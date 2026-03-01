Jakie światło w domu sprzyja regeneracji? Oto klucz do jakościowego snu

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Czy zdarza ci się wieczorem, leżąc już w łóżku, scrollować telefon, oglądać serial lub pracować do późna przy jasnym świetle? To codzienność wielu z nas. Nasz organizm, przez tysiące lat przyzwyczajony do naturalnego cyklu dnia i nocy, jest niezwykle czuły na światło. To, jakim oświetleniem otaczamy się wieczorem, ma kluczowe znaczenie dla jakości naszego snu, a co za tym idzie - dla naszego zdrowia i samopoczucia następnego dnia.

Młoda kobieta leżąca na łóżku, oparta głową o poduszkę, przykryta jasnym kocem, zamyślona patrzy przed siebie. Po obu stronach łóżka znajdują się drewniane szafki nocne.
Wpływ oświetlenia w sypialni na jakość snu123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Uważaj na niebieskie światło
  2. Jakie barwy pomagają nam zasnąć?
  3. Stwórz idealne warunki do snu

Uważaj na niebieskie światło

Głównym winowajcą problemów ze snem w dzisiejszych czasach jest światło niebieskie. Emitują je ekrany smartfonów, tabletów, komputerów i telewizorów, a także nowoczesne oświetlenie LED o chłodnej barwie. Światło to, choć w ciągu dnia pomaga nam zachować czujność i koncentrację, wieczorem wysyła do mózgu mylący sygnał, że wciąż jest dzień. W efekcie nasz organizm wstrzymuje produkcję melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za senność. Skutkuje to trudnościami z zasypianiem, częstszym wybudzaniem się w nocy i płytszym, mniej regenerującym snem. Długotrwała ekspozycja na niebieskie światło wieczorami może prowadzić do przewlekłych problemów ze snem, a nawet negatywnie wpływać na ogólny stan zdrowia.

    Jakie barwy pomagają nam zasnąć?

    Aby wspomóc naturalny rytm dobowy, wieczorem powinniśmy otaczać się światłem o ciepłej barwie, które naśladuje naturalne światło zachodzącego słońca. Mowa tu o odcieniach żółtych, pomarańczowych, a przede wszystkim czerwonych. Takie oświetlenie nie zakłóca produkcji melatoniny, pozwalając organizmowi naturalnie się wyciszyć i przygotować do odpoczynku. Badania naukowe sugerują, że czerwone światło jest najbezpieczniejszym wyborem na wieczór, ponieważ w najmniejszym stopniu wpływa na nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Może nawet poprawiać jakość snu, wspomagając produkcję "hormonu nocy". Dlatego lampka nocna z czerwoną żarówką to doskonałe rozwiązanie do sypialni.

    Szary fotel z podłokietnikami, na którym leży miękki koc, obok stoi stolik z lampą, kubkiem, książką oraz małą sukulentą, w tle widoczne fragmenty obrazu na ścianie.
    Wpływ światła na senfreepik.commateriał zewnętrzny

    Stwórz idealne warunki do snu

    Oto kilka praktycznych porad, które znacząco poprawią higienę twojego snu.

    • Wymień żarówki: w sypialni i miejscach, gdzie relaksujesz się wieczorem, zamontuj żarówki o ciepłej barwie (poniżej 3000 kelwinów). Idealnym rozwiązaniem są lampy z regulacją natężenia światła, które pozwolą ci stopniowo je przygaszać.

    • Ogranicz ekrany: na co najmniej godzinę lub dwie przed snem odłóż telefon, tablet i laptopa. Jeśli musisz z nich korzystać, włącz tryb nocny lub filtr światła niebieskiego.

    • Postaw na delikatne oświetlenie: zamiast mocnego światła sufitowego, używaj lampek nocnych lub kinkietów. Dają one łagodne, rozproszone światło, które sprzyja relaksowi.

    • Czerwień na dobranoc: rozważ zakup żarówki o czerwonej barwie do lampki nocnej. To idealne światło do czytania przed snem lub jako dyskretne oświetlenie, jeśli musisz wstać w nocy.

