Jaka temperatura powinna być w domku jednorodzinnym, gdy na zewnątrz mrozy?
Meteorolodzy ostrzegają - najbliższe dni przyniosą w Polsce wyjątkowo silny mróz, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Już w nocy z poniedziałku na wtorek termometry mogą tam pokazać nawet -25 stopni Celsjusza. Właściciele domów jednorodzinnych powinni więc zadbać o właściwą temperaturę pomieszczeń - jaka jest najzdrowsza?
We wtorek temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie około -5 stopni, w centrum -3. Pierwszy tydzień ferii zimowych zapowiada się pogodnie, a w górach - typowo zimowo. W wyższych partiach pokrywa śnieżna sięga 90 cm, a w rejonach Karpat, Bieszczad, Warmii i Mazur śniegu będzie około 20-30 cm.
W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie kraju nocami spodziewane są silne przymrozki do -18 stopni, a na południowym wschodzie do -15 stopni Celsjusza.
Według IMGW, w ostatnim tygodniu stycznia nad Polskę dotrze wyż syberyjski, który przyniesie jeszcze silniejszy mróz - nocami temperatury mogą spadać do -20 stopni. Ocieplenie nastąpi dopiero w połowie lutego.
Eksperci przestrzegają, że tak silne mrozy są wyjątkowo niebezpieczne, zarówno dla ludzi oraz zwierząt pozostających na zewnątrz jak i tych w schronieniach i domach. Zbyt niska temperatura w pomieszczeniach może zagrozić naszemu zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu. Jak temu zapobiec?
W silne mrozy właściciele domków jednorodzinnych stają przed dużym wyzwaniem. Ogrzanie wszystkich pomieszczeń to spore koszty, a zima dopiero się rozkręca. Mimo to, warto dla zdrowia i dobrego samopoczucia zadbać o właściwą temperaturę w domu.
Podczas mrozów w domu jednorodzinnym temperatura powinna wynosić:
- 20-22 stopni C w pomieszczeniach dziennych,
- 16-18 stopni C w sypialni,
- 24 stopni C w łazience,
- 18-20 stopni C w kuchni (urządzenia kuchenne podnoszą temperaturę),
- w korytarzach 16-18 stopni C.
Taka temperatura zapewnia komfort i zdrowie i zapobiega przegrzewaniu, które osłabia odporność.
W sytuacji, gdy wyjeżdżamy na kilka dni, temperatura w pustym domu powinna wynieść 15-16 stopni C, a przy dłuższej nieobecności - 10-12 stopni C. Nie powinna jednak spadać poniżej 10 stopni, aby nie dopuścić do uszkodzeń instalacji i murów.
Warto pamiętać, że obniżenie temperatury już o 1 stopień może przynieść oszczędności 5-7 procent. energii.
