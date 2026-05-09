Jak szybko pozbyć się tłuszczu z brzucha? Znany lekarz zdradza sposób
Otyłość w Polsce dotyczy już prawie połowy populacji. Z nadmierną masą ciała zmagają się coraz młodsi ludzie, a także dzieci i młodzież. Największym zagrożeniem dla zdrowia jest otyłość brzuszna, która występuje u aż 90 proc. kobiet i 78 proc. mężczyzn z otyłością. Tkanka tłuszczowa na brzuchu jest obciążeniem dla wielu narządów, zwłaszcza wątroby, trzustki i serca. Znany lekarz, dr Tadeusz Oleszczuk zdradza, jak szybko i skutecznie walczyć z otyłością brzuszną.
Spis treści:
- Otyłość brzuszna to nie tylko problem estetyczny
- Regularny tryb życia
- Stabilizacja poziomu glukozy we krwi
- Unikanie pustych kalorii wieczorem oraz alkoholu
- Jedzenie wystarczającej liczby kalorii
- Trening siłowy zamiast spalania
- Wahania hormonalne u kobiet i mężczyzn
Otyłość brzuszna to nie tylko problem estetyczny
Wiele osób stara się schudnąć, by lepiej wyglądać. Jednak znacznie lepszą motywacją powinna być dbałość o zdrowie. Dr Tadeusz Oleszczuk, znany ginekolog słynący z holistycznego podejścia do kwestii leczenia, podkreśla, że otyłość trzewna jest efektem problemów metabolicznych, przede wszystkim nadmiaru kortyzolu w organizmie. Przewlekły stres przyczynia się do otyłości brzusznej i utrudnia odchudzanie - wpływa na wahania glukozy i zaburzenia hormonalne. W pierwszej kolejności należy więc zadbać o obniżenie poziomu kortyzolu. Jak tego dokonać?
Regularny tryb życia
Podstawą walki z kortyzolem jest pilnowanie rutyny codziennego dnia - kładzenie się o tych samych porach, wysoka jakość snu oraz unikanie napięcia w ciągu dnia. Obniżenie stężenia hormonu stresu pozwoli "odblokować" spalanie tkanki tłuszczowej z brzucha.
Stabilizacja poziomu glukozy we krwi
Za gromadzenie tkanki tłuszczowej na brzuchu odpowiadają też nagłe wzrosty glukozy we krwi i związany z tym wyrzut insuliny. Jak temu zapobiec? Wystarczy regularnie spożywać pełnowartościowe posiłki - bogate w białko, błonnik i zdrowy tłuszcz (np. oliwa, oleje roślinne). Im mniej cukru i podjadania między posiłkami, tym lepszy poziom glukozy we krwi.
Unikanie pustych kalorii wieczorem oraz alkoholu
Zgubą wielu osób jest wieczorne podjadanie oraz spożywanie alkoholu. Tego typu puste kalorie odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej, a w dodatku zaburzają regenerację organizmu w nocy i pogarszają jakość snu.
Jedzenie wystarczającej liczby kalorii
Wiele osób popełnia błąd i nadmiernie ogranicza liczbę spożywanych kalorii. Nawet jeśli pomaga to schudnąć, to uniemożliwia spalanie tłuszczu trzewnego. Zbyt wysoki deficyt kaloryczny wprowadza organizm w tryb oszczędzania energii. Metabolizm spowalnia, a tkanka tłuszczowa na brzuchu staje się "żelazną rezerwą" organizmu.
Trening siłowy zamiast spalania
Jeśli chcemy pozbyć się tłuszczu z brzucha, najlepszym rodzajem ćwiczeń jest trening siłowy, który zwiększa masę mięśniową. To właśnie mięśnie zwiększają wrażliwość komórek na insulinę i redukują stany zapalne w organizmie, obniżając poziom kortyzolu. Dzięki mięśniom zwiększa się też podstawowa przemiana materii - spalamy więcej kalorii w trybie spoczynku. Mięśnie "uczą" też organizm, że nie musi gromadzić zapasów.
Wahania hormonalne u kobiet i mężczyzn
Walcząc z otyłością brzuszną, należy zrobić podstawowe badania poziomu hormonów. Przyczyną tłuszczu trzewnego u kobiet bywa zbyt niski poziom progesteronu, wahania estrogenów oraz problemy z tarczycą. U mężczyzn winowajcą może być niski poziom testosteronu i zbyt wysokie stężenie kortyzolu.
