Jak wygląda pęcherznica Diabolo? Jej kwiaty to prawdziwa ozdoba ogrodu

Spis treści:
- Jak wygląda pęcherznica Diabolo?
- Kiedy kwitnie pęcherznica Diabolo?
- Jak uprawiać pęcherznicę Diabolo?
Jak wygląda pęcherznica Diabolo?
Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), nazywana tę pęcherznicą Diabolo to gatunek rośliny należący do rodziny różowatych (Rosaceae). Pochodzi z Ameryki Północnej, ale uprawiana jest na całym świecie jako roślina ozdobna. Coraz większą popularnością cieszy się także w Polsce.
Pęcherznica Diabolo to krzew o wyprostowanych pędach, osiągający wysokość do 3 metrów. Ma ciemnobrązową korę i karbowane na brzegach liście. Wyróżniają się one ciemnoczerwonym kolorem z metalicznym połyskiem. Jesienią zmieniają barwę na czerwonobrązową, a te starsze stają się zielonobrązowe.
Owoce to czerwone mieszki, kryjące w sobie żółte nasiona. Przypominają napęczniałe pęcherze.
Kiedy kwitnie pęcherznica Diabolo?
Pęcherznica kalinolistna kwitnie w czerwcu i lipcu. Kwiaty rośliny są białe lub różowawe, drobne i zebrane w piękne baldachy.
Pęcherznica Diabolo jest jedynym gatunkiem pęcherznicy uprawianym w Polsce. Można ją sadzić pojedynczo lub tworzyć z niej gęste żywopłoty. Roślina ma piękne, kolorowe liście, które świetnie komponują się z innymi krzewami.
Zobacz również: Zachwyca ognistymi kwiatami. Egzotyczna trąbka coraz popularniejsza w Polsce
Jak uprawiać pęcherznicę Diabolo?
Pęcherznica Diabolo nie ma dużych wymagań - doskonale rośnie zarówno na suchych, jak i wilgotnych glebach. Najbardziej lubi te o odczynie od kwaśnego do alkalicznego. Diabolo preferuje stanowiska słoneczne, ale może rosnąć również w półcieniu. To bardzo odporny krzew - świetnie znosi zarówno krótkotrwałą suszę jak i mocne mrozy. Są mu całkowicie obojętne także zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi przycinanie - zabieg ten należy wykonywać latem po kwitnieniu lub jesienią. Krzewy cięte wiosną mogą bowiem "płakać" i nie zakwitnąć.
Pęcherznicę Diabolo wystarczy podlewać w pierwszych miesiącach po posadzeniu aż się ukorzeni. Potem całkowicie uodparnia się na suszę.
Pęcherznica Diabolo to doskonały wybór dla przydomowych ogrodów, parków i terenów zieleni publicznej. Przez wzgląd na swoje niewielkie wymagania, nadaje się również do obsadzania nieużytków i terenów świeżo zaużytkowanych.
Zobacz również: Babcie zbierały pełnymi garściami. Nie przegap: 5 leczniczych ziół znajdziesz na łące
Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady