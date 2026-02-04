Od czego zależy data świąt wielkanocnych?

O dacie świąt wielkanocnych postanowiono już w Cesarstwie Rzymskim, podczas soboru nicejskiego w 325 roku naszej ery. Od tego czasu Wielkanoc wypada zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Przedział dat świąt wielkanocnych sięga więc aż od 22 marca do 25 kwietnia.

Wielkanoc poprzedza Triduum Paschalne, rozpoczynające się w Wielki Czwartek. Później następuje Wielki Piątek oraz Wielka Sobota. Wcześniej czeka nas jeszcze Wielki Post, który w tym roku rozpocznie się Środą Popielcową, 18 lutego.

Kiedy wypada Wielkanoc 2026?

Wielkanoc w tym roku wypada na początku kwietnia. Święta rozpoczną się w niedzielę, 5 kwietnia. Drugi dzień świąt, Lany Poniedziałek świętować będziemy 6 kwietnia.

Ile wolnych dni przysługuje pracownikom w Wielkanoc 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy zarówno Wielkanoc jak i Wielkanocny Poniedziałek to dni wolne od pracy.

Wielkanoc w tym roku wypada w kwietniu Karol Makurat/REPORTER East News

Czy tegoroczna Wielkanoc będzie ciepła?

Choć do świąt wielkanocnych zostało jeszcze trochę czasu, to pojawiają się już pierwsze długoterminowe prognozy pogody obejmujące początek kwietnia. Jedną z nich opublikował już IMGW - obejmuje ona okres aż do maja 2026 roku.

Prognoza długoterminowa na pierwsze dni kwietnia wskazuje zarówno temperatury, jak i opady powyżej normy. Oznacza to dla nas zdecydowanie cieplejszy, ale i bardziej wilgotny okres świąteczny niż w ostatnich latach.

Według synoptyków, kwiecień przyniesie dynamiczną pogodę, wysokie opady i bardzo zmienną aurę, ale jedno jest pewne - nie musimy obawiać się niskich temperatur i śniegu!

Podobał ci się ten artykuł? Zobacz więcej praktycznych porad i inspiracji w serwisie kobieta.interia.pl - codziennie coś nowego.

Wróciła po latach przerwy. Kamilla Baar: W pewnym momencie poczułam, że chcę tę skórę zrzucić INTERIA.PL