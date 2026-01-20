Jaki mróz wytrzyma hortensja? Poniżej tej temperatury trzeba ją zabezpieczyć

Hortensja: Kwiat, który daje harmonię i dobrobyt

Hortensja to rodzaj niewysokich krzewów z rodziny hortensjowatych, obejmujący aż 78 gatunków. Występują one w południowo-wschodniej Azji - od Indii po Japonię i Nową Gwineę oraz na kontynentach amerykańskich - we wschodniej i środkowej części USA, w Meksyku i Ameryce Środkowej, w północno-zachodniej części Ameryki Południowej oraz na południowym krańcu tego kontynentu.

Japończycy od wieków otaczają hortensję niemal mistycznym kultem, wierząc, że przynosi harmonię i dobrobyt. W Europie pojawiła się stosunkowo późno, bo dopiero w XVIII wieku, kiedy francuski botanik Philibert Commerson przywiózł ją z jednej ze swoich wypraw do Azji. W naturze rośnie w lasach i na skalistych stokach, często wspinając się na drzewa i skały. Wiele gatunków rośnie wzdłuż wybrzeży.

Skąd pochodzi nazwa tego kwiatu? Jedna z teorii mówi, że Commerson nazwał roślinę na cześć Hortensji Barré - kobiety, która rzekomo miała mu towarzyszyć w podróżach. Inna wersja wskazuje na łacińskie słowo "hortus", oznaczające ogród.

Liczne gatunki i odmiany hortensji uprawiane są jako rośliny ozdobne, przez wzgląd na jej bardzo efektowne kwiaty. Zaletą hortensji jest również jej odporność - poradzi sobie nawet w trudnych warunkach, ale mroźne zimy mogą być groźne nawet dla niej!

Jaki mróz wytrzyma hortensja?

Hortensje są bardzo odporne na mróz, ale niektóre gatunki i odmiany są bardziej mrozoodporne od innych. W skrócie, hortensje ogrodowe, krzewiaste i bukietowe nieźle radzą sobie zimą i mogą przetrwać nawet w bardzo niskich temperaturach. Warto jednak pamiętać, że młode rośliny są bardziej wrażliwe na mróz niż starsze - należy je więc odpowiednio zabezpieczyć, zwłaszcza w pierwszych latach uprawy.

W przypadku silnych nocnych mrozów, gdy temperatura spada do minus 10 stopni Celsjusza, należy okryć hortensje agrowłókniną okryciową. To zawsze świetne rozwiązanie dla roślin, które są posadzone na otwartej przestrzeni.

Jeśli hortensja rośnie w donicy na tarasie, a temperatura spada nocą do minus 10 stopni, to należy wstawić ją do środka, najlepiej do ciemniejszego i chłodnego pomieszczenia, np. piwnicy lub szopy. Należy wtedy jednak usunąć liście i kwiaty z rośliny, by przeszła w stan spoczynku.

