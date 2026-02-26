Jakie skarpetki są najzdrowsze? Wybieraj tylko te materiały
Choć na co dzień rzadko się nad tym zastanawiamy, skarpetki mają ogromny wpływ na zdrowie stóp. Nosimy je przez wiele godzin w pracy, w szkole, na spacerze, podczas treningu i w domu. Źle dobrane będą sprzyjać nadmiernej potliwości, otarciom, grzybicy, a nawet problemom z krążeniem. Czym kierować się podczas zakupów odzieżowych? Patrzeć trzeba nie tylko na cenę i wzory.
Spis treści:
- Wybór skarpetek a wpływ na zdrowie
- Jakie skarpetki są najzdrowsze?
- Tych skarpetek unikaj. To zmora dla krążenia
Wybór skarpetek a wpływ na zdrowie
W stopach znajduje się około 250 tysięcy gruczołów potowych. To jedna z najbardziej "pracowitych" części ludzkiego ciała pod względem wydzielania potu. Jeśli wilgoć nie jest z niej skutecznie odprowadzana, tworzą się warunki idealne do rozwoju chorobotwórczych bakterii oraz grzybów.
Z tego powodu trzeba z dużą ostrożnością podchodzić zarówno do kupowania obuwia, jak i skarpetek. Zresztą to te drugie znajdują się najbliżej ciała, a błędy w ich wybieraniu mogą odcisnąć piętno estetyczne i zdrowotne. Nieodpowiednie skarpetki mogą prowadzić do:
- przegrzewania stóp,
- powstawania pęcherzy,
- przewlekłych infekcji.
W przypadku osób z cukrzycą i problemami z krążeniem konsekwencje mogą być jeszcze poważniejsze.
Jakie skarpetki są najzdrowsze?
Do najistotniejszych kryteriów wyboru należą oddychalność materiału i zdolność odprowadzania wilgoci. Jednym z najczęściej polecanych materiałów jest dobrej jakości bawełna. Świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Warto jednak stawiać na skarpetki bawełniane z niewielką domieszką elastanu w składzie. Dzięki temu dodatkowi lepiej dopasowują się do kształtu stopy.
Wełna merino to materiał uznawany za wyjątkowo korzystny dla zdrowia stóp. Naturalnie reguluje temperaturę, odprowadza wilgoć i ma właściwości antybakteryjne. W przeciwieństwie do "tradycyjnej" wełny, nie gryzie i może być noszona nawet przez osoby o wrażliwiej skórze.
Kolejnym materiałem cenionym za bardzo dobrą oddychalność i korzystne właściwości jest bambus. Skarpetki wykonane z tego włókna są miękkie, delikatne i dobrze radzą sobie z neutralizacją nieprzyjemnych zapachów. Powinny znaleźć się w szafie osób z tendencją do nadmiernej potliwości.
Tych skarpetek unikaj. To zmora dla krążenia
Najwięcej problemów powodują skarpetki wykonane w całości z tanich materiałów syntetycznych niskiej jakości. Poliester czy akryl bez odpowiedniej technologii wentylacyjnej zatrzymują wilgoć i prowadzą do przegrzewania stóp. W efekcie rośnie ryzyko wystąpienia brzydkiego zapachu, podrażnień i grzybicy.
Niebezpieczne są skarpetki z bardzo ciasnym ściągaczem. Zbyt duży ucisk wokół kostki lub łydki utrudnia prawidłowe krążenie krwi. Osoby z problemami żylnymi powinny szczególnie uważać na ten aspekt.
