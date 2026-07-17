Każdy, zaplanowany na dłużej niż tydzień urlop, powinien skłonić nas do właściwego zabezpieczenia roślin doniczkowych, uprawianych zarówno w domu czy mieszkaniu jak i na tarasach czy balkonach. Powinniśmy zapewnić im jak najlepsze warunki oraz optymalny stan wilgotności podłoża.

Idealnie, jeśli naszymi roślinami mogą zając się bliscy, przyjaciele lub zaufany sąsiad. Możemy wtedy spać spokojnie, bo nawet fale upałów i ciężkie warunki pogodowe nie powinny im zaszkodzić. Nie wszyscy mają jednak tyle szczęścia, ale istnieją sposoby, które pozwalają zabezpieczyć rośliny nawet na czas dłuższego urlopu.

Pierwsza zasada mówi, iż pod żadnym pozorem nie powinniśmy stosować podlewania na zapas. Takie "zalanie" roślin, szczególnie tych, które nie lubią nadmiaru wilgoci i nie są przyzwyczajone do obfitego podlewania może im zaszkodzić. W skrajnych przypadkach przelana roślina po prostu zgnije.

Rośliny przed urlopem podlewamy więc tak jak zawsze, a następnie stosujemy kilka prostych trików, które pozwolą im przetrwać w czasie naszej nieobecności.

Babcine triki w pielęgnacji roślin 123RF/PICSEL

Jak zabezpieczyć rośliny doniczkowe przed wyjazdem na urlop?

Proces zabezpieczenia roślin na czas naszego urlopu zaczynamy od przeniesienia ich w miejsce, gdzie nie będą narażone na działanie silnego słońca. Powinniśmy więc ściągnąć doniczki z mocno nasłonecznych parapetów i balkonów i schować je w głębi domu - idealne będą chłodniejsze, ciemniejsze pokoje, a nawet łazienka z małym oknem czy klatka schodowa.

WAŻNE: Pamiętajmy, że rośliny nie mogą być całkowicie pozbawione dostępu do światła - to zaburza ich wzrost i może spowodować "zdziczenie".

Warto stworzyć "zieloną wyspę", ustawiając doniczki bardzo blisko siebie - to podnosi wilgotność powietrza wokół nich.

Dobrym sposobem jest ustawienie doniczek na tackach uprawowych lub kuwetach ogrodniczych. Na ich dno wylewamy cienką warstwę wody, aby rośliny wciąż miały do niej dostęp. Mniejsze doniczki możemy po prostu włożyć do wanny lub kabiny prysznicowej i zostawić na dnie trochę wody.

Starym i sprawdzonym sposobem na zabezpieczenie roślin jest wbicie w podłoże, napełnionej do połowy wodą, plastikowej butelki. Wbijamy ją szyjką w dół, a nakrętkę zostawiamy nie dokręconą do końca, by woda mogła stopniowo wnikać w podłoże. Inny, babciny sposób na zabezpieczenie roślin to kultowa już dziś metoda z knotem (sznurkiem). By ją zastosować, napełniamy miskę wodą i stawiamy wyżej niż doniczki. Jeden koniec grubego bawełnianego sznurka lub specjalnego knota umieszczamy głęboko w ziemi w doniczce, a drugi w misce. Woda będzie dzięki temu powoli i równomiernie nawilżać ziemię.

Możemy też oczywiście zastosować gotowe, ogrodnicze kule nawadniające z cienką, długą szyjką. Takie kule napełniany wodą, którą wnika w glebę poprzez szyjkę. To jednak nie jedyne, bardziej profesjonalne rozwiązanie!

W sklepach znajdziemy już dziś nowoczesne hydrożele ogrodnicze, magazynujące wodę. Należy wsypać je w niewielkie otwory zrobione w kilku miejscach, a następnie obficie podlać roślinę. Kryształki te zatrzymują wilgoć i stopniowo uwalniają ją do gleby.

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Jak zabezpieczyć rośliny w ogrodzie, gdy wyjeżdżamy na wakacje?

Przed wyjazdem na dłuższy urlop powinniśmy również zadbać o rośliny w ogrodzie. Te bardzo dobrze ukorzenione w gruncie poradzą sobie oczywiście same, choć możemy je dodatkowo podlać przed samym wyjazdem. Jeśli posiadamy system automatycznego nawadniania lub zraszania, to możemy zaprogramować podlewanie roślin w konkretne dni i przez określony czas. Nowoczesne systemy pozwalają nawet zdalnie kierować procesem podlewania.

Rośliny uprawiane w ogrodzie i na tarasie w donicach wymagają jednak większej uwagi. By przetrwały nasz dłuższy urlop, musimy je odpowiednio zabezpieczyć. Na początek warto przenieść wszystkie donice w bardziej zacienione i chłodniejsze miejsce. Możemy ustawić je na tackach z wodą na dnie lub zastosować profesjonalne hydrożele. W przypadku roślin w donicach uprawianych na zewnętrz świetnie sprawdzi się wspomniany już trik z wbitą obok roślin butelką plastikową z wodą lub specjalnymi kulami nawadniającymi.

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