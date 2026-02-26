Jakie skarpetki są najzdrowsze? Wybieraj tylko te materiały

Jagoda Pazur

Choć na co dzień rzadko się nad tym zastanawiamy, skarpetki mają ogromny wpływ na zdrowie stóp. Nosimy je przez wiele godzin w pracy, w szkole, na spacerze, podczas treningu i w domu. Źle dobrane będą sprzyjać nadmiernej potliwości, otarciom, grzybicy, a nawet problemom z krążeniem. Czym kierować się podczas zakupów odzieżowych? Patrzeć trzeba nie tylko na cenę i wzory.

Mężczyzna zakłada biały skarpetki, siedząc na jasnym dywanie przy sofie, nogawki jeansowych spodni są lekko podwinięte.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z wpływu skarpetek na zdrowie skóry i układu krążeniaOlga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wybór skarpetek a wpływ na zdrowie
  2. Jakie skarpetki są najzdrowsze?
  3. Tych skarpetek unikaj. To zmora dla krążenia

Wybór skarpetek a wpływ na zdrowie

W stopach znajduje się około 250 tysięcy gruczołów potowych. To jedna z najbardziej "pracowitych" części ludzkiego ciała pod względem wydzielania potu. Jeśli wilgoć nie jest z niej skutecznie odprowadzana, tworzą się warunki idealne do rozwoju chorobotwórczych bakterii oraz grzybów.

Z tego powodu trzeba z dużą ostrożnością podchodzić zarówno do kupowania obuwia, jak i skarpetek. Zresztą to te drugie znajdują się najbliżej ciała, a błędy w ich wybieraniu mogą odcisnąć piętno estetyczne i zdrowotne. Nieodpowiednie skarpetki mogą prowadzić do:

  • przegrzewania stóp,
  • powstawania pęcherzy,
  • przewlekłych infekcji.

W przypadku osób z cukrzycą i problemami z krążeniem konsekwencje mogą być jeszcze poważniejsze.

Człowiek ubrany w eleganckie czarne spodnie oraz białą koszulę zakłada na stopy skarpetki w kolorowe, tęczowe pasy, siedząc na jasnej drewnianej podłodze.
Skład to najważniejsze kryteriów podczas kupowania skarpetOlga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Jakie skarpetki są najzdrowsze?

Do najistotniejszych kryteriów wyboru należą oddychalność materiału i zdolność odprowadzania wilgoci. Jednym z najczęściej polecanych materiałów jest dobrej jakości bawełna. Świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Warto jednak stawiać na skarpetki bawełniane z niewielką domieszką elastanu w składzie. Dzięki temu dodatkowi lepiej dopasowują się do kształtu stopy.

Wełna merino to materiał uznawany za wyjątkowo korzystny dla zdrowia stóp. Naturalnie reguluje temperaturę, odprowadza wilgoć i ma właściwości antybakteryjne. W przeciwieństwie do "tradycyjnej" wełny, nie gryzie i może być noszona nawet przez osoby o wrażliwiej skórze.

Kolejnym materiałem cenionym za bardzo dobrą oddychalność i korzystne właściwości jest bambus. Skarpetki wykonane z tego włókna są miękkie, delikatne i dobrze radzą sobie z neutralizacją nieprzyjemnych zapachów. Powinny znaleźć się w szafie osób z tendencją do nadmiernej potliwości.

Tych skarpetek unikaj. To zmora dla krążenia

Najwięcej problemów powodują skarpetki wykonane w całości z tanich materiałów syntetycznych niskiej jakości. Poliester czy akryl bez odpowiedniej technologii wentylacyjnej zatrzymują wilgoć i prowadzą do przegrzewania stóp. W efekcie rośnie ryzyko wystąpienia brzydkiego zapachu, podrażnień i grzybicy.

Niebezpieczne są skarpetki z bardzo ciasnym ściągaczem. Zbyt duży ucisk wokół kostki lub łydki utrudnia prawidłowe krążenie krwi. Osoby z problemami żylnymi powinny szczególnie uważać na ten aspekt.

