Jak pozbyć się skórki z młodych orzechów?

Sezon na młode orzechy w pełni, więc warto korzystać z tego krótkiego czasu i jeść je, gdy są najbardziej smaczne. Gdy już rozłupiesz skorupę specjalnym młotkiem lub dziadkiem do orzechów i dostaniesz się do wnętrza, wyjmiesz ze środka kremowy miąższ pokryty ciemniejszą powłoką. Można co prawda zjeść orzecha w takiej postaci, jednak ze skórką będzie gorzkawy. Najlepiej więc się jej pozbyć. Jak to zrobić najszybciej? O dziwo, orzechów wcale nie trzeba obierać ręcznie. Dzięki tym trikom, zrobisz to szybciej i dokładniej.

Gotowanie

Wyłuskane orzechy włoskie należy gotować w wodzie przez około pół godziny. Po tym czasie skórkę będzie można bardzo łatwo usunąć.

Prażenie na patelni

Namocz orzechy w gorącej wodzie przez pół godziny, a następnie połóż na rozgrzanej patelni na około 3 do 5 minut. Przyprażone łupinki same będą same opadać od miąższu.

Młode orzechy włoskie są bardzo smaczne, o ile pozbędziesz się ich skórki Li Zhongfei 123RF/PICSEL

Podgrzewanie w mikrofalówce lub piekarniku

Umieść orzechy w misce z wodą i wstaw do mikrofalówki na kilka minut. Kiedy zacznie bulgotać, orzechy należy wyjąć i ostudzić. Skórkę w łatwy sposób zdejmiesz wówczas ręcznikiem papierowym.

Jeśli chcesz zabieg ten przeprowadzić w piekarniku, rozgrzej go do 200 stopni Celsjusza i umieść w nim orzechy na około 15 minut.

Blanszowanie

Wrzuć orzechy na wrzątek, a po 1-3 minutach wyjmij i wystudź. Skórkę zdejmij za pomocą małego nożyka.

