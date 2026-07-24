Spis treści: Chwasty na kostce brukowej. Czy konieczne jest stosowanie żrącej chemii? Jak usunąć chwasty na kostce brukowej domowymi sposobami?

Chwasty na kostce brukowej. Czy konieczne jest stosowanie żrącej chemii?

Zadbana kostka brukowa to wizytówka każdej posesji. Ci, którzy zdecydowali się na taki materiał do utwardzania powierzchni na swojej działce pieczołowicie dbają, aby prezentowała jak najlepiej. Na wygląd kostki mają jednak wpływ czynniki często niezależne od nas - przede wszystkim wilgoć, promieniowanie UV, a także pojawiające się w szczelinach chwasty. Ten ostatni problem bywa bardzo uciążliwy, bo lubi nawracać. Niektórzy decydują się na ręczne usuwanie chwastów, co bywa pracochłonne i niezbyt skuteczne.

Po pewnym czasie szpecące roślinki bowiem znów pojawiają się w zakamarkach. Z tego względu część osób decyduje się na stosowanie chemicznych środków chwastobójczych. Te agresywnie działające specyfiki mogą jednak zaszkodzić spoinom, odbarwiając przy tym nawierzchnię. Na szczęście istnieją również inne rozwiązanie, które pomogą zwalczyć chwasty i zapobiec im ponownemu wyrastaniu. Są niedrogie, bezpieczne dla otoczenia i przede wszystkim skuteczne.

Myjka ciśnieniowa pomoże pozbyć się drobnych mchów i chwastów. Te głęboko zakorzenione trzeba jednak usunąć ręcznie 123RF/PICSEL

Jak usunąć chwasty na kostce brukowej domowymi sposobami?

Walka z chwastami nie musi wiązać się ze stosowaniem drastycznych środków chemicznych. Istnieją sprawdzone, domowe i ekologiczne sposoby, na pozbycie się zielonych narośli z przydomowego otoczenia. W tym celu można zastosować np.:

Wrzątek - chwasty należy polewać gorącą wodą co sprawi, że szybko zwiędną i będzie można je znacznie szybciej i łatwiej usunąć.

Sodę oczyszczoną - proszek można wsypać bezpośrednio w szczeliny lub rozpuścić w wodzie razem z solą, co skutecznie ograniczy wzrost chwastów.

Ocet - mieszankę wody i octu w proporcji 3:1 należy przelać do pojemnika z atomizerem i rozpylać obficie na chwasty.

Myjkę ciśnieniową - sprawdzi się ona nie tylko do usuwania brudu z kostki brukowej, ale także pozbywania się mchów i chwastów. Po mechanicznym usunięciu roślin trzeba jednak pamiętać, aby uzupełnić szczeliny w kostce świeżym piaskiem.