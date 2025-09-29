Spis treści: Dlaczego warto wietrzyć mieszkania przez cały rok? Jak wietrzyć mieszkania jesienią i zimą? Jak poprawić jakoś powietrza w domu w okresie jesienno-zimowych?

Dlaczego warto wietrzyć mieszkania przez cały rok?

Nie każdy ma świadomość, jak ważne jest całoroczne uchylanie okien w mieszkaniach czy domach. Wietrzenie pomieszczeń pod wieloma względami wpływa korzystnie na zdrowie i samopoczucie, ale nie tylko. Prawidłowa wentylacja zapobiega również gromadzeniu się wilgoci, która sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. Wpuszczanie świeżego powietrza do sypialni znacząco poprawi jakość snu, zmniejszając gromadzenie się kurzu i roztoczy - co szczególnie odczują alergicy i astmatycy. Dodatkowo, zanieczyszczenia unoszące się każdego dnia we wnętrzach - m.in. chemikalia z kosmetyków czy środków czystości, wpływając negatywnie na nasze samopoczucie. Co więcej, wietrzenie pomieszczeń jesienią i zimą jest szczególnie istotne, gdyż w sezonie grzewczym mamy do czynieniem z wyjątkowo suchym powietrzem mogącym nasilać objawy infekcji górnych dróg oddechowych.

Regularne wietrzenie wpłynie więc korzystnie na lepszą wilgotność w pomieszczeniach, ale również usunie nadmiar dwutlenku węgla i zanieczyszczeń, które mogą być powodem wielu dolegliwości - m.in. migren, problemów z koncentracją czy ogólnego osłabienia.

Jak wietrzyć mieszkania jesienią i zimą?

Eksperci są zdania, że codzienne wietrzenie mieszkań oraz domów w sezonie jesienno-zimowym - nawet w czasie trwających mrozów jest niezwykle istotnym, zdrowym nawykiem. Należy jednak wiedzieć, jak umiejętnie to robić, aby nie narazić się na gigantyczne rachunki za ogrzewanie.

Otwierając okna na kilka minut nie musisz martwić się o to, że grzejniki będą mocniej się nagrzewać 123RF/PICSEL

Przede wszystkim w chłodne dni zaleca się krótkie, ale intensywne wietrzenie pomieszczeń - najlepiej otworzyć wówczas wszystkie okna na dosłownie kilka minut. Metoda ta pozwala na szybką wymianę powietrza, a jednocześnie zachowanie dostatecznej ilość ciepła.

Warto także rozważyć tzw. wentylację krzyżową - jednoczesne otwarcie okien po przeciwnych stronach mieszkania. Takie działanie wytworzy naturalny przeciąg, tym samym przyspieszając wymianę powietrza i dodatkowo ograniczając czas wietrzenia, co sprawi, że mieszkanie nie zdąży się wychłodzić.

Istotna będzie także pora wietrzenia - najlepiej przeprowadzić je rano lub wieczorem. Będzie to miało szczególne znaczenie w miastach, gdyż poziom smogu i zanieczyszczeń na zewnątrz jest wtedy zwykle niższy.

Jesienią i zimą unikaj długotrwałego uchylania okien - spowoduje to bowiem ciągły napływ zimnego powietrza i znaczne straty ciepła. Aby przywrócić pomieszczeniom optymalną temperaturę, grzejniki będą musiały działać na pełnych obrotach, co może skutkować wyższymi rachunkami za ogrzewanie.

Warto także pamiętać o zamykaniu drzwi do pomieszczeń, które się nie wietrzą - np. sypialni, by ograniczyć wyziębianie innych części domu.

Wietrzenie mieszkań w sezonie grzewczym będzie przeciwdziałało rozwojowi pleśni i grzybów 123RF/PICSEL

Jak poprawić jakoś powietrza w domu w okresie jesienno-zimowych?

Oprócz regularnego wietrzenia pomieszczeń w sezonie grzewczym warto wspomóc się wynalazkami dzisiejszych czasów, jakim są urządzenia oczyszczające i nawilżające powietrze. Na rynku dostępne są zarówno te bardziej zaawansowane, jak i również tańsze, niezajmujące wiele miejsca sprzęty. Aby utrzymaniu w mieszkaniu optymalną wilgotność można również skorzystać z domowych sposobów, jakimi będzie np. rozwieszanie mokrych ręczników na grzejnikach czy ustawianie mis z wodą w pobliżu kaloryferów. Warto także zaopatrzyć się w rośliny doniczkowe mające zdolność uwalniania wilgoci do pomieszczeń, a jednocześnie pochłaniania toksycznych związków - należą do nich paprocie, skrzydłokwiat, zielistka, palmy, bluszcze oraz fikusy.

Dbając o odpowiednią wentylację mieszkania przez cały rok, chronisz zdrowie swoje i swoich bliskich, wpływając na dobre samopoczucie, a także lepszy komfort snu.

