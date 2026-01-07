Jak przyciągnąć ptaki do karmnika?

Zacznijmy od tego, że ptaki należy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Gdy śniegu nie ma, ptaki powinny radzić sobie same. Proces dokarmiania należy zakończyć wraz z nadejściem wiosny, najlepiej przed końcem kwietnia.

Wybór pokarmu, który wsypiemy do karmnika musi być dobrze przemyślany. Zdarza się bowiem, że ptaki dokarmiane są w sposób przypadkowy i niewłaściwy. To niebezpieczne i może skończyć się dla nich chorobą, a nawet śmiercią. Idealny pokarm dla ptaków to:

słonecznik niesolony, łuskany, lub w łupinie, który jest bogaty w tłuszcze, białka i minerały,

ziarna zbóż, takie jak pszenica, kukurydza, sezam, siemię lniane czy owies. Można je nieco rozdrobnić,

owoce, takie jak jabłka, gruszki, banany, rodzynki. W czasie silnych mrozów lepiej jednak z nich zrezygnować, bo zawierają mnóstwo wody i szybko zamarzają,

orzechy nieprażone - laskowe, włoskie i ziemne. Można je lekko rozdrobnić.

Ptaki lubią także tłuszcz zwierzęcy, np. słoninę lub zalane nim nasiona i orzechy. Możemy je dostać np. w formie tzw. zimowych kul. Takie kule nie powinny jednak wisieć zbyt długo (najlepiej do dwóch tygodni), bo zjełczałe mogą zaszkodzić ptakom.

Warto także pamiętać, że konkretne gatunki ptaków mają swoje ulubione przysmaki:

sikorki uwielbiają słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich i słonecznika oraz konopie,

kosy i kwiczoły lubią pokrojone jabłka oraz mrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny, porzeczek i jagód,

wróble i mazurki uwielbiają proso, drobne kasze i łuskany słonecznik,

dzwońce i zięby również kochają nasiona słonecznika i konopie,

trznadle chętnie jedzą proso, łuskany owies i płatki owsiane.

Czym nie wolno dokarmiać ptaków?

Nie każdy pokarm jest dobry i bezpieczny dla ptaków. Głodne zjedzą wprawdzie dosłownie wszystko, ale konsekwencje mogą być poważne. Do karmnika nie powinniśmy więc wrzucać:

produktów solonych takich jak orzeszki słone czy solona słonina,

pieczywa,

ugotowanego pęczaku lub innych gotowanych produktów, które szybko pęcznieją,

pokarmu zepsutego np. spleśniałego, wilgotnego chleba,

starych produktów mięsnych,

odpadków z naszych stołów.

Ptaki powinny mieć także dostęp do świeżej, ciepłej, ale nie gorącej wody.

WAŻNE: Niezwykle istotna i kluczowa dla zdrowia ptaków jest czystość karmnika. Należy go regularnie i dokładnie sprzątać, usuwając resztki jedzenia i odchody.

Jeśli posiadamy wystarczająco dużo miejsca w ogrodzie, to warto przed kolejnym sezonem zasadzić w nim krzewy owocowe, na których przez jesień i zimę utrzymywać się będą owoce, stanowiące dobry pokarm dla ptaków. Może to być:

bez koralowy,

jarząb pospolity,

dereń,

dzika róża,

bez czarny,

kalina koralowa,

głóg,

tarnina.

Jak zrobić idealny karmnik dla ptaków?

Przygotowanie karmnika dla ptaków jest bardzo proste - potrzebne nam będą jedynie deseczki, gwoździe i młotek.

Podłoga i daszek karmnika mogą mieć dowolny kształt, kluczowa jest natomiast wysokość, która powinna wynosić ok. 20 cm i nie mniej niż 16 cm. Karmnik należy wykonać z naturalnego drewna, ponieważ wszystkie sztuczne elementy oraz np. lakier są dla ptaków szkodliwe. W sieci znaleźć można sporo filmików z instrukcją budowania karmnika, ale jeśli brakuje nam na to czasu lub nie czujemy się na siłach, to możemy sprezentować ptakom gotową konstrukcję. Karmniki wszelkich rozmiarów i kształtów znaleźć można w większości sklepów ogrodniczych i zoologicznych i w dużych sieciach handlowych.

Miejsce, w którym pojawi się karmnik dla ptaków, powinno być ciche i wolne od silnych podmuchów wiatru. Idealna będzie południowa strona ogrodu, gdzie zazwyczaj jest cieplej, a śnieg szybciej topnieje. Im dalej od domu, tym lepiej - ptaki chętniej przylatują w miejsca, gdzie nic i nikt ich nie niepokoi.

Karmnika nie wolno montować przy dużych powierzchniach szklanych - stanowią one bowiem zagrożenie dla ptaków. Idealna wysokość na jakiej powinien stać karmnik to 1,5-2 metry. Zapewnia ona bowiem ptakom bezpieczeństwo, chroniąc je przed kotami i innymi drapieżnikami.

