Dlaczego regularność jest ważniejsza niż perfekcja? Codzienne nawyki, które robią największą różnicę

Wiele osób odkłada sprzątanie do momentu, gdy bałagan staje się trudny do opanowania. Efektem są męczące, wielogodzinne porządki, które szybko zniechęcają do dalszego działania.

Karolina Sykut, prowadząca profil na Instagramie o sprzątaniu i prowadzeniu domu, zwraca uwagę, że skuteczniejsze jest wykonywanie niewielkich czynności regularnie.

"Regularność jest ważniejsza niż perfekcja. Nawet jedno wykonane zadanie przybliża Cię do domu, w którym panuje porządek i po prostu łatwiej się żyje" - pisze w swoim materiale na Instagramie Karolina Sykut.

Takie podejście pozwala uniknąć frustracji i sprawia, że utrzymanie czystości staje się naturalnym elementem codziennej rutyny.

Największy wpływ na porządek mają drobne czynności wykonywane każdego dnia. W przypadku kuchni Karolina Sykut rekomenduje między innymi:

umycie blatu po przygotowywaniu posiłków,

przetarcie płyty grzewczej,

pozmywanie naczyń,

umycie zlewu,

wyrzucenie śmieci,

odkurzenie podłogi.

Choć każda z tych czynności zajmuje zaledwie kilka minut, ich regularne wykonywanie sprawia, że zabrudzenia nie nawarstwiają się, a kuchnia pozostaje gotowa do użytku przez cały czas.

Tygodniowy plan sprzątania pomaga uniknąć chaosu

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Nie wszystkie obowiązki wymagają codziennej uwagi. Niektóre zadania warto wykonywać raz w tygodniu, aby zachować higienę i estetykę wnętrza.

W tygodniowym harmonogramie Karoliny Sykut znajdują się m.in.:

mycie frontów szafek,

przecieranie sprzętów AGD,

mycie podłogi,

czyszczenie kosza na śmieci,

przegląd lodówki,

przecieranie drzwi lodówki.

Dzięki takiemu podziałowi obowiązków łatwiej kontrolować stan kuchni i zapobiegać gromadzeniu się zabrudzeń.

Z kolei raz na miesiąc warto poświęcić czas na dokładniejsze czynności, które nie wymagają częstego wykonywania. Wśród nich znajdują się mycie okapu, czyszczenie mikrofalówki, czyszczenie piekarnika, uporządkowanie jednej szuflady, mycie płytek, oraz czyszczenie uszczelek w lodówce.

Jeszcze rzadziej, bo raz na kwartał, można zaplanować większe prace porządkowe, takie jak:

mycie okien,

mycie parapetów,

mycie wnętrza szafek,

gruntowne czyszczenie piekarnika,

mycie lodówki,

przegląd zapasów żywności.

Regularne wykonywanie tych zadań pozwala utrzymać porządek nie tylko na powierzchni, ale również w miejscach, które często są pomijane podczas codziennego sprzątania.

Coroczny przegląd kuchni i domowego wyposażenia pomaga pozbyć się niepotrzebnych rzeczy oraz zadbać o sprzęty AGD.

To też dobry moment na ocenę, które przedmioty rzeczywiście są potrzebne, a które jedynie zajmują miejsce.

Harmonogram sprzątania to wsparcie, a nie lista obowiązków

Harmonogram może ułatwić nam planowanie porządków 123RF/PICSEL

Jednym z najważniejszych przesłań Karoliny Sykut jest odejście od perfekcjonizmu.

"Ten harmonogram nie jest sztywnym planem, którego trzeba trzymać się co do dnia. To narzędzie, które pomaga uporządkować obowiązki i rozłożyć sprzątanie na małe, łatwe do wykonania etapy" - podkreśla internautka.

Autorka zaznacza również, że nie trzeba realizować wszystkich punktów idealnie. Liczy się przede wszystkim konsekwencja i dostosowanie planu do własnych możliwości.

Dobrze przygotowany harmonogram pozwala łatwiej utrzymać porządek na co dzień, ograniczyć stres związany z bałaganem i uniknąć wyczerpujących maratonów sprzątania. Dzięki temu dom staje się miejscem bardziej komfortowym, uporządkowanym i przyjaznym dla wszystkich domowników.

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