Jak wygląda pęcherznica Diabolo? Jej kwiaty to prawdziwa ozdoba ogrodu

Spis treści: Jak wygląda pęcherznica Diabolo? Kiedy kwitnie pęcherznica Diabolo? Jak uprawiać pęcherznicę Diabolo?

Jak wygląda pęcherznica Diabolo?

Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), nazywana tę pęcherznicą Diabolo to gatunek rośliny należący do rodziny różowatych (Rosaceae). Pochodzi z Ameryki Północnej, ale uprawiana jest na całym świecie jako roślina ozdobna. Coraz większą popularnością cieszy się także w Polsce.

Pęcherznica Diabolo to krzew o wyprostowanych pędach, osiągający wysokość do 3 metrów. Ma ciemnobrązową korę i karbowane na brzegach liście. Wyróżniają się one ciemnoczerwonym kolorem z metalicznym połyskiem. Jesienią zmieniają barwę na czerwonobrązową, a te starsze stają się zielonobrązowe.

Owoce to czerwone mieszki, kryjące w sobie żółte nasiona. Przypominają napęczniałe pęcherze.

Kiedy kwitnie pęcherznica Diabolo?

Pęcherznica kalinolistna kwitnie w czerwcu i lipcu. Kwiaty rośliny są białe lub różowawe, drobne i zebrane w piękne baldachy.

Pęcherznica Diabolo jest jedynym gatunkiem pęcherznicy uprawianym w Polsce. Można ją sadzić pojedynczo lub tworzyć z niej gęste żywopłoty. Roślina ma piękne, kolorowe liście, które świetnie komponują się z innymi krzewami.

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Jak uprawiać pęcherznicę Diabolo?

Pęcherznica Diabolo nie ma dużych wymagań - doskonale rośnie zarówno na suchych, jak i wilgotnych glebach. Najbardziej lubi te o odczynie od kwaśnego do alkalicznego. Diabolo preferuje stanowiska słoneczne, ale może rosnąć również w półcieniu. To bardzo odporny krzew - świetnie znosi zarówno krótkotrwałą suszę jak i mocne mrozy. Są mu całkowicie obojętne także zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi przycinanie - zabieg ten należy wykonywać latem po kwitnieniu lub jesienią. Krzewy cięte wiosną mogą bowiem "płakać" i nie zakwitnąć.

Pęcherznicę Diabolo wystarczy podlewać w pierwszych miesiącach po posadzeniu aż się ukorzeni. Potem całkowicie uodparnia się na suszę.

Pęcherznica Diabolo to doskonały wybór dla przydomowych ogrodów, parków i terenów zieleni publicznej. Przez wzgląd na swoje niewielkie wymagania, nadaje się również do obsadzania nieużytków i terenów świeżo zaużytkowanych.

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