy gniazdo, natychmiast skontaktować się z profesjonalną firmą dezynsekcyjną.

