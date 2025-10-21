Spis treści: Jak ustawić telewizor w salonie? Telewizor na ścianie czy na szafce? Czego unikać przy ustawianiu telewizora? Na jakiej wysokości umieścić telewizor w salonie?

Jak ustawić telewizor w salonie?

Miejsce telewizora jest na ogół w pokoju dziennym. Jego wielkość i sposób ustawienia powinny być dostosowane do wielkości i przestronności pomieszczenia. Warto pamiętać o odpowiedniej odległości od kanapy i okien, a także właściwej wysokości, co zagwarantuje przyjemność korzystania z tego urządzenia. Warto też mieć na uwadze względy estetyczne - z telewizora wychodzą kable, a często towarzyszy mu także dekoder, który należy gdzieś umiejscowić. Na te elementy również należy znaleźć stosowne miejsce, a najlepiej sprytnie ukryć. Gdzie lepiej ustawić telewizor - na szafce, czy może przymocować na ścianie?

Telewizor na ścianie czy na szafce?

Chcąc postawić telewizor na szafce RTV dobrze wiedzieć, że musi być to mebel dostosowany do jego gabarytów. Obecnie popularne są raczej urządzenia o dużych rozmiarach - dostępne mamy nawet takie o przekątnej 100 cali i więcej. Wówczas szafka nie będzie najlepszym pomysłem. Przy mniejszych wyświetlaczach można wziąć pod uwagę taką opcją - meble dostosowane pod telewizory posiadają zazwyczaj półeczki lub ukryte schowki, co jest dużym ułatwieniem w przypadku dekoderów.

Opcja z telewizorem wiszącym na ścianie ma również sporo zalet - przede wszystkim odbiornik prezentuje się wówczas elegancko, a ograniczeniem jest w zasadzie jedynie wielkość ściany. Wybierają tę opcję możliwość precyzyjnej regulacji kąta nachylenia, a także wysokości odbiornika. Należy jedynie dostosować odpowiednie w stosunku do wagi telewizora uchwyty i przymocować telewizor w miarę możliwości jak najbliżej ściany. Kolejną kwestią wartą przeanalizowania są także kable, które najlepiej będzie ukryć za pomocą maskownicy przymocowanej do ściany, najlepiej w tym samym kolorze. Pod lub za telewizorem również warto rozważyć ustawienie półki na dodatkowe urządzenia.

Ustawianie telewizora blisko okna nie będzie najlepszym pomysłem

Czego unikać przy ustawianiu telewizora?

Wybierając miejsce na telewizor w salonie, kluczowe jest zwrócenie uwagi na rozmieszczenie okien. Urządzenie nie powinno znajdować się na wprost okna czy drzwi balkonowych, gdyż będzie to utrudniało oglądanie w dzień. Jeśli nie ma innej możliwości, konieczne będzie zamontowanie zasłon lub rolet. Istotna jest także odpowiednia odległość od ekranu - minimalna do widza do telewizora powinna być równa minimum dwukrotnej szerokości ekranu telewizora. Przyjęło się, że dla nowoczesnych telewizor jest to około 2,1-3 cm na każdy cal. Przykładowo, mając telewizor 50-calowy, w celu zapewnienia komfortowego oglądania, oddalenie powinno wynosić co najmniej 105 cm.

Na jakiej wysokości umieścić telewizor w salonie?

Wysokość, na jakiej umieszcza się telewizor w salonie również ma znaczenie. Zakłada się, że środek odbiornika ma znajdować się na linii wzroku. Telewizor powinien więc wisieć mniej więcej 100-110 cm nad podłogą. W przypadku bardzo dużych modeli np. 75-calowych i większych, TV można zawiesić nieco wyżej.

