Jakie światło w domu sprzyja regeneracji? Oto klucz do jakościowego snu

Uważaj na niebieskie światło

Głównym winowajcą problemów ze snem w dzisiejszych czasach jest światło niebieskie. Emitują je ekrany smartfonów, tabletów, komputerów i telewizorów, a także nowoczesne oświetlenie LED o chłodnej barwie. Światło to, choć w ciągu dnia pomaga nam zachować czujność i koncentrację, wieczorem wysyła do mózgu mylący sygnał, że wciąż jest dzień. W efekcie nasz organizm wstrzymuje produkcję melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za senność. Skutkuje to trudnościami z zasypianiem, częstszym wybudzaniem się w nocy i płytszym, mniej regenerującym snem. Długotrwała ekspozycja na niebieskie światło wieczorami może prowadzić do przewlekłych problemów ze snem, a nawet negatywnie wpływać na ogólny stan zdrowia.

Jakie barwy pomagają nam zasnąć?

Aby wspomóc naturalny rytm dobowy, wieczorem powinniśmy otaczać się światłem o ciepłej barwie, które naśladuje naturalne światło zachodzącego słońca. Mowa tu o odcieniach żółtych, pomarańczowych, a przede wszystkim czerwonych. Takie oświetlenie nie zakłóca produkcji melatoniny, pozwalając organizmowi naturalnie się wyciszyć i przygotować do odpoczynku. Badania naukowe sugerują, że czerwone światło jest najbezpieczniejszym wyborem na wieczór, ponieważ w najmniejszym stopniu wpływa na nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Może nawet poprawiać jakość snu, wspomagając produkcję "hormonu nocy". Dlatego lampka nocna z czerwoną żarówką to doskonałe rozwiązanie do sypialni.

Stwórz idealne warunki do snu

Oto kilka praktycznych porad, które znacząco poprawią higienę twojego snu.

• Wymień żarówki: w sypialni i miejscach, gdzie relaksujesz się wieczorem, zamontuj żarówki o ciepłej barwie (poniżej 3000 kelwinów). Idealnym rozwiązaniem są lampy z regulacją natężenia światła, które pozwolą ci stopniowo je przygaszać.

• Ogranicz ekrany: na co najmniej godzinę lub dwie przed snem odłóż telefon, tablet i laptopa. Jeśli musisz z nich korzystać, włącz tryb nocny lub filtr światła niebieskiego.

• Postaw na delikatne oświetlenie: zamiast mocnego światła sufitowego, używaj lampek nocnych lub kinkietów. Dają one łagodne, rozproszone światło, które sprzyja relaksowi.

• Czerwień na dobranoc: rozważ zakup żarówki o czerwonej barwie do lampki nocnej. To idealne światło do czytania przed snem lub jako dyskretne oświetlenie, jeśli musisz wstać w nocy.

