Spis treści: Majtki: Jakie funkcje pełnią? Jakie majtki są najzdrowsze? Materiały, których lepiej unikać Fason ma znaczenie dla zdrowia

Majtki: Jakie funkcje pełnią?

Majtki, czyli podstawowy rodzaj osobistej bielizny, zakładanej bezpośrednio na ciało, mają nie tylko chronić wrażliwe części ciała, ale także:

zapobiegać zabrudzeniu spodni czy spódnic przez pot lub inne wydzieliny,

zapewniać wygodę,

zmniejszać tarcie między ciałem a ubraniem zewnętrznym,

modelować sylwetkę,

pełnić funkcję estetyczną.

Jak wybrać majtki idealne, zdrowe oraz przyjazne ciału?

Jakie majtki są najzdrowsze?

Według specjalistów najlepsze majtki to te z naturalnych, oddychających materiałów. Idealnie, jeśli są one dobrze dopasowane i nie obciskają. Szczególnie ważne jest to latem, ale także podczas ćwiczeń fizycznych czy w czasie menstruacji.

Najzdrowsze majtki wykonane są z materiałów przewiewnych i przyjaznych dla skóry. Świetnie, jeśli dodatkowo będą też hipoalergiczne. Takie materiały to:

bawełna organiczna, która doskonale chłonie wilgoć i pozwala skórze oddychać,

bambus, który jest bardzo delikatny, przewiewny i antybakteryjny,

modal, czyli miękki i wytrzymały materiał, bardzo przyjazny dla skóry.

Nie każdy fason jest bezpieczny. Sprawdź, które majtki wybierać na co dzień 123RF/PICSEL

Materiały, których lepiej unikać

Materiały, których lepiej unikać to:

poliester, nylon i elastan, które nie przepuszczają powietrza, zatrzymują wilgoć, a nawet tworzą "efekt sauny",

koronka i satyna - materiały bezdyskusyjnie piękne, ale bardzo niefunkcjonalne na co dzień.

Fason ma znaczenie dla zdrowia

Znaczenie ma nie tylko materiał, ale również fason majtek. Najzdrowsze fasony to:

figi, które zapewniają dobrą wentylację i nie uciskają pachwin,

szorty/bokserki, idealne dla osób z wrażliwą skórą,

majtki bezszwowe, które skutecznie zmniejszają ryzyko otarć i odparzeń.

Fason najbardziej szkodliwy dla naszego zdrowia to oczywiście stringi. Sprzyjają one przenoszeniu bakterii z okolic odbytu do pochwy. Noszenie takich majtek na co dzień nie jest zalecane przez ginekologów.

Złym wyborem są również wszelkie obcisłe fasony majtek, które są niekomfortowe, ograniczają przepływ powietrza oraz zwiększają tarcie i ryzyko infekcji. Takie modele warto zostawić na wyjątkowe okazje, a na co dzień postawić na majtki jak najbardziej naturalne, wygodne i "oddychające".

