Spis treści: Dlaczego perz jest tak trudny do zwalczenia? Skuteczniejsza metoda niż ciągłe wyrywanie Jak pozbyć się perzu z warzywnika i rabat? Perz na trawniku. Co zrobić, żeby nie wracał? Domowe sposoby na perz. Które działają, a które mogą zaszkodzić? Jak zapobiec ponownemu pojawieniu się perzu?

Dlaczego perz jest tak trudny do zwalczenia?

Perz właściwy jest wieloletnią trawą, która rozmnaża się nie tylko przez nasiona, lecz przede wszystkim za pomocą podziemnych kłączy. Tworzą one rozgałęzioną sieć, rozrastającą się poziomo pod powierzchnią ziemi. Na kłączach znajdują się węzły i pąki, z których mogą powstawać nowe pędy.

Wystarczy nawet niewielki fragment pozostawiony w glebie, aby chwast zaczął się odbudowywać i jest to główny powód, dla którego przekopywanie ziemi szpadlem, glebogryzarką lub kultywatorem nie zawsze rozwiązuje problem. Ostrza tną kłącza na krótsze części i rozrzucają je po całej grządce. Zamiast jednej dużej rośliny po pewnym czasie może pojawić się wiele mniejszych.

Perz jest również odporny na niesprzyjające warunki. Korzystając ze swoich podziemnych zapasów, odbudowuje części naziemne, wypuszczając nowe liście. To dlatego jednorazowe pielenie jest tak mało skuteczne, a dopiero systematyczne usuwanie odrostów sprawia, że roślina nie może odbudowywać zapasów za pomocą fotosyntezy.

Sposoby na piękny trawnik 123RF/PICSEL

Skuteczniejsza metoda niż ciągłe wyrywanie

Zamiast chwytać za liście i odrywać je tuż nad ziemią, należy podważyć całą kępę widłami ogrodowymi. Widły rozluźniają podłoże, ale nie tną kłączy tak łatwo jak szpadel. Po uniesieniu bryły ziemi można wyciągnąć długie, jasne rozłogi i dokładnie sprawdzić, czy w glebie nie zostały ich fragmenty.

Najlepiej robić to, gdy ziemia jest lekko wilgotna, lecz nie mokra. Z suchej i zbitej gleby kłącza wychodzą z trudem i często się urywają, natomiast w błotnistym podłożu są słabo widoczne, a ziemia mocno przykleja się do korzeni.

Jak powinno wyglądać usuwanie perzu po kolei?

Skoś lub skróć wysokie pędy perzu, aby odsłonić powierzchnię ziemi. Wbij widły obok kępy i delikatnie unieść całą bryłę podłoża. Wybierz wszystkie widoczne kłącza, nie rozrywając ich na drobne fragmenty. Przejrzyj ziemię drugi raz po kilku lub kilkunastu dniach i usuń nowe odrosty. Przykryj oczyszczoną powierzchnię grubą warstwą ściółki.

Na mocno zachwaszczonej, pustej działce sprawdzi się również odcięcie perzu od światła. Powierzchnię można przykryć grubą, nieprzezroczystą plandeką, kartonem ułożonym na zakładkę albo innym materiałem, który nie przepuszcza promieni słonecznych. Na kartonie należy rozłożyć kilkunastocentymetrową warstwę zrębków, kompostu lub kory. Bez dostępu do światła pędy stopniowo słabną, ale osłona powinna pozostać na miejscu przez wiele miesięcy, a nie tylko kilka tygodni.

Jak pozbyć się perzu z warzywnika i rabat?

To właśnie warzywom i kwiatom perz jest w stanie zaszkodzić najbardziej. Dlatego skup się na zwalczaniu go jeszcze przed siewem i sadzeniem roślin. Grządkę należy dokładnie spulchnić widłami, a następnie ręcznie wybrać kłącza. Ziemię można przesiać przez sito ogrodnicze, szczególnie jeśli chwast opanował niewielką powierzchnię albo podłoże znajduje się w podwyższonej grządce.

Nie warto wkopywać rozłogów głębiej ani rozdrabniać ich glebogryzarką. Część z nich może przetrwać i po pewnym czasie dotrzeć do powierzchni. Dużo lepiej wyjmować je możliwie długimi odcinkami.

Jeśli perz wyrasta między warzywami, podłoże trzeba ostrożnie rozluźnić ręcznymi widłami i wyciągnąć kłącza bez uszkadzania korzeni uprawianych roślin. Nie zawsze da się usunąć wszystko za pierwszym razem. Każdy nowy pęd należy jednak wyjmować, zanim zdąży wytworzyć kilka dużych liści. Regularne pozbawianie części nadziemnych stopniowo wyczerpuje zapasy zgromadzone w kłączach.

Po oczyszczeniu grządki warto rozłożyć grubą warstwę ściółki. Mogą to być zrębki, kora, słoma, skoszona i podsuszona trawa albo karton przykryty materiałem organicznym. Ściółkowanie utrudnia nowym pędom dostęp do światła, a pojedyncze źdźbła, którym uda się przez nią przebić, są łatwiejsze do zauważenia i usunięcia.

Na rabacie bylinowej problem jest trudniejszy, ponieważ kłącza mogą oplatać korzenie roślin ozdobnych. W przypadku silnego zachwaszczenia czasami najlepszym rozwiązaniem jest jesienne lub wczesnowiosenne wykopanie bylin. Ich korzenie trzeba dokładnie oczyścić z perzu, a rabatę przekopać widłami i wybrać wszystkie rozłogi. Dopiero później można ponownie posadzić rośliny.

