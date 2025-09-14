Grzyby - szybkie jak… błyskawica

Nie bez powodu mówi się, że coś wyrasta szybko jak grzyby po deszczu. Chociaż w rzeczywistości tempo wzrostu zależy od wielu czynników, w sprzyjających warunkach niektóre gatunki naprawdę potrafią zaskoczyć.

W ciągu jednej nocy, a czasem nawet kilku godzin, małe pączki grzybni rozwijają się w pełne kapelusze gotowe do zebrania. To efekt intensywnego pobierania wody i składników odżywczych z gleby, połączonego z odpowiednią temperaturą i wilgotnością.

Dlaczego grzyby rosną tak szybko?

Grzyby nie mają korzeni, więc nie muszą czekać na wzrost w tradycyjnym sensie. Ich owocniki powstają z gotowego materiału zgromadzonego w grzybni, która w odpowiednim momencie po prostu "eksploduje" w dorodne kapelusze

Dodatkowo intensywne wchłanianie wody sprawia, że ich tkanki puchną, a grzyb w ciągu kilku godzin może zmienić swój kształt i rozmiar. To naturalny mechanizm rozmnażania, który pozwala grzybom szybko wydawać zarodniki.

Co wpływa na tempo wzrostu grzybów?

Podstawowy czynnik to oczywiście woda. Deszcz nawilża glebę, a to sygnał dla grzybni, że czas ruszać z produkcją owocników. Ważna jest też temperatura - ani zbyt zimno, ani zbyt gorąco nie sprzyja szybkiemu wzrostowi.

Gleba bogata w próchnicę i materię organiczną pozwala grzybom szybciej pobierać składniki odżywcze, a sąsiedztwo drzew liściastych czy iglastych może dodatkowo wpłynąć na tempo wzrostu poprzez mikroklimat lasu.

To, jakie grzyby można spotkać w danym miejscy dyktują też okoliczne drzewa - np. prawdziwki lubią rosnąć niedaleko dębów 123RF/PICSEL

Grzybnia - niewidoczny bohater

Często zapominamy, że prawdziwa akcja dzieje się pod ziemią. Grzybnia, czyli sieć mikroskopijnych nici rozrastających się w glebie, przygotowuje owocniki zanim jeszcze pojawi się pierwszy kapelusz.

To jak tajemnicza fabryka pod ziemią, która nagle włącza pełną moc po odpowiednio mocnym deszczu. Im grzybnia jest starsza i silniejsza, tym szybciej wyprodukuje dorodne grzyby.

Gatunki grzybów a tempo wzrostu

Nie wszystkie grzyby rosną tak samo szybko. Borowiki czy podgrzybki potrzebują trochę czasu, by osiągnąć pełną wielkość, choć nawet one po intensywnym deszczu potrafią znacznie przyspieszyć.

Z kolei maślaki, koźlarze czy kurki rosną naprawdę błyskawicznie - w ciągu kilkunastu godzin potrafią podwoić swoje rozmiary.

Kurki po deszczu rosną w rekordowo szybkim tempie Stanislaw Bielski/REPORTER East News

Jak nie przegapić okazji?

Jeśli chcesz cieszyć się grzybami w pełnej krasie, kluczem jest obserwacja pogody i lasu. Po długiej suszy czasami pojawiają się tylko nieliczne owocniki. Po obfitym deszczu las zamienia się w prawdziwe eldorado - i wtedy liczy się każda godzina.

Najbardziej korzystny jest deszcz o niewielkim nasileniu, padający przez kilka godzin. Wtedy woda zdąży wsiąknąć w głębsze warstwy ziemi. Warto następnego dnia po takim deszczu, ruszyć z samego rana na spacer.

