Nie dość, że dostępność świeżych, dorodnych czereśni jest ograniczona czasowo, to jeszcze potrafią kosztować niemało. Lepiej zapobiegać rozczarowaniu podczas degustacji, które z pewnością odczulibyśmy, gdyby upragnione owoce okazały się kwaśne i wodniste. Wystarczy poznać kilka zasad, dzięki którym będziemy w stanie namierzyć wyłącznie smakowite kąski.

Spis treści: Pierwsza wskazówka to kolor skórki Szypułka prawdę ci powie Jak rozpoznać słodkie czereśnie? Wykonaj ostrożny test Jak przechowywać czereśnie, aby nie straciły smaku? Zrób to po powrocie z zakupów

Pierwsza wskazówka to kolor skórki

Z jednej strony od zawsze słyszymy, że nie należy oceniać książki po okładce. W przypadku zakupów spożywczych ta zasada rzadko znajduje zastosowanie. Wygląd czereśni jest w stanie sporo powiedzieć na temat ich walorów smakowych.

W przypadku większości odmian głęboki, ciemnoczerwony, a nawet bordowo-czarny kolor oznacza, że owoc spędził na drzewie optymalną ilość czasu i zdążył skumulować maksymalną ilość naturalnych cukrów.

Równie istotny jest stan samej skórki. Słodka czereśnia powinna być gładka i błyszcząca. Matowa, pomarszczona lub wyblakła powierzchnia świadczy o tym, że owoce najpewniej czasy swojej świeżości mają już za sobą.

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Szypułka prawdę ci powie

Bardzo ważnym, choć często pomijanym wskaźnikiem jakości czereśni jest ich ogonek. Na podstawie stanu szypułki jesteśmy w stanie oszacować, jak dawno owoc został zerwany z gałęzi.

Soczyste i smaczne owoce cechują się żywo zielonym i elastycznym ogonkiem. Jeśli szypułka jest zdrewniała, brązowa i przesuszona, a owoce opadają od niej pod wpływem delikatnego dotyku, czereśnie prawdopodobnie zbyt wiele czasu spędziły w transporcie lub magazynie. Choć nadal mogą wyglądać apetycznie, procesy starzenia zdążyły już wpłynąć na spadek poziomu cukru i pogorszenie konsystencji miąższu.

Jak rozpoznać słodkie czereśnie? Wykonaj ostrożny test

Oceny stanu czereśni warto dokonać również za pomocą dotyku. Ważne jest jednak, aby zrobić to bardzo delikatnie. Słodkie owoce wyróżniają się zwartą strukturą. Pod lekkim naciskiem palca zdrowa czereśnia powinna pozostać jędrna i sprężysta.

Zbyt twarde owoce bywają niedojrzałe i kwaśne. Z kolei bardzo miękkie okazują się zazwyczaj przejrzałe i podatne na szybkie psucie.

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Jak przechowywać czereśnie, aby nie straciły smaku? Zrób to po powrocie z zakupów

Co zrobić, żeby czereśnie nie psuły się szybko? 123RF/PICSEL

Zaopatrzenie zrobione, a szybka degustacja zaraz po powrocie do domu jednoznacznie wykazała, że udało ci się kupić słodkie i pyszne owoce. To jednak nie wszystko o czym trzeba pamiętać, by w pełni wykorzystać sezon na czereśnie.

Po przyniesieniu ich do domu nie należy myć całych zapasów, a tylko tę porcję, którą planujesz od razu zjeść. Wilgoć przyspiesza rozwój pleśni, więc z płukaniem owoców lepiej się nie spieszyć. Pozostałą część zakupów przechowuj w lodówce. Wyjmij je z urządzenia kilkanaście minut przed planowanym spożyciem, co pozwoli wydobyć pełnię słodkiego aromatu.

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