Perz na trawniku. Co zrobić, żeby nie wracał?

Perz i trawa należą do tej samej grupy roślin, dlatego zwalczanie chwastu na trawniku jest szczególnie trudne. Typowe preparaty selektywne przeznaczone do usuwania mniszka, koniczyny czy babki nie zadziałają na perz. Zwalczają one chwasty dwuliścienne, natomiast perz - podobnie jak trawy gazonowe - jest rośliną jednoliścienną.

Jeśli na murawie występują pojedyncze kępy, można je wykopać z zapasem ziemi, dokładnie wybrać kłącza, uzupełnić ubytek świeżym podłożem i dosiać trawę. Narzędzia używane podczas pracy trzeba oczyścić, aby nie przenieść fragmentów rozłogów w inne miejsce.

Przy większych płatach skuteczniejsze okazuje się zdjęcie całego fragmentu darni. Ziemię należy oczyścić z kłączy, wyrównać, a następnie wysiać nową trawę albo położyć kawałek zdrowej darni. Przez kolejne tygodnie warto sprawdzać obrzeża naprawianego miejsca, ponieważ perz może wrastać z sąsiedniej części ogrodu.

Rozwojowi chwastów na trawniku sprzyja rzadka, osłabiona murawa. Trawnika nie należy kosić przesadnie nisko. Ważne są także regularne nawożenie, podlewanie podczas suszy oraz dosiewanie trawy w pustych miejscach. Zwarta darń nie usunie istniejącego perzu, ale utrudni mu dalsze zajmowanie powierzchni.

Domowe sposoby na perz. Które działają, a które mogą zaszkodzić?

Najbezpieczniejszym domowym sposobem jest pozbawienie perzu światła. Karton, gruba warstwa ściółki lub nieprzezroczysta plandeka nie dają natychmiastowego rezultatu, ale stopniowo osłabiają podziemne części rośliny. Metoda sprawdza się głównie na pustych grządkach oraz w miejscach, których przez pewien czas nie zamierzamy obsadzać.

Działa również systematyczne ścinanie młodych odrostów. Perz wykorzystuje wtedy zapasy zgromadzone w kłączach, lecz nie może ich wystarczająco szybko uzupełniać. Zabieg trzeba powtarzać za każdym razem, gdy pojawią się nowe liście. Sporadyczne koszenie nie wystarczy.

Znacznie ostrożniej należy podchodzić do popularnych mieszanek z octu i soli. Ocet uszkadza przede wszystkim nadziemne części roślin, dlatego perz często odrasta z kłączy. W dużym stężeniu może także poparzyć sąsiednie warzywa, kwiaty i trawę.

Jeszcze gorszym pomysłem jest posypywanie ziemi solą. Sól pogarsza właściwości gleby, szkodzi organizmom glebowym i może utrudnić późniejszą uprawę roślin. Woda z dużą zawartością soli może również przemieszczać się w podłożu poza miejsce zastosowania.

Wrzątek niszczy zielone części perzu, ale zwykle nie dociera do całego systemu kłączy. Może być używany na pojedyncze chwasty wyrastające w szczelinach chodnika, jednak nie powinno się nim polewać rabat i trawników. Gorąca woda uszkodzi wszystkie rośliny, z którymi będzie miała kontakt.

Kłączy perzu lepiej nie wrzucać bezpośrednio do chłodnego kompostownika. Jeśli nie zostaną całkowicie wysuszone lub nie trafią do odpowiednio prowadzonego kompostu osiągającego wysoką temperaturę, mogą przetrwać i ponownie znaleźć się w ogrodzie wraz z gotowym kompostem. Bezpieczniej pozostawić je na słońcu do pełnego wysuszenia i dopiero wtedy przeznaczyć do dalszego zagospodarowania.

Jak zapobiec ponownemu pojawieniu się perzu?

Całkowite usunięcie perzu nie oznacza, że ogród pozostanie od niego wolny na zawsze. Kłącza mogą przerastać z sąsiedniej działki, pobocza, niekoszonego fragmentu ogrodu albo spod ogrodzenia. Chwast może także pojawić się w nowej ziemi przywiezionej na rabaty.

Najważniejsza jest regularna kontrola miejsc, w których perz występował wcześniej. Młody pęd należy podważyć i wyjąć razem z kłączem, zanim zdąży się rozrosnąć. Usunięcie pojedynczego rozłogu zajmuje chwilę, natomiast oczyszczenie całej przerośniętej rabaty może wymagać wielu godzin pracy.

Ponownemu pojawieniu się perzu pomagają zapobiegać:

ściółkowanie grządek i rabat grubą warstwą materiału,

utrzymywanie zwartej, dobrze odżywionej murawy,

regularne koszenie obrzeży działki,

zakładanie barier wzdłuż miejsc, z których wrastają kłącza,

sprawdzanie ziemi, kompostu i sadzonek przed wniesieniem ich do ogrodu,

dokładne czyszczenie narzędzi po pracy na zachwaszczonym terenie.

Walka z perzem wymaga cierpliwości, ponieważ nawet dokładnie oczyszczona ziemia może skrywać niewielkie fragmenty kłączy. Najlepsze efekty daje nie ciągłe urywanie liści, lecz konsekwentne usuwanie części podziemnych oraz blokowanie dostępu do światła.



