Jak wybielić zszarzałe skarpetki? Niezawodne sposoby
Białe skarpetki to modny dodatek współczesnych stylizacji. Niestety to element garderoby, który szybko się zużywa, a przede wszystkim błyskawicznie traci śnieżną biel. Pranie skarpetek w zbyt wysokich temperaturach może je kurczyć i niszczyć, podobnie jak stosowanie agresywnych wybielaczy. Na szczęście z pomocą przychodzą niezawodne domowe metody, dzięki którym z łatwością wybielisz zszarzałe skarpetki.
Spis treści:
- Jak wybielić zszarzałe skarpetki?
- W czym moczyć skarpetki, by odzyskały śnieżną biel?
Jak wybielić zszarzałe skarpetki?
Silne zabrudzenia często kumulują się w bawełnianych skarpetkach i kolejne prania sprawiają, że są bardziej szare niż białe. Aby wywabić te trudne do usunięcia plamy i osady, wystarczy użyć jednego ze sprawdzonych sposobów.
Szare mydło
Szare mydło to jeden z najskuteczniejszych i jednocześnie delikatnych środków czyszczących. Na namoczone skarpetki nanieś kawałki mydła i lekko wetrzyj w zabrudzone miejsca. Po godzinie skarpetki upierz w pralce jak zwykle.
Mydło marsylskie
Mydło marsylskie pozwala pozbyć się najbardziej uporczywych plam. Należy używać go podobnie jak szarego mydła - niewielkie kawałki nanieś na mokre skarpetki, a później upierz jak zwykle.
Mąka kukurydziana
Mąka kukurydziana działa jak "gumka" do ścierania plam i zabrudzeń. Posyp nią skarpetki i delikatnie potrzyj, a następnie upierz jak zwykle.
Świeży sok z aloesu
Aloes to kolejny sposób na pozbycie się uporczywych zabrudzeń. Polej świeżym sokiem zabrudzenia i delikatnie je pocieraj, a po kilku godzinach upierz skarpetki jak zwykle.
W czym moczyć skarpetki, by odzyskały śnieżną biel?
Dobrą metodą na wybielenie skarpetek jest ich moczenie w domowej roboty mieszankach. To tani i ekologiczny sposób, który zawsze działa.
Sok z cytryny do wybielania skarpetek
Cytryna to naturalny i skuteczny wybielacz i rozjaśniacz tkanin, który dodatkowo je odświeża i gwarantuje przyjemny zapach. Do miski z ciepłą wodą wystarczy wlać sok z dwóch cytryn. Dla lepszego efektu można jeszcze dodać kilka plasterków owocu. W takiej mieszance mocz skarpetki przez kilka godzin, a następnie upierz je jak zwykle.
Soda oczyszczona - naturalny wybielacz do skarpetek
Soda oczyszczona świetnie wybiela tkaniny i usuwa z nich nieprzyjemne zapachy. Do miski z litrem ciepłej wody wystarczy wsypać 4 łyżki sody. Skarpetki mocz w roztworze przez kilka godzin, a później upierz jak zwykle.
Aspiryna przywróci skarpetkom śnieżną biel
Genialnym i prostym sposobem jest także rozpuszczenie w misce z ciepłą wodą 4-5 tabletek aspiryny. Popularny lek rozpuszcza plamy i osady w tkaninach oraz działa rozjaśniająco.
Namocz skarpetki w białym pieprzu
Łyżkę białego pieprzu dodaj do litra ciepłej wody i dokładnie rozmieszaj. Przyprawa ma nietypowe właściwości - dogłębnie oczyszcza tkaniny i pomaga je rozjaśnić. Po godzinie moczenia skarpetek w takiej mieszance upierz je jak zwykle w pralce.
Woda utleniona do wybielania skarpetek
Łatwą opcją jest również namoczenie zszarzałych skarpetek w roztworze wody utlenionej - do miski z ciepłą wodą dodaj kilka łyżek wody utlenionej, a po 30 minutach upierz skarpetki jak zwykle.