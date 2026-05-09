Spis treści: Otyłość brzuszna to nie tylko problem estetyczny Regularny tryb życia Stabilizacja poziomu glukozy we krwi Unikanie pustych kalorii wieczorem oraz alkoholu Jedzenie wystarczającej liczby kalorii Trening siłowy zamiast spalania Wahania hormonalne u kobiet i mężczyzn

Otyłość brzuszna to nie tylko problem estetyczny

Wiele osób stara się schudnąć, by lepiej wyglądać. Jednak znacznie lepszą motywacją powinna być dbałość o zdrowie. Dr Tadeusz Oleszczuk, znany ginekolog słynący z holistycznego podejścia do kwestii leczenia, podkreśla, że otyłość trzewna jest efektem problemów metabolicznych, przede wszystkim nadmiaru kortyzolu w organizmie. Przewlekły stres przyczynia się do otyłości brzusznej i utrudnia odchudzanie - wpływa na wahania glukozy i zaburzenia hormonalne. W pierwszej kolejności należy więc zadbać o obniżenie poziomu kortyzolu. Jak tego dokonać?

Regularny tryb życia

Podstawą walki z kortyzolem jest pilnowanie rutyny codziennego dnia - kładzenie się o tych samych porach, wysoka jakość snu oraz unikanie napięcia w ciągu dnia. Obniżenie stężenia hormonu stresu pozwoli "odblokować" spalanie tkanki tłuszczowej z brzucha.

Stabilizacja poziomu glukozy we krwi

Za gromadzenie tkanki tłuszczowej na brzuchu odpowiadają też nagłe wzrosty glukozy we krwi i związany z tym wyrzut insuliny. Jak temu zapobiec? Wystarczy regularnie spożywać pełnowartościowe posiłki - bogate w białko, błonnik i zdrowy tłuszcz (np. oliwa, oleje roślinne). Im mniej cukru i podjadania między posiłkami, tym lepszy poziom glukozy we krwi.

Najlepszy trening na płaski brzuch to ćwiczenia siłowe 123RF.com 123RF/PICSEL

Unikanie pustych kalorii wieczorem oraz alkoholu

Zgubą wielu osób jest wieczorne podjadanie oraz spożywanie alkoholu. Tego typu puste kalorie odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej, a w dodatku zaburzają regenerację organizmu w nocy i pogarszają jakość snu.

Jedzenie wystarczającej liczby kalorii

Wiele osób popełnia błąd i nadmiernie ogranicza liczbę spożywanych kalorii. Nawet jeśli pomaga to schudnąć, to uniemożliwia spalanie tłuszczu trzewnego. Zbyt wysoki deficyt kaloryczny wprowadza organizm w tryb oszczędzania energii. Metabolizm spowalnia, a tkanka tłuszczowa na brzuchu staje się "żelazną rezerwą" organizmu.

Dieta bogata w białko, błonnik i zdrowe tłuszcze ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej z brzucha 123RF/PICSEL

Trening siłowy zamiast spalania

Jeśli chcemy pozbyć się tłuszczu z brzucha, najlepszym rodzajem ćwiczeń jest trening siłowy, który zwiększa masę mięśniową. To właśnie mięśnie zwiększają wrażliwość komórek na insulinę i redukują stany zapalne w organizmie, obniżając poziom kortyzolu. Dzięki mięśniom zwiększa się też podstawowa przemiana materii - spalamy więcej kalorii w trybie spoczynku. Mięśnie "uczą" też organizm, że nie musi gromadzić zapasów.

Wahania hormonalne u kobiet i mężczyzn

Walcząc z otyłością brzuszną, należy zrobić podstawowe badania poziomu hormonów. Przyczyną tłuszczu trzewnego u kobiet bywa zbyt niski poziom progesteronu, wahania estrogenów oraz problemy z tarczycą. U mężczyzn winowajcą może być niski poziom testosteronu i zbyt wysokie stężenie kortyzolu.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press