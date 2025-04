Jak zadbać o swój trawnik przed upalnym latem?

Wiosenne przygotowania - podstawa zdrowego trawnika latem

Zanim nadejdą pierwsze upały, musimy zadbać o dobrą kondycję trawnika, Zróbmy to już wczesną wiosną. Zacznijmy od zagrabienia resztek roślinnych i liści, które pozostały na trawniku po zimie. Usunięcie ich dotleni darń, a także zapobiegnie rozwojowi chorób grzybowych.

Kolejnym krokiem jest wałowanie. Jeśli zima pozostawiła po sobie nierówności, a korzenie trawy są luźne, dociskamy je do gleby za pomocą wału ogrodowego. To szczególnie ważne w miejscach, gdzie pojawiły się kretowiska.

Następnie czeka nas wertykulacja, czyli nacinanie darni. Dzięki temu usuniemy zalegające resztki suchej trawy i mech, co poprawi cyrkulację powietrza w glebie. Przeprowadzamy ją na przełomie marca i kwietnia, gdy trawa zaczyna intensywnie rosnąć. Po wertykulacji warto zastosować pierwsze nawożenie, aby pobudzić trawnik do regeneracji.

Już na tym etapie warto pomyśleć o rozwiązaniach, które pozwolą nam utrzymać ten efekt bez większych wysiłków, na przykład o automatyzacji koszenia. Wiosna to dobry moment, by zaplanować zakup autonomicznego robota koszącego, korzystając choćby z szerokiej gamy urządzeń STIGA. Te inteligentne roboty uczą się koszonego obszaru i błyskawicznie dostosowują się do jego specyfiki, a użytkownik ma pełen wachlarz możliwości prostej konfiguracji z poziomu aplikacji na smartfonie czy tablecie.

Nawożenie - klucz do bujnej zieleni

Przed nadejściem upalnych dni powinniśmy dostarczyć trawie odpowiednich składników odżywczych. Najlepszym momentem na nawożenie jest zrobienie tego po wertykulacji, by wzmocnić trawę w korzeniach i źdźbłach. Wybieramy nawozy wieloskładnikowe, które wzmocnią trawę i zwiększą jej odporność na wysokie temperatury. Kolejne nawożenia wykonujemy w zależności od kondycji trawnika, co miesiąc lub dwa. Bardzo ważne jest, aby stosować je na wilgotną glebę, ale nie w trakcie mocnych opadów. Jeśli rozsypiemy nawóz tuż przed ulewnym deszczem, składniki odżywcze spłyną w głąb ziemi, zamiast zasilić trawę.

W drugiej połowie lata warto sięgnąć po nawozy z większą ilością potasu, który zwiększa odporność trawnika na suszę i wzmacnia korzenie.

Koszenie - jak robić to mądrze?

Koszenie to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, ale trzeba wiedzieć, jak i kiedy to robić. W upalne dni nie powinniśmy przycinać trawy zbyt nisko - lepiej zostawić ją nieco dłuższą, aby lepiej zatrzymywała wilgoć w glebie i osłaniała korzenie przed palącym słońcem. Optymalna wysokość cięcia to około 5-7 cm.

Bardzo ważne jest też dbanie o ostrość noży w kosiarce. Tępe ostrza szarpią źdźbła, co przyspiesza ich wysychanie. Precyzyjne cięcie pozwala trawie szybciej się regenerować i zachować zdrowy wygląd.

Doskonałym rozwiązaniem na lato jest koszenie z mulczowaniem lub regularne podcinanie trawnika o jego minimalny przyrost. Zdrowy i automatycznie nawożony trawnik możemy uzyskać wykorzystując autonomiczne roboty koszące STIGA - nie dość, że możemy cieszyć się przystrzyżonym trawnikiem bez konieczności prowadzenia kosiarki, to jeszcze nie musimy dbać o opróżnianie kosza - robot przycina trawę minimalnie i równomiernie rozkłada pokos na murawie. Tym samym tworzy cienkie, prawie niewidoczne skrawki skoszonej trawy, które szybko się rozkładają oraz ograniczają parowanie wody z gleby i jednocześnie działają jak naturalny nawóz.

Dzięki inteligentnemu zarządzaniu cyklami pracy, roboty STIGA zachowują odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi koszeniami, nie obciążając zbyt częstymi przejazdami, wspierając regenerację trawnika i utrzymując go w doskonałej kondycji - nawet w trakcie intensywnych upałów.

Robot koszący STIGA to również świetne rozwiązanie dla ogrodu z tego względu, że w okresie urlopowym zadba o nasz trawnik również wtedy, gdy jesteśmy na wakacjach. Wszystko dzięki pełnej automatyzacji i łatwej konfiguracji za pomocą aplikacji mobilnej STIGA.GO. Kluczowym elementem dla samodzielnego działania robota koszącego jest technologia AGS, czyli Active Guidance System. Rozwiązanie to przy wsparciu łączności GPS RTK pozwala na dokładność lokalizacji do 2 centymetrów, a gdy sygnał satelitarny jest w danym dniu słabszy, robot radzi sobie na trawniku tak samo dobrze, wykorzystując dane o koszonym obszarze zebrane wcześniej. Warto również pamiętać, że autonomiczne roboty koszące najnowszej generacji nie potrzebują żadnych przewodów do wyznaczania granic ich działania - pełen obszar roboczy ustawiamy kilkoma prostymi kliknięciami w aplikacji mobilnej. Szybko i bez męczenia się. Tak samo wygląda też kwestia zmian w ogrodzie - nowa przeszkoda w postaci basenu, altany czy nowej rabaty - żaden problem, kilka kliknięć w aplikacji i gotowe.

Zastosowane zasilanie akumulatorowe czyni pracę robota niemal bezgłośną - jego dźwięk porównywalny jest do pracy cichej lodówki. Co więcej, brak emisji spalin to korzyść nie tylko dla środowiska, ale też komfortu domowników i sąsiadów.

Nawadnianie - kiedy i jak podlewać trawnik?

Jeśli mamy system nawadniania automatycznego, należy ustawić zraszacze na wczesne godziny poranne materiały promocyjne

Bez odpowiedniego nawadniania nawet najlepiej przygotowany trawnik nie przetrwa upalnego lata. Trawę podlewamy rano, gdy temperatura jest jeszcze stosunkowo niska. Dzięki temu woda zdąży wniknąć w glebę, zamiast szybko wyparować.

Jeśli mamy system nawadniania automatycznego, należy ustawić zraszacze na wczesne godziny poranne. W przypadku ręcznego podlewania najlepiej robić to dwa do trzech razy w tygodniu, dostarczając roślinom około 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Regularne podlewanie to jednak tylko część sukcesu - równie ważne jest ograniczenie strat wody, zwłaszcza w warunkach, jakie panują przez ostatnie lata w Polsce. W tym kontekście pomocne może być mulczowanie, czyli rozdrabnianie i równomierne rozkładanie skoszonej trawy, która tworzy cienką warstwę ochronną na powierzchni gleby. Tę funkcję oferują roboty koszące STIGA, które podczas pracy nie tylko przycinają trawnik, ale również wspierają zatrzymywanie wilgoci i chronią korzenie przed przegrzaniem. Dzięki temu podlewanie staje się bardziej efektywne, a gleba dłużej nawodniona.

Ochrona przed chwastami i szkodnikami

Latem nasz trawnik może zostać zaatakowany przez chwasty i szkodniki. Najlepiej usuwać je na bieżąco, aby nie rozprzestrzeniły się na większą powierzchnię. Pojedyncze chwasty wyrywamy ręcznie, a większe skupiska likwidujemy za pomocą selektywnych herbicydów, które nie uszkadzają trawy.

Szczególnym zagrożeniem są pędraki - larwy chrabąszcza majowego, które podgryzają korzenie trawy. Jeśli zauważymy, że trawnik zaczyna żółknąć i łatwo odrywa się od gleby, warto zastosować specjalne preparaty biologiczne, które eliminują pędraki i wspomagają regenerację korzeni.

Uzupełnianie ubytków w trawniku

Wysoka temperatura, deszcze i intensywne użytkowanie mogą prowadzić do powstawania pustych miejsc na trawniku. Aby utrzymać jego estetyczny wygląd, warto regularnie dosiewać nasiona trawy. Najlepiej robić to pod koniec lata, gdy temperatury zaczynają spadać, a wilgotność powietrza wzrasta.

Dbając o trawnik zgodnie z tymi zasadami, możemy cieszyć się piękną, zieloną murawą nawet w najbardziej upalne lato. Regularna pielęgnacja, odpowiednie nawożenie i właściwe podlewanie to klucz do sukcesu. Jeśli poświęcimy trawie trochę uwagi, odwdzięczy się ona bujnym, zdrowym wyglądem przez całe wakacje.

Materiał promocyjny