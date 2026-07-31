Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby
Tygodniowy
Miesięczny
Partnerski
Sennik

Jak prać ręczniki, żeby były miękkie przez lata? Wystarczy jedna zmiana

Anna Gburek

Anna Gburek

Zaraz po kupieniu ręczniki zachwycają miękkością, choć ich chłonność nie jest najlepsza za sprawą silikonów, którymi pokrywane są ich włókna. Po kilku praniach lepiej chłoną wodę, jednak ich włókna stają się szorstkie i niemiłe w dotyku. Jak temu zapobiec? Jedna zmiana w praniu ręczników przywróci ich miękkość i zachowa wysoką chłonność.

Złożone białe ręczniki na pralce, w tle półka z ręcznikami i zieloną rośliną.
Jedna zmiana w praniu ręczników sprawi, że będą puszyste przez wiele lat123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego ręczniki z czasem stają się szorstkie?
  2. Jedna zmiana robi największą różnicę
  3. Jak prać ręczniki, żeby długo były miękkie?
  4. Ten błąd popełnia większość osób
  5. Jak często prać ręczniki?
  6. 7 zasad miękkich ręczników

Dlaczego ręczniki z czasem stają się szorstkie?

Ręczniki z czasem stają się sztywne i szorstkie w dotyku. Bardzo często także zmniejsza się ich chłonność. Wszystkiemu winne jest nieodpowiednie pranie i błędy powielane przez wiele osób.

Najczęstszą przyczyną szorstkich ręczników jest używanie zbyt dużej ilości detergentów podczas prania ręczników, które źle wypłukane pozostają na włóknach i zlepiają je ze sobą. To właśnie powoduje, że stają się sztywne i tracą swoją chłonność.

Powodem tego stanu rzeczy może być także złe płukanie ręczników podczas prania z powodu zbyt dużej ilości rzeczy w bębnie.

Twarda woda również wpływa na to, że ręczniki stają się sztywniejsze i szorstkie. Osady z wapnia i magnezu często osiadają na włóknach i dodatkowo wiążą użyte podczas prania detergenty.

Jedna zmiana robi największą różnicę

Nie trzeba wiele, aby przywrócić miękkość ręcznikom. W usuwaniu osadów z detergentów i wody poradzi sobie zwykły biały ocet. Warto dodać go do pierwszego prania ręczników.

Podczas prania koniecznie zrezygnuj z płynu do zmiękczania tkanin. W przypadku ręczników działa on odwrotnie i zamiast zmiękczać, powoduje sztywność włókien, ponieważ osadza się na włóknach. Ponadto to właśnie płyn do płukania jest przyczyną powolnej utraty chłonności ręczników. Skleja ze sobą pętelki bawełny i wiąże inne detergenty czy osady z twardej wody. Jedna zmiana pozwoli ci utrzymać miękkość ręczników na dłużej.

Białe ręczniki wymagają specjalnego traktowania podczas prania
Białe ręczniki wymagają specjalnego traktowania podczas prania123RF/PICSEL

Jak prać ręczniki, żeby długo były miękkie?

Specjaliści od tkanin zalecają nie tylko rezygnację z płynu do zmiękczania podczas prania ręczników, ale także ograniczenie innych detergentów. Warto dokładnie odmierzać płyn do prania i używać skoncentrowanych produktów. Dzięki temu do bębna trafia mniej detergentów, które mogą osadzać się na włóknach.

Ponadto zaleca się pranie ręczników w zalecanej przez producenta temperaturze. Coraz częściej odchodzi się od gotowania ręczników i prania ich w temp. 90 st. Celsjusza. Ustawienie pralki na 60 st. Celsjusza wystarczy, aby pozbyć się z ręczników bakterii powodujących nieprzyjemny zapach.

Zobacz również:

Metoda na miękkie i puszyste ręczniki. Pierz je tylko w ten sposób
Porady

Dodaj kilka kropli. Ręczniki po praniu będą puszyste jak te w SPA

Tomasz Kromp
Tomasz Kromp

Zapewnij ręcznikom przestrzeń w bębnie. Nie pierz ich innymi ubraniami, które dodatkowo mogą powodować mechacenie się bawełny np. przez zamki czy rzepy. Ręczniki muszą mieć większą przestrzeń w bębnie, aby pralka mogła je dobrze wypłukać.

Włącz dodatkowe płukanie. Osoby, które mają w domu twardą wodę, powinny włączyć dodatkowe płukanie ręczników, dzięki czemu zmniejszą osad z twardej wody osadzający się na włóknach podczas prania z detergentem.

Ten błąd popełnia większość osób

Większość osób po użyciu ręcznika odwiesza go na wieszak w łazience. To jednak duży błąd. W pomieszczeniu o tak dużej wilgotności ręczniki słabo schną, szczególnie gdy są zwinięte. Warto zatem rozłożyć je i powiesić na suszarce, grzejniku, a najlepiej na słońcu, które działa antybakteryjnie dzięki promieniowaniu UV.

Mokry ręcznik jest idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii, które powodują, że z czasem wydziela on nieprzyjemny zapach. Brak prawidłowego suszenia ręcznika po użyciu powoduje, że należy go częściej wymieniać i prać, co naturalnie wpływa na szybsze zużycie tkaniny.

Jak często prać ręczniki?

Częstotliwość prania ręczników zależy od sposobu ich użytkowania. Ręczniki przeznaczone do dłoni w toalecie wymagają częstszego prania z powodu gromadzących się w ich włóknach bakterii E-coli. Dla bezpieczeństwa domowników zaleca się ich wymianę maksymalnie co dwa dni.

Zobacz również:

Nie potrzebujesz drogich detergentów, by odświeżyć swoje ręczniki
Porady

Wlej odrobinę do prania ręczników. Będą miękkie i chłonne jak nowe

Natalia Jabłońska

Ręczniki kąpielowe, o ile były odpowiednio suszone po każdym użyciu, można wymieniać z nieco mniejszą częstotliwością. Specjaliści zalecają ich pranie co 3-4 dni.

7 zasad miękkich ręczników

Właściwe pranie, ale i korzystanie z ręczników spowoduje, że ich włókna zachowają miękkość i jednocześnie będą dobrze wchłaniać wodę. Ich używanie będzie czystą przyjemnością. Aby uzyskać ten efekt, koniecznie stosuj się do tych zasad.

  1. Zrezygnuj z płynu do płukania.
  2. Używaj małej ilości detergentu do prania.
  3. Nie przepełniaj bębna.
  4. Nie pierz ręczników z ubraniami.
  5. Stosuj maksymalną zalecaną przez producenta ręcznika temperaturę prania.
  6. W przypadku twardej wody włącz dodatkowe płukanie.
  7. Rozłóż ręczniki do wyschnięcia po każdym użyciu.

Powodem szorstkich ręczników często są złe przyzwyczajenia. Wystarczy wprowadzić kilka zmian, aby zachowały miękkość przez wiele lat.

Zobacz również:

Niektóre ręczniki lepiej prać oddzielnie.
Porady

Tych ręczników nie pierz razem. Jeden błąd, a będą szare, szorstkie i nieświeże

Agnieszka Kasprzyk
Agnieszka Kasprzyk


"Wydarzenia": Na podbijanie sieci nigdy nie jest za późno. Nawet gdy ma się ponad 90 latPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze