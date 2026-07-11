Spis treści: Czy stroje kąpielowe można prać w pralce? Jak prac stroje kąpielowe, aby zachowały idealny wygląd na wiele lat?

Czy stroje kąpielowe można prać w pralce?

Ten, komu zdarzyło się już zniszczyć swój ulubiony strój kąpielowy czy bikini w pralce wie, że te elementy garderoby wymagają specjalnego traktowania. Producenci nie bez powodu zalecają, aby nie prać ich tak, jak bawełnianą bieliznę czy ubrania codziennego użytku. Jeśli włożysz bikini czy kostium do bębna i nastawisz wysoką temperaturę oraz intensywne wirowanie, może dojść do uszkodzenia fiszbin, zniekształcenia miseczek oraz rozciągnięcia materiału. Dodatkowo silne detergenty przyczynią się do wyblaknięcia intensywnych kolorów. Jeśli zależy ci więc na tym, aby twój kostium posłużył na długo, musisz wiedzieć jak się z nim obchodzić. Przestawiamy wskazówki, dzięki którym nawet 10-letnie bikini będzie wyglądało jak nowe.

Zanim wypierzesz strój, namocz go w zimnej wodzie. Taki zabieg usuwa z tkaniny szkodliwy chlor, sól morską, piasek oraz resztki kremów z filtrem 123RF/PICSEL

Jak prac stroje kąpielowe, aby zachowały idealny wygląd na wiele lat?

Bez względu na to, czy używasz stroju kąpielowego na basenie czy wchodzisz w nim do słonego morza, wymaga on regularnego prania. Wilgotny ciepły materiał tworzy bowiem idealne warunki do rozwoju grzybów i bakterii, a ponadto sól morska, kosmetyki przeciwsłoneczne czy chlor niekorzystnie działają na tkaniny, przyczyniając się do powstawania plam. Wiele osób wrzuca odruchowo kapielówki czy bikini do pralki razem z innymi ubraniami, ustawiając na standardowy cykl. Takie działanie może sprawić, że delikatne włókna z jakich produkowane są kostiumy do pływania nieodwracalnie się zniszczą. Jeśli chcesz temu zapobiec pamiętaj więc, aby:

Po powrocie z basenu czy plaży w pierwszej kolejności przepłukać strój w misce z chodną wodą

Stroje pływackie, bikini oraz kąpielówki prać wyłącznie ręcznie, w maksymalnie 30 st. C, ewentualnie w pralce, w trybie do prania ręcznego

Unikać silnych detergentów i płynów do płukania

Przed praniem w pralce zapiąć wszystkie zamki czy sprzączki, a także włożyć strój do specjalnego woreczka

Wirowanie ustawiać na minimalne obroty (400-600)

Stroje kąpielowe susz zawsze rozłożone na płasko w przewiewnym, zacienionym miejscu, unikając przy tym bezpośredniego słońca czy kaloryferów. Pod żadnym względem nie umieszczaj ich w suszarkach bębnowych.





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