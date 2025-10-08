Jak szybko obrać młode orzechy? Ten trik jest hitem

InteriaKobieta Redakcja

Uwielbiasz orzechy włoskie? Jedz je każdego dnia, bo są niezwykle zdrowe. Jesienią smakują jeszcze lepiej, bo mają delikatniejszy smak i są bardziej kruche. Irytująca może być jednak cienka skórka, która nadaje im gorzkawy posmak. Zastanawiasz się, jak się jej najszybciej pozbyć? Zamiast dłubać pojedyncze części, zastosuj te triki na obieranie orzechów. Nie uwierzysz, jakie to proste.

Twardą skorupkę z orzechów rozłupiesz np. dziadkiem do orzechów
Twardą skorupkę z orzechów rozłupiesz np. dziadkiem do orzechów 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak pozbyć się skórki z młodych orzechów?
  2. Gotowanie
  3. Prażenie na patelni
  4. Podgrzewanie w mikrofalówce lub piekarniku
  5. Blanszowanie

Jak pozbyć się skórki z młodych orzechów?

Sezon na młode orzechy w pełni, więc warto korzystać z tego krótkiego czasu i jeść je, gdy są najbardziej smaczne. Gdy już rozłupiesz skorupę specjalnym młotkiem lub dziadkiem do orzechów i dostaniesz się do wnętrza, wyjmiesz ze środka kremowy miąższ pokryty ciemniejszą powłoką. Można co prawda zjeść orzecha w takiej postaci, jednak ze skórką będzie gorzkawy. Najlepiej więc się jej pozbyć. Jak to zrobić najszybciej? O dziwo, orzechów wcale nie trzeba obierać ręcznie. Dzięki tym trikom, zrobisz to szybciej i dokładniej.

Zobacz również:

Ten trik jest tani, ale w Polsce mało znany. Dzięki niemu w twoim domu będzie wyjątkowo pachnieć
Porady

Ten tani trik sprawia, że w domu pachnie niczym w luksusowym spa

Karolina Woźniak

Gotowanie

Wyłuskane orzechy włoskie należy gotować w wodzie przez około pół godziny. Po tym czasie skórkę będzie można bardzo łatwo usunąć.

Prażenie na patelni

Namocz orzechy w gorącej wodzie przez pół godziny, a następnie połóż na rozgrzanej patelni na około 3 do 5 minut. Przyprażone łupinki same będą same opadać od miąższu.

Sterta łupin orzecha włoskiego z widocznymi wnętrzami, ułożona w przezroczystej torbie na tle czerwonego podłoża.
Młode orzechy włoskie są bardzo smaczne, o ile pozbędziesz się ich skórki Li Zhongfei123RF/PICSEL

Podgrzewanie w mikrofalówce lub piekarniku

Umieść orzechy w misce z wodą i wstaw do mikrofalówki na kilka minut. Kiedy zacznie bulgotać, orzechy należy wyjąć i ostudzić. Skórkę w łatwy sposób zdejmiesz wówczas ręcznikiem papierowym.

Jeśli chcesz zabieg ten przeprowadzić w piekarniku, rozgrzej go do 200 stopni Celsjusza i umieść w nim orzechy na około 15 minut.

Blanszowanie

Wrzuć orzechy na wrzątek, a po 1-3 minutach wyjmij i wystudź. Skórkę zdejmij za pomocą małego nożyka.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena GrześkowiakINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze