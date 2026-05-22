Spis treści: Czyszczenie desek na tarasie? Nigdy nie idź na łatwiznę Zamiatanie tarasu do podstawa Czym myć deski na tarasie? Impregnacja drewna tarasowego

Czyszczenie desek na tarasie? Nigdy nie idź na łatwiznę

Czyszczenie desek tarasowych nie jest trudne, ale nigdy nie wolno się ograniczać tylko do powierzchownego czyszczenia. Trzeba jednak przyznać, że częste porządki są również konieczne, bo to ono jest podstawą do dalszych działań. Zadbane deski będą faktem, kiedy zaczniemy od bieżącego sprzątania tarasu drewnianego. Na początek samo zamiatanie z kurzu, liści oraz innych zabrudzeń wystarczy w zupełności.

Co trzeba jeszcze robić, żeby deski były czyste? Trzeba usuwać nalot, który z czasem powstaje na drewnie. Szary osad to patyna - naturalny i czasem pożądany proces, ponieważ samoczynnie zapobiega erozji, ale z drugiej strony nie jest estetyczny, stąd wiele posiadaczy decyduje się jego usuwanie.

Skoro wiele osób decyduje się na usuwanie patyny, drewniane deski trzeba impregnować. Jeśli chcemy uniknąć zniszczeń oraz kosztownych reparacji zaleca się użycia specjalnych preparatów trzy razy w roku, ale minimalnie raz w roku.

Zamiatanie tarasu do podstawa

Dlaczego zamiatanie tarasu jest takie ważne? Fakt, jest to zabieg estetyczny, ale także praktyczny. Zabrudzone deski mogą przyspieszać erozję, np. rozkładającymi się liśćmi, a piasek bądź żwir doprowadzić do mikrouszkodzeń, które w połączniu z wilgocią mogą sprzyjać niszczeniu.

Czym zamiatać taras drewniany? Tutaj nie ma zbędnej filozofii, ponieważ do tego celu wystarczy miotła, która dokładnie wymiecie wszystkie nieczystości.

Czym myć deski na tarasie?

Pamiętasz o myciu tarasu? To nie tylko względy estetyczne

Mycie desek tarasowych nie jest również trudne, ale trzeba wykazać się ostrożnością i dobrać do tego odpowiednie środki. Oczywiście, można zaopatrzyć się w odpowiednie preparaty w sklepach budowlanych. Najczęściej wystarczy za pomocą mopa rozprowadzić środek, a następnie spłukać dużą ilością wody. Czy są inne sposoby na czyszczenie desek tarasowych? Tak i można zrobić to w sposób ekologiczny.

Szare mydło - wymieszane z wodą nadaje się do mycia desek tarasowych.

Płyn do mycia naczyń - pomoże pozbyć się tłustych plam, np. po grillowaniu na tarasie.

Soda oczyszczon a - 1 szklanka rozpuszczona w 10 l wody to dobry środek czyszczący.

Ocet - 1 szklanka i 3 litry wody stanowią dobry sposób na brudne deski.

Nieważne, który z tych sposobów wybierzemy, musimy po zakończeniu czyszczenia, całość tarasu wypłukać dużą ilością wody.

Deski tarasowe można myć również na inne metody. Jednym z nich jest zakupienie myjki ciśnieniowej, która również w ekologiczny sposób poradzi sobie z zabrudzeniami. Inny sposób na doprowadzenie desek tarasowych do czystości? Zastosowanie kwasu szczawiowego. Trzeba przygotować roztwór 6 proc. (60 g proszku trzeba rozpuścić w litrze wody), pokryć pędzlem deski, odczekać 30 minut i oblać obficie wodą.

Impregnacja drewna tarasowego

Impregnacja jest koniecznością, jeśli taras ma nam na długo służyć

Drewno to bardzo specyficzny materiał, który jest podatny na czynniki atmosferyczne. Może chłonąć wodę, przez co pęcznieje i rozszerza się, latem zaś kurczy się. Wszystko to sprawia, ze drewniane deski tarasu "pracują" przez cały rok. Dlatego trzeba deski impregnować drewno specjalistycznymi preparatami. Można sięgnąć po impregnaty w oleju: albo bezbarwne, albo w kolorze.

Jak często impregnować deski tarasowe? Niektórzy polecają trzykrotnie w trakcie roku: wiosną, latem i jesienią. Inni zaś mówią, że coroczny zabieg w zupełności wystarczy.

Jak zrobić impregnacje drewna tarasowego? Wcześniej deski muszą być umyte i wysuszone, ale także musimy mieć na uwadze aurę. Najlepiej impregnowanie przeprowadzić w pogodne dni i wtedy, kiedy temperatura nocą nie spada poniżej 5 stopni Celsjusza.

Olejowanie trzeba robić równomiernie, a ewentualnie nadmiar preparatu trzeba po pewnym czasie zebrać za pomocą ścierki, aby nie powstały zacieki. W razie konieczności, po wysuszeniu desek, można pokryć drewno kolejną warstwą, o ile sugeruje tak producent preparatu.

