Jak wypadają święta wielkanocne w 2026 roku? Czy będą już ciepłe?
W przeciwieństwie do świąt Bożego Narodzenia data Wielkanocy zmienia się co roku. Święta mogą wypaść w marcu i zaskoczyć nas śniegiem, jak i pod koniec kwietnia i przebiegać w ciepłej, wiosennej aurze. Jak będzie w tym roku?
Od czego zależy data świąt wielkanocnych?
O dacie świąt wielkanocnych postanowiono już w Cesarstwie Rzymskim, podczas soboru nicejskiego w 325 roku naszej ery. Od tego czasu Wielkanoc wypada zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Przedział dat świąt wielkanocnych sięga więc aż od 22 marca do 25 kwietnia.
Wielkanoc poprzedza Triduum Paschalne, rozpoczynające się w Wielki Czwartek. Później następuje Wielki Piątek oraz Wielka Sobota. Wcześniej czeka nas jeszcze Wielki Post, który w tym roku rozpocznie się Środą Popielcową, 18 lutego.
Kiedy wypada Wielkanoc 2026?
Wielkanoc w tym roku wypada na początku kwietnia. Święta rozpoczną się w niedzielę, 5 kwietnia. Drugi dzień świąt, Lany Poniedziałek świętować będziemy 6 kwietnia.
Ile wolnych dni przysługuje pracownikom w Wielkanoc 2026?
Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy zarówno Wielkanoc jak i Wielkanocny Poniedziałek to dni wolne od pracy.
Czy tegoroczna Wielkanoc będzie ciepła?
Choć do świąt wielkanocnych zostało jeszcze trochę czasu, to pojawiają się już pierwsze długoterminowe prognozy pogody obejmujące początek kwietnia. Jedną z nich opublikował już IMGW - obejmuje ona okres aż do maja 2026 roku.
Prognoza długoterminowa na pierwsze dni kwietnia wskazuje zarówno temperatury, jak i opady powyżej normy. Oznacza to dla nas zdecydowanie cieplejszy, ale i bardziej wilgotny okres świąteczny niż w ostatnich latach.
Według synoptyków, kwiecień przyniesie dynamiczną pogodę, wysokie opady i bardzo zmienną aurę, ale jedno jest pewne - nie musimy obawiać się niskich temperatur i śniegu!
