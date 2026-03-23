Jaki wybrać majonez do sałatki jarzynowej? Oto najlepszy i najzdrowszy wybór

Majonez do dodatek do wieku potraw i przekąsek, który w swojej lodówce ma niemal każdy Polak. "Podkręca" smak, dodaje wyrazistości i kremowości. Należy jednak zaznaczyć wprost, że majonez majonezowi nie jest równy. Jaki będzie najzdrowszą, a zarazem smaczną opcją?

Czy majonez jest zdrowy?

Temat majonezu w diecie budzi od lat kontrowersje. Przed laty dietetycy zachęcali, aby z niego zupełnie zrezygnować. To bomba kaloryczna, a jeśli serwujemy go sobie regularnie, może przyczynić się do tycia. W dzisiejszych czasach jednak powstaje coraz więcej majonezów ekologicznych, a nawet wegańskich, o obniżonej kaloryczności, które mogą stanowić zdrowszą alternatywę dla klasycznego. Jeśli natomiast zależy komuś na w 100 proc. naturalnym majonezie, może go również zrobić bez trudu samodzielnie. Sklepowe majonezy, szczególnie te z najniżej półki cenowej składem pozostawiają bowiem wiele do życzenia - niektóre z nich zawierają cukier, konserwanty i aromaty zastępujące naturalne przyprawy. Wielu producentów wykorzystuje wciąż najgorszej jakości jajka - tzw. trójki z chowu klatkowego. Czym się zatem sugerować przy wyborze majonezu i jak można zrobić go samodzielnie?

Kupujesz majonez do sałatki jarzynowej? Na to zwróć uwagę

Majonez najczęściej jemy w towarzystwie jajek, na kanapkach czy w sałatkach. Tymi ostatnimi chętnie zajadamy się przy okazji np. świąt czy rodzinnych uroczystości. Wówczas klasyczna jarzynowa w wielu polskich domach to obowiązkowa przekąska na stole. Jeśli chcesz, aby smakowała naprawdę dobrze, a ponadto była odżywcza, a nie nafaszerowana chemią, kupując majonez zwróć uwagę na etykietę i wybierz taki, który:

  • posiada jak najkrótszy i najprostszy skład
  • nie zawiera cukru lub widnieje on na końcu listy
  • wyprodukowany jest z naturalnych składników taki jak olej rzepakowy (z awokado lub oliwa), żółtka jaj z wolnego wybiegu, ocet, gorczycę i naturalne przyprawy
  • nie zawiera stabilizatora E385 (sól wapniowo-disodowa) i zagęstników (skrobi modyfikowanej, gumy guar czy ksantanowej)

Jak zrobić domowy majonez? Przepis

Dla wielu samodzielne zrobienie majonezu może wydawać się czymś skomplikowanym, jednak w rzeczywistości przepis na ten przysmak jest bardzo prosty. Potrzebne będą następujące składniki:

  • 2 żółtka średnich jajek
  • 1 szklanka oleju roślinnego np. rzepakowego
  • 1 łyżeczka wyrazistej w smaku musztardy np. Dijon
  • 1 łyżka soku z cytryny lub octu jabłkowego
  • łyżeczka miodu (można pominąć bądź użyć słodzika)
  • 1/2 płaskiej łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

Składniki na majonez powinny mieć temperaturę pokojową.

  1. Żółtka, musztardę, sok z cytryny oraz miód przełóż do wysokiego naczynia lub blendera kielichowego.
  2. Dodaj olej, a następnie miksuj (może być też blender ręczny) do momentu powstania konsystencji majonezu.
  3. Potem miksuj jeszcze ok. dwie minuty, aż konsystencja będzie gładka i kremowa.
  4. Na koniec dopraw do smaku, przelej do słoiczka i wstaw do lodówki.

Pyszny i zdrowy domowy majonez gotowy!

