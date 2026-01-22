Tuje: Co warto wiedzieć o jednej z ulubionych roślin Polaków?

Tuje to jedne z najpopularniejszych i najbardziej lubianych roślin, wybieranych przez Polaków do ogrodu. Nic dziwnego - są proste w uprawie, szybko rosną i mają niewielkie wymagania. Tuje należy sadzić od wczesnej wiosny do późnej jesieni - są bardzo odporne na mróz, dlatego mogą być sadzone nawet do kilku tygodni przed pojawieniem się pierwszych przymrozków.

Tuje preferują żyzną glebę, ale poradzą sobie w każdych warunkach, byleby tylko ziemia nie była zbyt podmokła. Dobrze rosną w nasłonecznionym i zabezpieczonym przed wiatrem miejscu. Tuje najlepiej jest podlewać rano albo wieczorem i od czasu do czasu aplikować im odpowiednio dobrany nawóz.

Przed posadzeniem tui należy zanurzyć ich korzenie w wiaderku z wodą na około 15 minut i wykopać głęboki dół, wypełniony żyzną ziemią. Powinien on być co najmniej dwa razy większy niż bryła korzeniowa rośliny. Tuje muszą stać pionowo, w odległości co najmniej 50, 60 cm od siebie.

Tuje można sadzić tak naprawdę przez cały sezon wegetacyjny, czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ostatecznym terminem jest druga połowa października, około sześciu tygodni przed pierwszymi przymrozkami.

Jaki mróz wytrzyma tuja? To wyjątkowo twarda roślina

Tuje znoszą niskie temperatury lepiej niż wiele innych krzewów iglastych - większość odmian zniesie nawet mrozy sięgające minus 25 stopni Celsjusza i niżej. Szczególnie odporna na mróz jest np. tuja "Smaragd", która zachowuje pełną kondycję nawet po ostrych zimach. Mimo to, warto je odpowiednio zabezpieczyć!

Dobrą i zazwyczaj wystarczającą metodą jest usypanie kopczyka z ziemi lub ściółkowanie, czyli sypanie u nasady 10-15-centymetrowej warstwy kory, szyszek lub zrębki.

Gdy mamy do czynienia z młodą rośliną, a zima zapowiada się długa i mroźna, można rozważyć owinięcie całej rośliny włókniną ogrodniczą lub zakrycie jej stroiszem.

