Spis treści: Dlaczego w upał śpi się gorzej? Prosty sposób na dobry sen, który działa od razu Nie bierz zimnego prysznica na siłę Jak schłodzić łóżko? Wietrzenie ma sens tylko o odpowiedniej porze Wentylator pomaga, ale trzeba go ustawić z głową Wieczorem liczy się także to, co jesz i pijesz Najgorsze, co można zrobić przed snem

Dlaczego w upał śpi się gorzej?

Sen i temperatura są ze sobą ściśle powiązane. Wieczorem organizm naturalnie obniża temperaturę ciała, by wejść w tryb odpoczynku. Kiedy jednak w sypialni wciąż utrzymuje się gorąco, ten mechanizm zostaje zaburzony. Człowiek jest zmęczony, ale nie może zasnąć, częściej się budzi i rano wstaje bardziej wyczerpany niż zwykle.

To właśnie dlatego podczas upałów problemem nie jest tylko sam dyskomfort. Zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu pogarsza jakość snu, a to szybko przekłada się na ból głowy, rozdrażnienie, senność w ciągu dnia i spadek koncentracji. Szczególnie mocno odczuwają to seniorzy, dzieci i osoby z chorobami przewlekłymi.

Prosty sposób na dobry sen, który działa od razu

Jedną z najskuteczniejszych metod na sen w gorącym domu jest szybkie schłodzenie stóp, nadgarstków i karku tuż przed położeniem się do łóżka. Nie chodzi o lodowaty prysznic ani wychłodzenie całego ciała, lecz o krótkie ochłodzenie miejsc, przez które organizm łatwo oddaje ciepło. Wystarczy letnia woda, wilgotny ręcznik albo chłodny okład przyłożony na kilka minut.

To prosty sposób, który działa od razu, bo pomaga organizmowi szybciej przejść w tryb nocnego wyciszenia. Ciało dostaje sygnał, że może zacząć się schładzać, a to ułatwia zasypianie. W praktyce wiele osób odczuwa różnicę już po pierwszym zastosowaniu, zwłaszcza gdy problemem jest uczucie rozgrzania od środka i niemożność znalezienia wygodnej pozycji.

Jedną z najskuteczniejszych metod na sen w gorącym domu jest szybkie schłodzenie stóp 123RF/PICSEL

Nie bierz zimnego prysznica na siłę

W czasie upału wiele osób odruchowo wybiera bardzo zimny prysznic. To daje chwilowe uczucie ulgi, ale nie zawsze pomaga zasnąć. Organizm po nagłym kontakcie z lodowatą wodą może zareagować pobudzeniem, a naczynia krwionośne zamiast oddawać ciepło zaczynają się obkurczać. Efekt bywa odwrotny od zamierzonego: ciało po chwili znów wydaje się rozgrzane.

Dużo lepiej sprawdza się woda letnia albo lekko chłodna. Taki prysznic nie szokuje organizmu, a jednocześnie pomaga zmyć pot, odświeżyć skórę i obniżyć odczuwalną temperaturę przed snem. Jeśli ktoś nie chce się kąpać wieczorem, podobny efekt może dać samo przemycie twarzy, karku i stóp.

Jak schłodzić łóżko?

Nawet jeśli powietrze w pokoju staje się nieco lżejsze, problemem często pozostaje samo łóżko. Materac i pościel przez cały dzień chłoną ciepło, a potem oddają je przez wiele godzin. Dlatego przed snem warto przewietrzyć sypialnię, odsłonić łóżko i nie przykrywać go grubą narzutą. Im mniej warstw zatrzymujących ciepło, tym lepiej.

Pomaga także lekka pościel z bawełny lub lnu. Syntetyczne materiały często nasilają pocenie i sprawiają, że ciało szybciej się przegrzewa. W najgorętsze noce dobrze sprawdza się też cienka poszewka lub prześcieradło schłodzone wcześniej w chłodnym pomieszczeniu. Nie musi być zimne - wystarczy, że nie jest nagrzane.

Rozgrzana pościel i bezsenna noc? Ten trik pomaga niemal od razu 123RF/PICSEL

Wietrzenie ma sens tylko o odpowiedniej porze

Jednym z najczęstszych błędów jest trzymanie otwartych okien przez cały dzień. Kiedy na zewnątrz panuje skwar, do mieszkania wpada nie świeżość, lecz kolejne fale gorącego powietrza. Najlepiej wietrzyć mieszkanie bardzo wcześnie rano i późnym wieczorem, gdy temperatura zaczyna spadać.

W ciągu dnia okna warto przymknąć, a od strony najbardziej nasłonecznionej zasłonić rolety, żaluzje lub zasłony. Dzięki temu sypialnia nie nagrzeje się aż tak mocno przed nocą. To ważne szczególnie w blokach, gdzie ściany i dach długo oddają ciepło jeszcze po zachodzie słońca.

Wentylator pomaga, ale trzeba go ustawić z głową

Gdy w domu jest gorąco, wentylator może wyraźnie poprawić komfort snu. Nie schładza powietrza jak klimatyzacja, ale wprawia je w ruch, a to sprawia, że organizm łatwiej oddaje ciepło. Warto jednak ustawić urządzenie tak, by nie dmuchało mocno przez całą noc prosto na twarz czy kark. Taki nawiew może prowadzić do dyskomfortu, suchości błon śluzowych i bólu mięśni po przebudzeniu.

Lepszym rozwiązaniem jest delikatny nawiew ustawiony z boku albo skierowany tak, by poruszał powietrze w całym pomieszczeniu. W małej sypialni już to potrafi zrobić dużą różnicę.

Wieczorem liczy się także to, co jesz i pijesz

W upalne dni organizm gorzej znosi ciężkie kolacje, alkohol i bardzo gorące napoje. Tłuste jedzenie podnosi komfort cieplny, a alkohol może początkowo usypiać, ale później pogarsza jakość snu i nasila odwodnienie. Przed nocą lepiej wybierać lekkie posiłki i regularnie pić wodę, choć bez przesady tuż przed samym snem.

Warto też pamiętać, że przegrzanie organizmu zaczyna się często jeszcze wieczorem. Jeśli ktoś przez kilka godzin siedzi w dusznym salonie, ogląda telewizję przy zasłoniętych oknach i pije za mało, to sama zmiana pokoju na sypialnię niewiele pomoże. Komfort nocny buduje się wcześniej.

Najgorsze, co można zrobić przed snem

Wieczorne prasowanie, pieczenie ciasta, długie gotowanie albo intensywne sprzątanie to prosty sposób, by dodatkowo nagrzać mieszkanie i rozgrzać organizm. Podobnie działa długie korzystanie z piekarnika, suszarki czy nawet mocno świecącego oświetlenia. W czasie upałów im mniej źródeł ciepła w domu po zachodzie słońca, tym większa szansa na spokojniejszą noc.

Znaczenie ma także ubiór. Zbyt gruba piżama albo syntetyczna koszulka sprawiają, że ciało poci się jeszcze bardziej. Najlepiej wybierać lekkie, przewiewne tkaniny, które nie przylegają mocno do skóry i pozwalają jej oddychać.





"Ewa gotuje": Pieczona karkówka Polsat