Nadeszła pora, kiedy to można wziąć się pełną parą za zakładanie rabat. W naszej sferze klimatycznej zaleca się sadzenie roślin ozdobnych do gruntu w dwóch terminach, kiedy gleba nie jest ani zamarznięta, ani zbyt nagrzana. Przypadają one na wiosnę - od marca do początku maja oraz jesień - wrzesień-październik. Miesiące wiosenne będą natomiast idealną porą na zasadzenie roślin wrażliwych na mróz, jednak w przypadku niektórych gatunków należy pamiętać o ich regularnym podlewaniu, co przygotuje je na sezon letni. Istnieją jednak rośliny ozdobne, które praktycznie nie wymagają nawadniania, a ich pielęgnację można ograniczyć do totalnego minimum. Będą idealną opcją dla osób zabieganych, często podróżujących, które nie mają zbyt dużo czasu na zajmowanie się roślinami w ogrodzie. Jakie zatem rośliny najlepiej sprawdzą się na słonecznej rabacie?