Jak przechowywać banany? Oto powód, dla którego lądują w koszu

Banany to jedne z najchętniej jadanych przez Polaków owoców. Często kupowane są na zapas w większej ilości, przez co szybko tracą jędrność i po chwili wyglądają nieapetycznie. Aby tego uniknąć, należy znać zasady ich odpowiedniego przechowywania. Czy banany można trzymać razem z innymi owocami? A może lepiej w lodówce? Podpowiadamy.

Przechowywanie bananów z innymi owocami sprawi, że będą szybciej dojrzewaćHelinton Andruchechen123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Gdzie i jak przechowywać banany?
  2. Dlaczego warto mieć stojak na banany?
  3. Czy banany można przechowywać w lodówce?
  4. Jak przechowywać banany, żeby się nie psuły? Spróbuj patentu z folią
  5. Czy banany można mrozić?
  6. Jak przyspieszyć dojrzewanie bananów?

Gdzie i jak przechowywać banany?

Sposób przechowywania bananów zależy przede wszystkim od tego, w jakim są stadium dojrzałości i kiedy chcemy je zjeść. Te jeszcze zielone najlepiej jest pozostawić w temperaturze pokojowej - po niedługim czasie staną się miękkie i przybiorą żółty odcień. Większą ostrożność należy jednak zachować, gdy kupujemy banany już mocno dojrzałe i nie planujemy spożyć ich od razu. Trzymane razem z innymi owocami szybko staną się miękkie i przyciągają muszki owocówki.

Dlaczego warto mieć stojak na banany?

Zdarza się też, że banany trzymane w koszyku z jabłkami czy gruszkami nie dojrzewają równomiernie i w niektórych częściach stają się zbyt miękkie. Aby tego uniknąć warto rozważyć zakup specjalnego stojaka i umieszczenie na nim bananów końcówkami do dołu lub po prostu odizolowanie ich od innych owoców.

Czy banany można przechowywać w lodówce?

Dobrą opcją przechowywania bananów - szczególnie latem, będzie umieszczenie tych dojrzałych w lodówce. Niska temperatura opóźni proces ich dojrzewania i zachowa świeżość na dłużej. Musisz jednak liczyć się z tym, że bananowa skórka po kilkudniowym przechowywaniu w niskiej temperaturze stanie się ciemna, a owoce już nie będą prezentować się apetycznie.

Rulony folii aluminiowej, papieru do pieczenia, folii bąbelkowej oraz papieru pakowego ułożone na pomarańczowym tle, wyraźnie widoczne tekstury materiałów.
Końcówki banana można owinąć folią aluminiową lub spożywczą, aby ograniczyć wydzielanie etylenuLeonid Iastremskyi123RF/PICSEL

Jak przechowywać banany, żeby się nie psuły? Spróbuj patentu z folią

Niezłym trikiem dla tych, którzy wolą jednak trzymać banany na widoku będzie owinięcie ich ogonków folią spożywczą lub aluminiową. Miejsce, z którego wydobywa się odpowiedziany za dojrzewanie etylem zostanie zabezpieczone, a owoce zachowają świeżość na dłużej.

Czy banany można mrozić?

Banany podobnie jak inne owoce można mrozić w całości lub pokrojone na mniejsze kawałki. Co prawda stracą swoją jędrność i będą nieco ciemniejsze, ale świetnie sprawdzą się wówczas jako baza do lodów, smoothie, koktajli czy wypieków.

Jak przyspieszyć dojrzewanie bananów?

Jeśli kupiłeś zielone banany, a zależy ci aby dojrzały szybko, najlepiej będzie pozostawić je w temperaturze pokojowej i położyć blisko innych owoców. Uwalniający się z nich etylen sprawi, że już kolejnego dnia staną się bardziej miękkie i słodsze. Te mocno dojrzałe, na których pojawiły się drobne, ciemne plamki, będą doskonale nadawać się do upieczenia bananowego chleba lub innych wypieków z dodatkiem tych owoców.

