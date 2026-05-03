Dlaczego warto wysiewać kwiaty w domu?

Niektóre gatunki kwiatów warto wysiewać najpierw w domu, a dopiero po jakimś czasie przenosić do ogrodu. Dlaczego? Rośliny wysiane w domu w okresie od lutego do kwietnia zakwitają znacznie wcześniej niż te, które siejemy później prosto do gruntu. W efekcie możemy cieszyć się kwiatami już późną wiosną.

Wcześniejszy wysiew w domu stanowi także ochronę przed mrozem i niskimi temperaturami. Niektóre gatunki są bardzo wrażliwe na chłód i siewki nie byłyby w stanie przetrwać w zimnej glebie. Część kwiatów potrzebuje też dużo więcej czasu, by rozwinąć korzenie i pąki. Wcześniejszy wysiew w domu pozwala na piękne kwitnięcie aż do końca sezonu.

Warto pamiętać, że domowy wysiew może też stanowić skuteczną ochronę przed szkodnikami. Młodziutkie, wrażliwe i bardzo delikatne siewki są bowiem łupem dla ślimaków czy ptaków. W domu są natomiast bezpieczne i mogą spokojnie wzrastać. W zaciszu czterech ścian możemy też doskonale kontrolować wilgotność i temperaturę.

Jakie kwiaty wysiać w domu, a potem przenieść do ogrodu?

Kwiaty, które warto najpierw wysiać w domu (najlepiej do końca kwietnia), a następnie przenieść do gruntu po połowie maja, czyli "Zimnej Zośce" to kwiaty jednoroczne takie jak np.:

bardzo łatwa w uprawie i długo kwitnąca aksamitka (Marigold),

szybko rosnąca cynia (Zinnia),

długo kwitnąca lwia paszcza (Snapdragon),

odporny i szybko rosnący kosmos/onętek (Cosmos),

petunia,

surfinia,

szałwia błyszcząca,

groszek pachnący.

Rośliny te pięknie prezentują się na rabatach od wczesnego lata aż do przymrozków i długo cieszą nasze oczy kolorami.

W domu warto wysiać także wcześniej wieloletnie byliny takie jak np.:

bardzo odporna rudbekia (Rudbeckia),

miododajna jeżówka (Echinacea),

orlik (Aquilegia),

dzwonek karpacki,

lawenda.

Większość tych bylin zakwitnie już w pierwszym roku, choć najpiękniej prezentować się będą w kolejnych latach.

Do domowego wysiewania roślin powinniśmy używać specjalnej ziemi do wysiewu i pikowania, a kwiaty umieszczać w wielodoniczkach (tacach) lub małych doniczkach z otworami w dnie. Po siewie rośliny należy postawić w jasnym i ciepłym miejscu. Idealna temperatura to 20 - 22 stopnie Celsjusza. Po wzejściu należy przenieść je w trochę chłodniejsze miejsce, w którym temperatura waha się między 16 a 18 stopni. Gdy siewki mają już 2-3 liście właściwe, przesadza się je do osobnych, większych doniczek.

WAŻNE: Na 10-14 dni przed wysadzeniem do gruntu, czyli około połowy maja, powinniśmy wystawić doniczki na zewnątrz i stopniowo wydłużać czas ich przebywania w chłodzie.

