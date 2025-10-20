Spis treści: Jak wybielić zszarzałe skarpetki? W czym moczyć skarpetki, by odzyskały śnieżną biel?

Jak wybielić zszarzałe skarpetki?

Silne zabrudzenia często kumulują się w bawełnianych skarpetkach i kolejne prania sprawiają, że są bardziej szare niż białe. Aby wywabić te trudne do usunięcia plamy i osady, wystarczy użyć jednego ze sprawdzonych sposobów.

Szare mydło

Szare mydło to jeden z najskuteczniejszych i jednocześnie delikatnych środków czyszczących. Na namoczone skarpetki nanieś kawałki mydła i lekko wetrzyj w zabrudzone miejsca. Po godzinie skarpetki upierz w pralce jak zwykle.

Mydło marsylskie

Mydło marsylskie pozwala pozbyć się najbardziej uporczywych plam. Należy używać go podobnie jak szarego mydła - niewielkie kawałki nanieś na mokre skarpetki, a później upierz jak zwykle.

Mąka kukurydziana

Mąka kukurydziana działa jak "gumka" do ścierania plam i zabrudzeń. Posyp nią skarpetki i delikatnie potrzyj, a następnie upierz jak zwykle.

Świeży sok z aloesu

Aloes to kolejny sposób na pozbycie się uporczywych zabrudzeń. Polej świeżym sokiem zabrudzenia i delikatnie je pocieraj, a po kilku godzinach upierz skarpetki jak zwykle.

W czym moczyć skarpetki, by odzyskały śnieżną biel?

Dobrą metodą na wybielenie skarpetek jest ich moczenie w domowej roboty mieszankach. To tani i ekologiczny sposób, który zawsze działa.

Sok z cytryny do wybielania skarpetek

Cytryna to naturalny i skuteczny wybielacz i rozjaśniacz tkanin, który dodatkowo je odświeża i gwarantuje przyjemny zapach. Do miski z ciepłą wodą wystarczy wlać sok z dwóch cytryn. Dla lepszego efektu można jeszcze dodać kilka plasterków owocu. W takiej mieszance mocz skarpetki przez kilka godzin, a następnie upierz je jak zwykle.

W czym namoczyć skarpetki, by usunąć plamy i zabrudzenia? 123RF/PICSEL

Soda oczyszczona - naturalny wybielacz do skarpetek

Soda oczyszczona świetnie wybiela tkaniny i usuwa z nich nieprzyjemne zapachy. Do miski z litrem ciepłej wody wystarczy wsypać 4 łyżki sody. Skarpetki mocz w roztworze przez kilka godzin, a później upierz jak zwykle.

Aspiryna przywróci skarpetkom śnieżną biel

Genialnym i prostym sposobem jest także rozpuszczenie w misce z ciepłą wodą 4-5 tabletek aspiryny. Popularny lek rozpuszcza plamy i osady w tkaninach oraz działa rozjaśniająco.

Namocz skarpetki w białym pieprzu

Łyżkę białego pieprzu dodaj do litra ciepłej wody i dokładnie rozmieszaj. Przyprawa ma nietypowe właściwości - dogłębnie oczyszcza tkaniny i pomaga je rozjaśnić. Po godzinie moczenia skarpetek w takiej mieszance upierz je jak zwykle w pralce.

Woda utleniona do wybielania skarpetek

Łatwą opcją jest również namoczenie zszarzałych skarpetek w roztworze wody utlenionej - do miski z ciepłą wodą dodaj kilka łyżek wody utlenionej, a po 30 minutach upierz skarpetki jak zwykle.

