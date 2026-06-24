Spis treści: Poranne wietrzenie - wykorzystaj najchłodniejsze godziny dnia Folia NRC na oknach - prosty sposób na zatrzymanie upału Jasny, wilgotny ręcznik na parapecie Zasłoń słońce, zanim nagrzeje mieszkanie Wyłącz źródła ciepła ukryte w domu

Poranne wietrzenie - wykorzystaj najchłodniejsze godziny dnia

Gdy tylko wstaniesz z łóżka - a najlepiej tuż po świcie - otwórz szeroko wszystkie okna w domu. Wykorzystaj ten krótki moment w ciągu doby, kiedy powietrze na zewnątrz jest najchłodniejsze i najbardziej rześkie. Stwórz przeciąg, otwierając drzwi i okna na przestrzał, co pozwoli ekspresowo wymienić duszne, nagrzane powietrze z nocy na świeże. Warto w tym czasie również całkowicie odsłonić firanki, by nic nie hamowało przepływu chłodnego powietrza do głębi pomieszczeń. Pamiętaj jednak, że gdy słońce zaczyna mocno przygrzewać, a temperatura na zewnątrz zaczyna rosnąć (zazwyczaj ma to miejsce około godziny 8:00 rano), bezwzględnie zamknij wszystkie okna.

Folia NRC na oknach - prosty sposób na zatrzymanie upału

Ten trik ratuje życie w przegrzanych blokach. Jeśli twoje okna wychodzą na południe lub wschód i nie masz zewnętrznych rolet, przyklej do szyb zwykłą folię NRC (to ten srebrno-złoty koc ratunkowy z samochodowej apteczki). Zrób to koniecznie tak, aby srebrna strona była skierowana na zewnątrz. Dzięki temu folia zadziała jak lustro, odbijając promienie słoneczne. To niezwykle tani i skuteczny sposób na zablokowanie ciepła, zanim w ogóle przeniknie ono przez szybę do twojego salonu.

Jasny, wilgotny ręcznik na parapecie

Zanim zamkniesz okna, wykorzystaj fizykę na swoją korzyść. Zmocz w bardzo zimnej wodzie gruby ręcznik, mocno go wyciśnij (nie może z niego kapać) i rozłóż na nagrzewającym się parapecie lub powieś w oknie. Woda parując, będzie naturalnie schładzać powietrze w okolicy okna. Zwróć uwagę na kolor materiału - dlaczego ręcznik musi być jasny? Ciemne barwy pochłaniają ciepło, natomiast białe, kremowe czy jasnoszare tkaniny skutecznie odbijają promienie świetlne, wspomagając proces chłodzenia.

Zasłoń słońce, zanim nagrzeje mieszkanie

Nawet jeśli nie korzystasz ze specjalnej folii, nie zapominaj o stworzeniu podstawowej bariery świetlnej. Zaraz po porannym wietrzeniu zasuń rolety, żaluzje lub zaciągnij zasłony. Najlepiej sprawdzą się tutaj tkaniny podgumowane typu "blackout" lub te wykonane z gęstych, ale jasnych materiałów. Jeśli posiadasz klasyczne żaluzje, ustaw ich lamelki tak, by odbijały promienie słoneczne w stronę sufitu, a nie bezpośrednio na podłogę. Pamiętaj, by odciąć dostęp światła zanim słońce zacznie świecić prosto w twoje okna.

Jak ochłodzić mieszkanie bez inwestycji w klimatyzację? 123RF/PICSEL

Wyłącz źródła ciepła ukryte w domu

O poranku, tuż przed wyjściem z domu, zrób szybki obchód mieszkania. Każde urządzenie elektryczne podłączone do prądu generuje ciepło, nawet gdy znajduje się tylko w trybie czuwania. Komputer, telewizor, dekoder, bezczynna ładowarka zostawiona w gniazdku czy zmywarka - to wszystko subtelnie, ale skutecznie podnosi temperaturę w zamkniętym pomieszczeniu. Zanim słońce wzejdzie na dobre, wyjmij wtyczki z kontaktów. W upalne dni zrezygnuj też z porannego pieczenia w piekarniku czy długiego gotowania, aby nie dodawać mieszkaniu niepotrzebnych stopni od samego rana.

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