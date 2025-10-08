Jak szybko obrać młode orzechy? Ten trik jest hitem
Uwielbiasz orzechy włoskie? Jedz je każdego dnia, bo są niezwykle zdrowe. Jesienią smakują jeszcze lepiej, bo mają delikatniejszy smak i są bardziej kruche. Irytująca może być jednak cienka skórka, która nadaje im gorzkawy posmak. Zastanawiasz się, jak się jej najszybciej pozbyć? Zamiast dłubać pojedyncze części, zastosuj te triki na obieranie orzechów. Nie uwierzysz, jakie to proste.
Spis treści:
- Jak pozbyć się skórki z młodych orzechów?
- Gotowanie
- Prażenie na patelni
- Podgrzewanie w mikrofalówce lub piekarniku
- Blanszowanie
Jak pozbyć się skórki z młodych orzechów?
Sezon na młode orzechy w pełni, więc warto korzystać z tego krótkiego czasu i jeść je, gdy są najbardziej smaczne. Gdy już rozłupiesz skorupę specjalnym młotkiem lub dziadkiem do orzechów i dostaniesz się do wnętrza, wyjmiesz ze środka kremowy miąższ pokryty ciemniejszą powłoką. Można co prawda zjeść orzecha w takiej postaci, jednak ze skórką będzie gorzkawy. Najlepiej więc się jej pozbyć. Jak to zrobić najszybciej? O dziwo, orzechów wcale nie trzeba obierać ręcznie. Dzięki tym trikom, zrobisz to szybciej i dokładniej.
Gotowanie
Wyłuskane orzechy włoskie należy gotować w wodzie przez około pół godziny. Po tym czasie skórkę będzie można bardzo łatwo usunąć.
Prażenie na patelni
Namocz orzechy w gorącej wodzie przez pół godziny, a następnie połóż na rozgrzanej patelni na około 3 do 5 minut. Przyprażone łupinki same będą same opadać od miąższu.
Podgrzewanie w mikrofalówce lub piekarniku
Umieść orzechy w misce z wodą i wstaw do mikrofalówki na kilka minut. Kiedy zacznie bulgotać, orzechy należy wyjąć i ostudzić. Skórkę w łatwy sposób zdejmiesz wówczas ręcznikiem papierowym.
Jeśli chcesz zabieg ten przeprowadzić w piekarniku, rozgrzej go do 200 stopni Celsjusza i umieść w nim orzechy na około 15 minut.
Blanszowanie
Wrzuć orzechy na wrzątek, a po 1-3 minutach wyjmij i wystudź. Skórkę zdejmij za pomocą małego nożyka.