Grzyby niczego nie wnoszą do naszej diety. Czy to mit?

W powszechnej opinii od lat krąży mit, że grzyby nie mają żadnej wartości odżywczej. Traktowane są jak wypełniacz w potrawie, który nie wnosi nic poza smakiem. Jednak współczesna dietetyka i nauka mają na ten temat inne zdanie.

Choć rzeczywiście nie są głównym źródłem energii czy białka, grzyby mogą być wartościowym składnikiem zdrowej diety, nie tylko z uwagi na swoje walory smakowe.

Przekonanie, że grzyby niczego nie wnoszą do naszej diety, może wynikać z tego, że grzyby składają się w około 80-90 proc. z wody. Rzeczywiście, nie są one bombą kaloryczną, ale to także może być ich zaletą - dzięki temu stanowią idealny składnik dla osób na redukcji.

Ich siła tkwi gdzie indziej, a mianowicie w mikroskładnikach, błonniku, antyoksydantach i bioaktywnych związkach, wspierających odporność i metabolizm.

Co zawierają grzyby? Białko na pierwszym miejscu

Grzyby zawierają sporo mikroelementów Beata Zawrzel/REPORTER East News

Grzyby zawierają przede wszystkim więcej białka niż większość warzyw. Szczególnie bogate w nie są boczniaki i pieczarki, które mogą dostarczyć 2-4 g białka na 100 g produktu.

To także źródło witamin z grupy B i witaminy D. Ciekawe jest, że pieczarki i inne grzyby hodowlane poddane działaniu promieni UV mogą zawierać znaczące ilości witaminy D2, istotnej dla zdrowia kości i odporności.

Zaletą grzybów jest także posiadanie błonnika pokarmowego. Zawierają chitynę i beta-glukany, czyli rodzaje błonnika, które wspierają florę jelitową i mają działanie prebiotyczne.

Grzyby to także źródło przeciwutleniaczy. Związki takie jak ergotioneina i glutation chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, wspomagając procesy detoksykacyjne w organizmie.

Pospolite pieczarki, a może borowiki, kurki i boczniaki?

Grzyby warto jeść nie tylko dla smaku Canva Pro INTERIA.PL

W sklepie najłatwiej kupić pieczarki i to one często lądują na naszych talerzach. Okazuje się, że i one sporo wnoszą do naszego zdrowia. Są przede wszystkim lekkostrawne i zawierają sporo witamin z grupy B oraz białka. Jak już wspomniano - w wersji eksponowanej na światło UV mogą być także źródłem witaminy D.

Z kolei, kiedy trwa sezon na leśne zbiory, możemy czerpać korzyści z boczniaków, które wykazują wysoką zawartość beta-glukanów, które obniżają poziom cholesterolu i wspierają odporność. Mają także działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Boczniaki cechują się bardzo delikatnym smakiem 123RF/PICSEL

Natomiast kurki i borowiki tak popularne wśród zbiorów grzybiarzy, to bogactwo mikroelementów, takich jak cynk, miedź, potas, selen oraz przeciwutleniaczy. Jednak należy je spożywać z umiarem. One w przeciwieństwie do pieczarek są ciężkostrawne i mogą kumulować metale ciężkie.

W lesie czasem można jeszcze natknąć się na grzyb, który przypomina ogromną pieczarkę. To czasznica olbrzymia. Ten imponujący grzyb może osiągać nawet kilkanaście kilogramów wagi, a jego biały miąższ w młodym stadium jest jadalny i delikatny w smaku. Zawiera białko, niewielkie ilości tłuszczów, a także przeciwutleniacze. Badania wskazują, że ekstrakty z czasznicy mogą wykazywać działanie przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne.

Azjatyckie smaki na talerzu. Enoiki i shiitake

Grzyby shiitake są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Wzmacniają serce, poprawiają nastrój i chronią przed osteoporozą 123RF/PICSEL

Nie tylko jednak europejskie grzyby mogą przynieść nam korzyści zdrowotne.

Enoki, znane również jako "złote igły", to delikatne, cienkie grzyby popularne w kuchni japońskiej, chińskiej i koreańskiej.

Rosną w charakterystycznych pęczkach, a ich smak jest łagodny, lekko orzechowy. Enoki są cenione za niską kaloryczność i wysoką zawartość błonnika pokarmowego, a także obecność bioaktywnych polisacharydów wspierających układ odpornościowy. W badaniach wykazano również ich potencjalne właściwości przeciwnowotworowe oraz wspomagające regulację poziomu glukozy we krwi.

Drugą opcją orientalnych i popularnych już w Polsce grzybów, są grzyby shiitake. Możemy już dość często kupić je w większych marketach spożywczych.

Te grzyby przede wszystkim zawierają związki immunomodulujące, takie jak lentinan, który może wspierać walkę organizmu z infekcjami i stanami zapalnymi. Doskonale sprawdzą się jako dodatek do rozgrzewającej zupy, która pomoże w walce z przeziębieniem, czy kaszlem.

"Nomada": Najbardziej "uquestowane" województwo w Polsce. Wielkopolska, jakiej nie znacie INTERIA.PL