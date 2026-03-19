Utrata motywacji, frustracja i efekt jojo. Oto dlaczego nie możesz schudnąć

Rokrocznie, najczęściej w styczniu albo wczesną wiosną, miliony Polaków postanawiają schudnąć. Walka o lepszą sylwetkę niekiedy kończy się sukcesem, jednak bywa i tak, że odmawianie sobie wszystkiego i ciągłe uczucie głodu jest nieznośnie frustrujące, a marzenia o szczupłym ciele odchodzą w zapomnienie. Niekiedy zdarza się natomiast, że dieta owocuje utratą kilogramów, które po niedługim czasie wracają jak bumerang.

Przyczyną niepowodzeń w odchudzaniu jest najczęściej zła taktyka. Zamiast skupić się na zmodyfikowaniu diety, włączeniu produktów, które wspierają utratę masy ciała, a jednocześnie są smaczne i sycące, zmuszamy się bowiem do jedzenia sałatek, picia koktajli, a jednocześnie rezygnowania z pieczywa i makaronów. W konsekwencji jesteśmy ciągle głodni i podirytowani, a po utracie kilku kilogramów wracamy do starych nawyków. Co zatem robić, aby odchudzanie miało sens, zmiana nawyków żywieniowych była trwała, a w naszym codziennym jadłospisie nie zabrakło tego, co najbardziej lubimy jeść?

Przestrzegaj tych zasad jeśli chcesz trwale schudnąć. Bez restrykcyjnych diet i liczenia kalorii

Odchudzanie to wbrew pozorom prosty proces, polegający na tym, aby zachować ujemny bilans energetyczny. Innymi słowy, spożywać mniej kalorii, aniżeli organizm potrzebuje do utrzymania prawidłowej masy ciała. Wykonując obliczenia uwzględniające wiek, masę ciała i poziom aktywności fizycznej, można sprawdzić, jakie jest konkretne zapotrzebowanie energetyczne konkretnej osoby i od otrzymanej wartości wystarczy odjąć około 150-300 kcal. Na tym schemacie bazują zazwyczaj dietetycy, którzy układają jadłospisy redukcyjne. Co jednak zrobić, jeśli nie masz głowy do liczenia kalorii, nie interesuje cię współpraca ze specjalistą, a chcesz trwale schudnąć? W swojej codzienności stosuj kilka zasad, które z pewnością ci pomogą:

Jedz nieco mniej lub więcej się ruszaj (a najlepiej jedno i drugie) - mniejsza objętość posiłków lub codzienna, umiarkowana aktywność fizyczna pozwoli wygenerować ujemny bilans energetyczny.

Spożywaj produkty bogate w białko, w każdym posiłku - chude mięso, ryby, jaja, nabiał, rośliny strączkowe - dzięki nim będziesz bardziej się najadać i ograniczysz chęć na podjadanie między posiłkami, a dodatkowo wpłyniesz na przyrost masy mięśniowej.

Wracaj uwagę na kaloryczność posiłków - w swoim jadłospisie zamień produkty kaloryczne, na "lżejsze", przykładowo masło na serowy, pełnotłuste mleko na odłuszczone, wieprzowinę na drób, chipsy na domowy popcorn, suszone owoce na świeże, smaż bez tłuszczu lub z minimalną ilością i jedz więcej warzyw.

Czytaj etykiety - wybieraj produkty z najprostszym składem i z mniejszą ilością kalorii

Pij wodę - odpowiednie nawodnienie to podstawa, dlatego pamiętaj, aby każdego dnia wypijać minimum 1,5-2 litry wody (w okresie letnim jeszcze więcej).

Do każdego posiłku przemycaj sporą porcję białka. Dzięki temu będziesz bardziej się najadać

Ponadto pamiętaj, że zdrowe, trwałe odchudzanie powinno być długofalowe. Uzbrój się więc w cierpliwość i oczekuj na efekty, które prędzej czy później przyjdą. Jeśli nie chcesz rezygnować z przekąsek, które uwielbiasz - np. słodyczy, postaraj się przygotowywać samodzielnie ich zdrowszą, bezcukrową wersję lub kup gotową, mniej kaloryczną przekąskę. Jeśli skusisz się na zjedzenie czegoś tłustego lub słodkiego, zamiast obarczać się wyrzutami sumienia, pójdź tego dnia na spacer, rower lub jogging. Ważne, aby codzienna dieta opierała się w 80 proc. na zdrowych, wartościowych produktach.

