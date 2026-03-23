Temat majonezu w diecie budzi od lat kontrowersje. Przed laty dietetycy zachęcali, aby z niego zupełnie zrezygnować. To bomba kaloryczna, a jeśli serwujemy go sobie regularnie, może przyczynić się do tycia. W dzisiejszych czasach jednak powstaje coraz więcej majonezów ekologicznych, a nawet wegańskich, o obniżonej kaloryczności, które mogą stanowić zdrowszą alternatywę dla klasycznego. Jeśli natomiast zależy komuś na w 100 proc. naturalnym majonezie, może go również zrobić bez trudu samodzielnie. Sklepowe majonezy, szczególnie te z najniżej półki cenowej składem pozostawiają bowiem wiele do życzenia - niektóre z nich zawierają cukier, konserwanty i aromaty zastępujące naturalne przyprawy. Wielu producentów wykorzystuje wciąż najgorszej jakości jajka - tzw. trójki z chowu klatkowego. Czym się zatem sugerować przy wyborze majonezu i jak można zrobić go samodzielnie?