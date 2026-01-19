Prognoza pogody na najbliższe dni. Kiedy zima odpuści?

We wtorek temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie około -5 stopni, w centrum -3. Pierwszy tydzień ferii zimowych zapowiada się pogodnie, a w górach - typowo zimowo. W wyższych partiach pokrywa śnieżna sięga 90 cm, a w rejonach Karpat, Bieszczad, Warmii i Mazur śniegu będzie około 20-30 cm.

W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie kraju nocami spodziewane są silne przymrozki do -18 stopni, a na południowym wschodzie do -15 stopni Celsjusza.

Według IMGW, w ostatnim tygodniu stycznia nad Polskę dotrze wyż syberyjski, który przyniesie jeszcze silniejszy mróz - nocami temperatury mogą spadać do -20 stopni. Ocieplenie nastąpi dopiero w połowie lutego.

Eksperci przestrzegają, że tak silne mrozy są wyjątkowo niebezpieczne, zarówno dla ludzi oraz zwierząt pozostających na zewnątrz jak i tych w schronieniach i domach. Zbyt niska temperatura w pomieszczeniach może zagrozić naszemu zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu. Jak temu zapobiec?

Jaka temperatura powinna być w domku jednorodzinnym, gdy na zewnątrz mrozy?

W silne mrozy właściciele domków jednorodzinnych stają przed dużym wyzwaniem. Ogrzanie wszystkich pomieszczeń to spore koszty, a zima dopiero się rozkręca. Mimo to, warto dla zdrowia i dobrego samopoczucia zadbać o właściwą temperaturę w domu.

Podczas mrozów w domu jednorodzinnym temperatura powinna wynosić:

20-22 stopni C w pomieszczeniach dziennych,

16-18 stopni C w sypialni,

24 stopni C w łazience,

18-20 stopni C w kuchni (urządzenia kuchenne podnoszą temperaturę),

w korytarzach 16-18 stopni C.

Taka temperatura zapewnia komfort i zdrowie i zapobiega przegrzewaniu, które osłabia odporność.

W sytuacji, gdy wyjeżdżamy na kilka dni, temperatura w pustym domu powinna wynieść 15-16 stopni C, a przy dłuższej nieobecności - 10-12 stopni C. Nie powinna jednak spadać poniżej 10 stopni, aby nie dopuścić do uszkodzeń instalacji i murów.

Warto pamiętać, że obniżenie temperatury już o 1 stopień może przynieść oszczędności 5-7 procent. energii.

