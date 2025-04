Jak wybrać idealną kosiarkę do swojego ogrodu?

Pierwszy krok: analiza ogrodu

Każdy ogród ma swoją specyfikę, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze sprzętu. Pierwszym krokiem powinno być dokładne przyjrzenie się charakterystyce naszej przestrzeni. Wielkość trawnika to oczywiście podstawowy parametr, ale równie ważne jest ukształtowanie terenu. Pod uwagę powinniśmy wziąć nierówności, wzniesienia czy liczne przeszkody w postaci drzew i krzewów.

Warto też zastanowić się, jak często zamierzamy kosić trawę. Osoby preferujące idealnie przystrzyżony, angielski trawnik będą potrzebowały innego rozwiązania niż ci, którzy akceptują bardziej naturalny wygląd ogrodu. Istotny jest również czas, jaki możemy poświęcić na pielęgnację - niektórzy traktują koszenie jako relaks, inni wolą zautomatyzować ten proces, a warto wspomnieć, że roboty koszące nie są pieśnią przyszłości, ale doskonale radzą sobie z trawnikami już dziś.

Inteligentne rozwiązania - roboty koszące

Dla osób poszukujących maksymalnej wygody, przy minimalnym nakładzie sił i czasu, idealnym rozwiązaniem będą autonomiczne roboty koszące. Te nowoczesne urządzenia, takie jak modele oferowane przez markę STIGA, potrafią samodzielnie dbać o trawnik przez cały sezon. Ich największą zaletą jest możliwośćzaprogramowania harmonogramu pracy - robot wykonuje swoje zadanie nawet pod naszą nieobecność. Dodatkowo sam doskonale wie, kiedy dokładnie wyjechać na trawnik, aby nie obciążyć go zbyt mocno przejazdami czy nadmiernym koszeniem.

Roboty koszące działają na zupełnie innej zasadzie niż tradycyjne kosiarki. Zamiast rzadszego, intensywnego koszenia, wykonują regularne, ale delikatne cięcia. Ta metoda jest znacznie korzystniejsza dla trawy, a dodatkowo ścięte minimalnie źdźbła pozostawiane są na miejscu jako naturalny nawóz oraz zwracają wilgoć z ścinek ograniczając zapotrzebowanie na wodę. W efekcie trawnik jest nie tylko równo przystrzyżony, ale też lepiej odżywiony.

Autonomiczne roboty koszące STIGA wyróżniają się zastosowaniem nowoczesnych systemów nawigacji, które zapewniają wyjątkową precyzję w poruszaniu się do ogrodzie, z dokładnością do dwóch centymetrów. Wyposażone w technologię AGS (Active Guidance System), opartą na sygnale GPS RTK, urządzenia te inteligentnie planują trasę koszenia, uwzględniając jakość sygnału satelitarnego w przypadku, gdy ten może ulec osłabieniu. Dzięki wspomnianym systemom skutecznie omijają przeszkody, takie jak drzewa, meble ogrodowe czy rabaty, a w razie deszczu robot automatycznie wraca do stacji dokującej. Tym samym urządzenie jest chronione cały czas, podobnie jak mokry trawnik, który nie ulegnie rozjeżdżeniu. Sterowanie i prosty proces konfiguracji odbywa się przez aplikację mobilną, co daje pełną kontrolę nad urządzeniem bez konieczności znajdowania się tuż obok robota. A sama instalacja? Tak, nie musimy korzystać z fizycznych przewodów wyznaczających koszone strefy. Wygodnie i bez wysiłku - wszystko z poziomu aplikacji.

Urządzenia tego typu świetnie sprawdzają się zarówno na mniejszych powierzchniach, jak i w dużych ogrodach, a najwyższe modele są często wykorzystywane choćby na polach golfowych, boiskach czy w wielkich parkach. Zaczynając od A 300 przeznaczonego dla powierzchni do 450 m², poprzez flagowy A 1500 dla obszaru do 2 500 m², a kończąc na właśnie urządzeniach do zadań specjalnych, jak A 10 000 dla trawników o powierzchni… 12 000 m². W dodatku świetnie sobie radzą nawet na pochylonym terenie do 50 proc (27°).

Kosiarki akumulatorowe - nowoczesność i ekologia

Centralna regulacja wysokości koszenia ułatwia dostosowanie sprzętu do aktualnych potrzeb ed@stiga materiały promocyjne

Dla tych, którzy wolą tradycyjne koszenie, ale cenią sobie wygodę i ekologię, doskonałym wyborem będą kosiarki akumulatorowe. Te modele łączą w sobie zalety urządzeń elektrycznych i spalinowych - są ciche, nie emitują spalin, a jednocześnie nie ogranicza ich kabel zasilający.

