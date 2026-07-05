Spis treści: Dlaczego warto jeść owoce jagodowe? Czy borówki trzeba myć przed spożyciem? Borówki zawsze warto umyć przed jedzeniem GIS rozwiewa wątpliwości Jak prawidłowo myć borówki? Wiele osób popełnia ten błąd

Dlaczego warto jeść owoce jagodowe?

Trwa sezon na jedne z najzdrowszych i najcenniejszych pod względem wartości odżywczych owoców - czyli jagód. Świeże maliny, truskawki, poziomki, jeżyny czy borówki są teraz dostępne w najzdrowszej i najsmaczniejszej formie, więc warto korzystać z ich dobroci i wybierać jako przekąskę czy składnik przetworów. Dlaczego są wyjątkowe? Bo zawierają szereg dobroczynnych związków, które mają nieoceniony wpływ na zdrowie.

To owoce uważane na polskie "superfoods" z uwagi na wysoką gęstość odżywczą, a jednocześnie niewielką kaloryczność. Zawierają cenne antyoksydanty, w tym mnóstwo polifenoli (zwłaszcza antocyjanów), nadającym im intensywny kolor. Związki te zwalczają wolne rodniki, chronią komórki przed starzeniem i zmniejszają ryzyko chorób nowotworowych. Ponadto stanowią źródło błonnika oraz witamin (głównie C, A i E).

Składniki zawarte w owocach jagodowych uszczelniają naczynia krwionośne, obniżają poziom "złego" cholesterolu (LDL) i pomagają regulować ciśnienie krwi, a za sprawą luteiny i zeaksantyny mogą przyczyniać się do ochrony wzroku. Pod względem zawartości tych ostatnich związków, jak również antoocyjanów, na szczególną uwagę zasługują borówki, zwłaszcza te leśne (czernice). Warto jeść wszystkie ich odmiany, bowiem wspierają organizm na wielu płaszczyznach, a przy tym dbają o dobre samopoczucie, wygląd i zgrabną sylwetkę. W 100 g zawierają jedynie około 57 kcal i są uznawane za owoce wspierające odchudzanie.

Myj taką ilość owoców, jaka jest ci potrzebna w danej chwili. W innym wypadku konieczne będzie ich osuszenie 123RF/PICSEL

Czy borówki trzeba myć przed spożyciem?

W jagody zazwyczaj zaopatrujemy się na targach czy w marketach. Prawdziwymi szczęściarzami są ci, którzy mają możliwość zbierania ich w przydomowych ogródku i cieszenia się rokrocznie obfitymi, dorodnymi owocami. Uprawa tych owoców nie należy bowiem do najłatwiejszych i bywa nierzadko problematyczna.

Mowa tu przede wszystkim o borówce amerykańskiej, która do prawidłowego rozwoju i zadowalających plonów potrzebuje ścisłych wymagań. Krzewy muszą mieć zapewnione bardzo kwaśne podłoże, o pH 3,5 - 4,5, stałą, wysoką wilgotność oraz dużą ilości słońca. Zignorowanie któregokolwiek z tych wymogów prowadzi zazwyczaj do braku owocowania i żółknięcia liści. Z uwagi na dość wygórowane potrzeby, wielu działkowców rezygnuje z uprawy tej konkretnej odmiany. Bez względu jednak na to, czy możesz cieszyć się borówkami własnej "produkcji", czy też kupujesz je w supermarkecie, wiedz, że w każdym przypadku wymagają one dokładnego mycia przed spożyciem.

Borówki zawsze warto umyć przed jedzeniem

Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiały się zalecenia dotyczące prawidłowego oczyszczania owoców i warzyw. Twórcy tych postów, będący nierzadko również ekspertami w dziedzinie żywności i żywienia, sugerowali, że borówki należy moczyć przez kilka minut w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej, octu lub kwasku cytrynowego. Co więcej, na rynku dostępne są już od jakiegoś czasu specjalne środki do mycia warzyw i owoców, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

GIS rozwiewa wątpliwości

Najnowsze zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówią jednak, że mimo iż plony zbierane na działce, jak również świeże produkty kupowane w sklepach, mogą mieć na sobie sporo niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń (metale ciężkie, bakterie, pleśnie, pasożyty, wirusy), nie trzeba traktować ich żadnymi środkami przed spożyciem. Zdaniem ekspertów GiS, owoce i warzywa wystarczy umyć dokładnie pod bieżącą wodą i warto to robić również wtedy, gdy są one obierane ze skórki. Niektóre - np. warzywa korzeniowe czy te z grubszą skórą, zaleca się również wyszorować miękką szczoteczką. Jak sprawa ma się natomiast w przypadku borówek? Wiele osób nie ma pojęcia, że z tymi konkretnymi owocami lepiej obchodzić się ostrożnie.

Jedzenie borówek prosto z krzaka może być niebezpieczne. Przestrzega przed tym m.in. Główny Inspektorat Sanitarny 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo myć borówki? Wiele osób popełnia ten błąd

Jedzenie niemytych borówek może skończyć się krótkotrwałymi, nieprzyjemnymi dolegliwościami lub poważnymi problemami zdrowotnymi. Owoce te mogą być zanieczyszczone bakteriami, pestycydami, a w przypadku czernic - jajami groźnych pasożytów np. tasiemca bąblowcowego. Wywołują one chorobę bąblowicę, która może rozwijać się przez lata i bez leczenia niszczyć narządy wewnętrzne, najczęściej wątrobę. Dlatego w przypadku borówek - zwłaszcza tych leśnych, dokładne mycie owoców przez spożyciem jest absolutnie konieczne. Jak jednak robić to prawidłowo, aby przechowywane owoce zachowały jędrność oraz świeżość na dłużej?

Przed rozpoczęciem mycia borówek umyj ręce wodą z mydłem. Następnie przełóż na sitko taką ilość, jaka jest ci potrzebna w danej chwili. Owoce jagodowe najlepiej myć bezpośrednio przed spożyciem, ponieważ wilgoć na ich powierzchni może sprzyjać rozwojowi pleśni. Opłucz borówki pod bieżącą, najlepiej zimną wodą, delikatnie mieszając je rękami. To pozwoli wodzie dotrzeć do wszystkich owoców i usunąć zanieczyszczenia. Unikaj zbyt mocnego strumienia wody, który mógłby je uszkodzić.

Jeśli zależy ci na umyciu większej ilości borówek, które nie zostają zjedzone od razu, konieczne jest ich wysuszenie. W przeciwnym razie staną się zbyt miękkie i zaczną się psuć (nawet jeśli przechowujesz je w lodówce). Najprościej jest użyć w tym celu ręcznika papierowego. Wyłóż owoce równomiernie na tacę i delikatnie je osusz.

Dlaczego lepiej nie korzystać ze specjalnych środków do mycia owoców? Bo mogę one pozostawić na nich resztki trudne do całkowitego spłukania, a tym samym wpływać niekorzystnie na smak borówek.

Jak postępujesz z borówkami przed jedzeniem? Zawsze myję je pod bieżącą wodą Myję je dopiero tuż przed zjedzeniem Moczę je w wodzie z dodatkiem sody, octu lub innego środka Nie myję ich wcale Zagłosuj

"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat