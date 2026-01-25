Czym wyczyścić brudne płytki w łazience?

Najprostszym sposobem na usunięcie mocnych zabrudzeń i zacieków na kafelkach w łazience, jest oczywiście użycie mocnych środków chemicznych, dostępnych w większości sklepów. Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok, warto skorzystać ze sprawdzonych patentów naszych babć i przetestować ich domowe sposoby!

Czyszczenie fug warto rozpocząć od zastosowania specyfiku na bazie octu oraz sody oczyszczonej. Sodę oczyszczoną należy zmieszać z octem w proporcji 1:1, a następnie nanieść na płytki i fugi. Możemy je czyścić za pomocą starej szczoteczki do zębów lub np. szczotki do butów. Wcześniej warto zostawić pastę na kilka, a nawet kilkanaście minut, by dotarła do silniejszych zabrudzeń. Na koniec płytki należy przetrzeć wilgotną szmatką lub spłukać wodą.

Czyszczenie fug warto rozpocząć od zastosowania specyfiku na bazie octu oraz sody oczyszczonej

Brudne, pożółkłe płytki wyczyści również kwasek cytrynowy lub sok z cytryny. Warto zmieszać go z sodą i myć płytki tak, jak pastą na bazie octu.

Prostym trikiem na doczyszczenie brudnych kafelków w łazience jest zastosowanie kostek do zmywarki. Dwie kostki należy rozpuścić w misce z gorącą wodą i dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Gdy kostki się rozpuszczą, a woda wystygnie, należy użyć jej do szorowania kafelków. Na koniec można przetrzeć płytki suchą szmatką. Przed myciem kafelków wodą z kostkami do zmywarki, należy założyć rękawiczki i używać tylko miękkich, delikatnych ściereczek, by nie zarysować powierzchni.

Prosty sposób na mocne zabrudzenia. Tak szybko doczyścisz fugi

By doczyścić naprawdę mocne zabrudzenia, warto zastosować domowy specyfik na bazie ciepłej wody oraz octu w proporcji 3:1.

Ocet znany jest ze swoich dezynfekujących właściwości i świetnie czyści, a dodatkowo nada kafelkom połysku i zapobiegać będzie odkładaniu się kamienia. Podobnie zadziała mieszanka na bazie wody i amoniaku - na 4 litry wody należy użyć 0,5 szklanki amoniaku i powstałym roztworem umyć płytki na ścianie.