Rynek oferuje szeroki wybór kosiarek akumulatorowych o różnej mocy i szerokości roboczej. Do małych ogrodów wystarczą kompaktowe modele o szerokości tnącej 38 cm (np. Collector 140e STIGA), podczas gdy większe przestrzenie wymagają szerokości cięcia nawet do 51 cm, jak np. kosiarka Combi 753e V STIGA. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w akumulatorach ePower pozwalają na skoszenie nawet 950 m² na jednym ładowaniu. Do tego te same akumulatory możemy wykorzystać w innych urządzeniach danej serii u tego samego producenta.

Wśród udogodnień warto zwrócić uwagę na systemymulczowania, które pozwalają rozdrobnić trawę i pozostawić ją jako naturalny nawóz. Centralna regulacja wysokości koszenia ułatwia dostosowanie sprzętu do aktualnego stanu wzrostu trawnika, a ergonomiczne uchwyty zwiększają komfort pracy. Dodatkowo pojemne kosze ze wskaźnikiem napełnienia eliminują konieczność częstego przerywania koszenia.

Traktory ogrodowe - idealne do dużych ogrodów

W przypadku rozległych trawników najlepszym rozwiązaniem będą traktory ogrodowe. Te maszyny łączą w sobie wydajność z komfortem użytkowania. Nowoczesne modele wyposażone są w mocne silniki, wygodne fotele i zaawansowane systemy zawieszenia, które sprawiają, że nawet wielogodzinna praca nie jest męcząca.

Ciekawą alternatywą są traktory akumulatorowe, które łączą zalety tradycyjnych maszyn z korzyściami płynącymi z napędu elektrycznego. Wymienne akumulatory - tak jak w modelu Swift od STIGA - pozwalają na nieprzerwaną pracę - gdy jeden się rozładuje, można szybko zamienić go na naładowany. To jednak nie koniec zalet - takie akumulatory możemy dzielić z innymi urządzeniami ręcznymi do pielęgnacji ogrodu - podcinarkami, pilarkami czy sekatorami. W segmencie akumulatorowych traktorów ogrodowych, zwłaszcza do większych powierzchni, odnajdziemy także zaawansowane modele, jak Estate 798e. To w pełni elektryczna (wszystkie funkcje zarządzane są tu z poziomu panelu sterowania, jak choćby opróżnianie kosza) maszyna, która oferuje szerokość koszenia aż 98 cm i dwie zsynchronizowane jednostki tnące, co zapewnia wysoką wydajność pracy przy zachowaniu cichego i ekologicznego działania. Dzięki wydajnym akumulatorom ePower traktor może pracować nawet do 110 minut na jednym ładowaniu, a wygodne sterowanie odbywa się z poziomu cyfrowego panelu. To propozycja dla tych, którzy szukają komfortu klasy premium w bezemisyjnej wersji.

Narzędzia uzupełniające - precyzja w trudnych miejscach

Nawet najlepsza kosiarka nie poradzi sobie ze wszystkimi obszarami ogrodu. Do przycinania trawy przy krawężnikach, wokół drzew czy w innych trudno dostępnych miejscach, niezbędne będą dodatkowe narzędzia. Podcinarki żyłkowe to lekkie i poręczne urządzenia idealne do formowania krawędzi trawnika czy pracy wśród rabat kwiatowych.

Do bardziej wymagających zadań, takich jak koszenie wysokiej trawy czy chwastów, lepiej sprawdzą się kosy wyposażone w sztywne noże. Nowoczesne modele akumulatorowe oferują moc porównywalną z urządzeniami spalinowymi, przy znacznie większej wygodzie użytkowania i zerowej emisji spalin.

Wybór idealnej kosiarki to proces, który warto rozpocząć od dokładnej analizy potrzeb. Wielkość i ukształtowanie ogrodu, częstotliwość koszenia, czas jaki możemy poświęcić na pielęgnację - wszystkie te czynniki wpływają na ostateczną decyzję. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na nowoczesnego robota koszącego, wygodną kosiarkę akumulatorową czy wydajny traktor ogrodowy, odpowiednio dobrany sprzęt zapewni nam piękny trawnik przy rozsądnym nakładzie pracy i czasu.

Materiał promocyjny