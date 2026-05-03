Spis treści: Jak często czyścić filtr okapu kuchennego? Jak wyczyścić filtr okapu za pomocą sody oczyszczonej? Jak wyczyścić filtr okapu za pomocą oliwki? Jak wyczyścić filtr okapu za pomocą octu? Czy filtr okapu można myć w zmywarce?

Jak często czyścić filtr okapu kuchennego?

Częstotliwość mycia okapu kuchennego zależy od tego, jak często gotujemy i korzystamy z urządzenia. Przy standardowej eksploatacji kuchenki, zaleca się, by myć filtr przynajmniej raz w miesiącu. Warto pamiętać, że gromadzi się tam nie tylko tłuszcz, ale też kurz, a nawet szczątki owadów. Osadzanie się brudu ograniczysz, używając pokrywek w czasie gotowania i smażenia.

Jak wyczyścić filtr okapu za pomocą sody oczyszczonej?

Soda oczyszczona doskonale rozpuszcza brud i tłuste osady. Filtr wystarczy więc wyjąć i zanurzyć w gorącej wodzie z dodatkiem sody (¾ szklanki sody na 2 litry wody) na około 5-10 minut. Po tym czasie kratkę wystarczy wyjąć, przemyć pod bieżącą wodą i wytrzeć do sucha. Po brudzie nie powinno być śladu.

Jak wyczyścić filtr okapu za pomocą oliwki?

Wbrew pozorom tłuste osady na filtrze okapu nie wymagają mozolnego szorowania. Warto zastosować się do zasady, że tłuszcz najlepiej usunąć tłuszczem. Dlatego do czyszczenia okapu świetnie sprawdzi się zwykła oliwka dla dzieci. Nałóż ją na gąbkę, a następnie na całą powierzchnię kratki. Następnie całość przetrzyj gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie. Przy mocniejszych zabrudzeniach czynność trzeba będzie powtórzyć, ale to doskonała metoda na rozpuszczenie zaschniętego tłuszczu i lśniący okap kuchenny.

Warto wyrobić sobie nawyk regularnego czyszczenia okapu w kuchni

Jak wyczyścić filtr okapu za pomocą octu?

Do czyszczenia okapu warto użyć też octu spirytusowego. Do pojemnika z atomizerem wlej wodę i ocet w proporcji 1:1 i taką mieszanką dokładnie spryskaj filtr okapu. Następnie przetrzyj wszystko mokrą ściereczką i osusz całość ręcznikiem papierowym. Ocet skutecznie usuwa tłuste plamy i zabrudzenia, a do tego działa odkażająco i odświeżająco.

Czy filtr okapu można myć w zmywarce?

Większość filtrów ze stali nierdzewnej można z powodzeniem myć w zmywarce. To zdecydowanie najszybszy i najmniej pracochłonny sposób. Zawsze jednak wcześniej należy zapoznać się z zaleceniami producenta danego urządzenia.

