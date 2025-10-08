Spis treści: Gdzie i jak przechowywać banany? Dlaczego warto mieć stojak na banany? Czy banany można przechowywać w lodówce? Jak przechowywać banany, żeby się nie psuły? Spróbuj patentu z folią Czy banany można mrozić? Jak przyspieszyć dojrzewanie bananów?

Gdzie i jak przechowywać banany?

Sposób przechowywania bananów zależy przede wszystkim od tego, w jakim są stadium dojrzałości i kiedy chcemy je zjeść. Te jeszcze zielone najlepiej jest pozostawić w temperaturze pokojowej - po niedługim czasie staną się miękkie i przybiorą żółty odcień. Większą ostrożność należy jednak zachować, gdy kupujemy banany już mocno dojrzałe i nie planujemy spożyć ich od razu. Trzymane razem z innymi owocami szybko staną się miękkie i przyciągają muszki owocówki.

Dlaczego warto mieć stojak na banany?

Zdarza się też, że banany trzymane w koszyku z jabłkami czy gruszkami nie dojrzewają równomiernie i w niektórych częściach stają się zbyt miękkie. Aby tego uniknąć warto rozważyć zakup specjalnego stojaka i umieszczenie na nim bananów końcówkami do dołu lub po prostu odizolowanie ich od innych owoców.

Czy banany można przechowywać w lodówce?

Dobrą opcją przechowywania bananów - szczególnie latem, będzie umieszczenie tych dojrzałych w lodówce. Niska temperatura opóźni proces ich dojrzewania i zachowa świeżość na dłużej. Musisz jednak liczyć się z tym, że bananowa skórka po kilkudniowym przechowywaniu w niskiej temperaturze stanie się ciemna, a owoce już nie będą prezentować się apetycznie.

Końcówki banana można owinąć folią aluminiową lub spożywczą, aby ograniczyć wydzielanie etylenu Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Jak przechowywać banany, żeby się nie psuły? Spróbuj patentu z folią

Niezłym trikiem dla tych, którzy wolą jednak trzymać banany na widoku będzie owinięcie ich ogonków folią spożywczą lub aluminiową. Miejsce, z którego wydobywa się odpowiedziany za dojrzewanie etylem zostanie zabezpieczone, a owoce zachowają świeżość na dłużej.

Czy banany można mrozić?

Banany podobnie jak inne owoce można mrozić w całości lub pokrojone na mniejsze kawałki. Co prawda stracą swoją jędrność i będą nieco ciemniejsze, ale świetnie sprawdzą się wówczas jako baza do lodów, smoothie, koktajli czy wypieków.

Jak przyspieszyć dojrzewanie bananów?

Jeśli kupiłeś zielone banany, a zależy ci aby dojrzały szybko, najlepiej będzie pozostawić je w temperaturze pokojowej i położyć blisko innych owoców. Uwalniający się z nich etylen sprawi, że już kolejnego dnia staną się bardziej miękkie i słodsze. Te mocno dojrzałe, na których pojawiły się drobne, ciemne plamki, będą doskonale nadawać się do upieczenia bananowego chleba lub innych wypieków z dodatkiem tych owoców.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL