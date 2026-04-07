Na temat arytmii serca i produktów spożywczych, których regularne jedzenie może przyczynić się do przywrócenia sercu odpowiedniego rytmu, głos zabrał dietetyk Bartek Kulczyński. Ekspert na platformie YouTube prowadzi swój kanał, dzieląc się wiedzą m.in. w kontekście zdrowych wyborów żywieniowych.

Kulczyński stopień naukowy doktora posiada z technologii żywności i żywienia, i jak podkreśla - nie jest lekarzem, ale w swoim dorobku ma mam 67 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. "Od 2018 roku jestem zatrudniony przez Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami dietetyki i technologii żywności" - pisze o sobie Kulczyński.

Dietetyk tłumaczy, że w Polsce żyje ok. 700 tys. osób z migotaniem przedsionków, czyli najczęściej występującą postacią zaburzenia rytmu serca. Co istotne - w grupie osób mających 65 lat i więcej, migotanie przedsionków występuje u niemal co czwartej osoby.

Czego nie powinno zabraknąć w diecie, by chronić serce przed migotaniem przedsionków? 123RF/PICSEL

Magnez i potas niezbędne dla utrzymania właściwego rytmu serca

Zdaniem eksperta kluczowym składnikiem pokarmowym, który przeciwdziała arytmii serca, w tym migotaniu przedsionków, jest magnez. Dr Kulczyński opiera się na jednym z najnowszych badań, które pokazało, że osoby, których ciało jest słabo wysycone magnezem, mają o 85 proc. wyższe ryzyko pojawienia się migotania przedsionków.

"Jeśli chodzi o liczby, to mowa tu o niższym ryzyku migotania przedsionków średnio o 30 do 45 proc. Z tego powodu, żeby przeciwdziałać migotaniu przedsionków, zachęcam do spożywania dużych ilości magnezu wraz z pożywieniem. Tylko przypomnę, że najwięcej tego pierwiastka znajdziemy w produktach takich jak kasza jęczmienna i gryczana, ryż brązowy, pestki dyni, nasiona słonecznika, nasiona chia, migdały, orzechy włoskie i laskowe, chleb żytni razowy, fasola biała, kakao i gorzka czekolada" - tłumaczy dietetyk.

Kolejnym istotnym składnikiem w kontekście zmniejszenia ryzyka występowania arytmii serca, jest potas. Dr Kulczyński wyjaśnia na podstawie wyników badań z 2021 r., że osoby z niskim poziomem potasu mają dwukrotnie wyższe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków.

"W komórkach serca istnieją specjalne kanały jonowe, przez które przepływają jony takie jak sód, wapń i potas. Sód i wapń odpowiadają głównie za powstawanie i rozprzestrzenianie się impulsu elektrycznego, który powoduje skurcz serca. Potas natomiast jest odpowiedzialny głównie za powrót komórki do stanu spoczynku po skurczu, czyli za rozkurcz i stabilizację potencjału elektrycznego komórki, czyli pomaga komórkom serca odpocząć. Jeśli zaś poziom potasu jest za niski, to komórki serca stają się nadmiernie pobudliwe" - mówi w swoim materiale wideo Bartek Kulczyński.

Produktami spożywczymi bogatymi w potas są m.in. pomidory, buraki, dynia, ziemniaki, brokuły, brukselka, szparagi, natka pietruszki, fasola biała, banany, kiwi, jabłka, awokado, pomarańcze, suszone morele i śliwki, migdały, orzechy włoskie, pestki słonecznika i dyni, nasiona lnu, kasza gryczana, dorsz, łosoś, jogurt naturalny i kakao.

Omega-3 mogą zmniejszyć ryzyko migotania przedsionków

Chcąc zadbać o serce i przywrócić mu odpowiedni rytm, zdaniem dietetyka Bartka Kulczyńskiego należy często sięgać po żywność bogatą w kwasy tłuszczowe omega-3, czyli m.in. ryby morskie takie jak łosoś, tuńczyk, sardynki, makrela, śledź i pstrąg tęczowy.

"Najnowsze badanie z drugiej połowy 2025 roku wykazało, że najlepszy efekt ochronny można uzyskać, dostarczając ok. 650 miligramów omega-3, łącznie jako suma EPA i DHA, czyli kwasu eikozapentaenowego i kwasu dokozaheksaenowego. I tu uwaga - w tym samym badaniu jego autorzy zauważyli, że dawki farmaceutyczne omega-3 powyżej ok. 1000-2000 miligramów dziennie mogą działać odwrotnie i zwiększać ryzyko" - wskazuje dr Bartek Kulczyński.

Dietetyk dodaje, że alternatywą omega-3 z ryb może być omega-3 dostarczane poprzez spożywanie produktów roślinnych takich jak siemię lniane, nasiona chia i orzechy włoskie oraz z przygotowanych z nich olejów.

Dr Kulczyński w filmie zamieszczonym na swoim youtubowym kanale wyjaśnia również, że bardzo ważna dla zapobiegania migotania przedsionków jest odpowiednia suplementacja witaminy D.

