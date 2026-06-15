Spis treści: Została jedna emerytura i te same rachunki Renta rodzinna. Ile może otrzymać wdowa lub wdowiec? Renta wdowia. Można połączyć dwa świadczenia Jak złożyć wniosek w ZUS? Zasiłek pogrzebowy. Kwota wzrosła od 2026 roku Formalności, które mogą zabezpieczyć domowy budżet

Została jedna emerytura i te same rachunki

Po śmierci współmałżonka codzienność zmienia się niemal natychmiast. W domu zostaje jedno świadczenie, a opłaty za mieszkanie, energię, leki czy ogrzewanie pozostają takie same. Dla wielu seniorów kluczowe staje się więc ustalenie, czy mogą otrzymać rentę rodzinną i czy korzystniejsze będzie połączenie jej z własną emeryturą.

Trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie: świadczenia te dotyczą małżonka osoby zmarłej. Wieloletni związek nieformalny nie daje automatycznie prawa do renty po partnerze. Wdowa lub wdowiec muszą sprawdzić, czy spełniają wymagania oraz jakie dokumenty powinni przedstawić.

Renta rodzinna. Ile może otrzymać wdowa lub wdowiec?

Renta rodzinna jest obliczana na podstawie emerytury lub renty, którą pobierał zmarły albo do której miałby prawo. Jeżeli uprawniona jest jedna osoba, świadczenie wynosi 85 proc. należności zmarłego. Gdy uprawnione są dwie osoby, jest to 90 proc., a przy trzech lub większej liczbie osób - 95 proc. Nie są to jednak osobne kwoty dla każdego. Renta rodzinna jest jedna i w przypadku kilku uprawnionych zostaje między nich podzielona.

Wdowa lub wdowiec mogą ubiegać się o rentę rodzinną, jeżeli do dnia śmierci współmałżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej i w chwili jego śmierci mieli ukończone 50 lat albo byli niezdolni do pracy. Prawo może przysługiwać również osobie wychowującej dziecko uprawnione do renty rodzinnej albo tej, która ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu pięciu lat od śmierci małżonka lub od zakończenia opieki nad dzieckiem.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać emeryturę po mężu? 123RF/PICSEL

Renta wdowia. Można połączyć dwa świadczenia

Renta wdowia nie jest odrębną dodatkową emeryturą. Pozwala połączyć rentę rodzinną z własnym świadczeniem, najczęściej emeryturą. Można pobierać 100 proc. własnej emerytury oraz 15 proc. renty rodzinnej albo 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia. Zwykle korzystniejszy okazuje się wariant, w którym w pełnej wysokości wypłacane jest wyższe świadczenie.

Nie każda wdowa i nie każdy wdowiec mogą skorzystać z tego rozwiązania. Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Konieczne jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci męża lub żony, nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę oraz niepozostawanie obecnie w nowym małżeństwie. Trzeba także posiadać prawo do własnego świadczenia i do renty rodzinnej.

Istotny jest limit wypłat. Od 1 marca 2026 roku suma świadczeń pobieranych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć 5935,47 zł brutto miesięcznie, czyli trzykrotności najniższej emerytury. Jeżeli wyliczona suma jest wyższa, wypłata zostanie obniżona do ustawowego pułapu.

Jak złożyć wniosek w ZUS?

Osoba starająca się o rentę rodzinną składa formularz ERR. Potrzebny może być akt zgonu współmałżonka, odpis aktu małżeństwa, dokument tożsamości, a w określonych przypadkach także dokumenty dotyczące zdrowia, dzieci lub przebiegu ubezpieczenia zmarłego. Jeżeli wymagane dane znajdują się już w ZUS, nie trzeba przedstawiać ich ponownie.

W przypadku renty wdowiej należy złożyć formularz ERWD, czyli wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Jeżeli zainteresowana osoba ma już ustalone prawo do renty rodzinnej i własnej emerytury lub renty, zazwyczaj nie musi dołączać dodatkowych dokumentów. Wniosek można przekazać w placówce ZUS, pocztą albo elektronicznie przez eZUS. Warto zrobić to bez zwłoki, bo połączone świadczenia są co do zasady wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Zasiłek pogrzebowy. Kwota wzrosła od 2026 roku

Po śmierci bliskiej osoby można ubiegać się także o zasiłek pogrzebowy. Od 1 stycznia 2026 roku jego wysokość wynosi 7000 zł w przypadku osoby zmarłej od tej daty. Członek rodziny, który poniósł koszty pogrzebu, otrzymuje pełną kwotę świadczenia. Osoba spoza rodziny lub instytucja może uzyskać zwrot faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 7000 zł.

Do uzyskania świadczenia potrzebny jest formularz Z-12 oraz dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pogrzebu. Rachunki i faktury trzeba więc zachować. Gdy wydatki poniosło kilka osób, zasiłek może zostać podzielony proporcjonalnie między wnioskodawców.

Formalności, które mogą zabezpieczyć domowy budżet

Po śmierci współmałżonka warto możliwie szybko sprawdzić prawo do świadczeń. W przypadku renty wdowiej szczególnie ważne jest porównanie obu wariantów wypłaty, bo korzystniejsze może okazać się zachowanie pełnej własnej emerytury albo wybór pełnej renty rodzinnej. Wniosek i komplet dokumentów pomagają uniknąć opóźnień w wypłacie pieniędzy, które po stracie bliskiej osoby mogą decydować o stabilności codziennych finansów.





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