Zimą komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych elementów codziennego życia. Niskie temperatury panujące na zewnątrz, porywiste wiatry i opady atmosferyczne sprawiają, że w domu widzimy azyl pełen ciepła i przytulności. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że grzanie mieszkania pełną parą będzie skutkować nie tylko drenażem portfela, ale wpłynie negatywnie także na zdrowie. Podobnie zresztą jak nadmierne oszczędności w tej kwestii. Jak nie popadać w skrajności?

Spis treści: Czym grozi przegrzewanie mieszkania? Nadmierna oszczędność nie popłaca Zalecenia WHO dotyczące temperatury w domu zimą Jaka temperatura w domu zimą jest najlepsza? Zależy od pomieszczenia

Czym grozi przegrzewanie mieszkania?

Zimą dom staje się naszą oazą, w której spędzamy sporą część swojego wolnego czasu. Z tego powodu nawet niewielkie różnice w temperaturze mogą mieć poważne konsekwencje, zarówno finansowe, jak i zdrowotne. Temperatura w mieszkaniu wpływa na wiele aspektów życia. Od samopoczucia i zdrowia domowników, poprzez jakość snu, koncentrację, wysokość rachunków za ogrzewanie, aż do stanu budynku.

Mimo że uczucie ciepła jest przyjemne, zbyt wysoka temperatura w domu wcale nie jest korzystna. Jako pierwsze na myśl przychodzą kwestie finansowe. Każdy dodatkowy stopień oznacza większe zużycie energii, co jest szczególnie dotkliwe przy rosnących cenach prądu czy gazu.

Zbyt ciepłe powietrze bywa szkodliwe także dla zdrowia. Wysusza śluzówki, potęguje objawy alergii, powoduje bóle głowy, utrudnia zasypianie i sprawia, że notorycznie czujemy się zmęczeni i ospali.

Nadmierna oszczędność nie popłaca

Zyskując te informacje, od razu ruszasz do termostatu, by znacznie zmniejszyć temperaturę? Przesada nie jest wskazana, ponieważ przebywanie w wychłodzonym pomieszczeniu nie należy do przyjemnych doświadczeń i wiąże się z licznymi komplikacjami.

Ucierpieć może na tym nasza odporność. Zwiększa się ryzyko infekcji, zwłaszcza w przypadku dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych. Pojawiają się bóle mięśni i stawów. Niska temperatura może prowadzić do zwężania tętnic, co z kolei podnosi ciśnienie krwi.

Nie marznij w domu - oszczędność jest tylko pozorna 123RF/PICSEL

Może się wydawać, że niedogrzewanie mieszkania to strzał w dziesiątkę pod kątem finansowym. Nic bardziej mylnego. W zimnych wnętrzach zawilgocenie ścian i powstawanie pleśni oraz grzybów to tylko kwestia czasu. Remont i usuwanie skutków takiego działania to niemały wydatek.

Zalecenia WHO dotyczące temperatury w domu zimą

Nad tematem ogrzewania pochyliła się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Określono, że minimalna bezpieczna temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych zimą wynosi 18 st. C. Jednocześnie nie powinna przekraczać 24 st. C, a dokładne wartości należy dopasować do konkretnego pomieszczenia. Dla większości zdrowych osób komfortowa temperatura dzienna mieści się w przedziale 20-21 st. C, natomiast nocą powinna być nieco niższa, by sprzyjała regeneracji organizmu.

Jaka temperatura w domu zimą jest najlepsza? Zależy od pomieszczenia

Każde pomieszczenie pełni w mieszkaniu inną funkcję, dlatego nie należy zakładać, że temperatura w każdym z nich powinna być identyczna.

Salon , w którym w ciągu dnia spędzamy najwięcej czasu, najlepiej ogrzewać do 20-21 st. C. To właśnie tutaj odpoczywamy, przebywamy z rodziną i spotykamy się ze znajomymi.

W kuchni podczas gotowania i tak robi się cieplej, więc wystarczy 18-19 st. C. Kuchenka albo piekarnik potrafią przecież generować prawdziwy żar.

Sypialnia to miejsce, które nie lubi gorąca i zaduchu. Temperatura mieszcząca się w przedziale 17-19 st. C sprzyja szybkiemu zasypianiu oraz jest jednym z czynników niezbędnych dla spokojnego, głębokiego snu. Jeśli ostatnio coraz częściej wybudzasz się w środku nocy, warto sprawdzić, czy temperatura w sypialni nie jest zbyt wysoka.

Z kolei łazienka to pomieszczenie, w którym powinno być najcieplej. Zaleca się utrzymywać w niej 22-24 st. C.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Organizuje zagracone mieszkania. "Często pojawiają się łzy" INTERIA.PL