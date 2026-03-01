Jakie warzywa można wysiewać w marcu do pojemników, a jakie do gruntu? Lista jest długa
Marzec to miesiąc, w którym pojawiają się pierwsze oznaki wiosny i zarazem jest to idealny moment, aby zabrać się do wysiewanie warzyw. Od czego można rozpocząć? Przedstawiamy listę warzyw, które warto wysiewać w pierwszej kolejności.
Spis treści:
- Kiedy rozpocząć wysiew nasion?
- Jakie warzywa siać w marcu do rozsady?
- Jakie warzywa można wysiewać w marcu do gruntu?
Kiedy rozpocząć wysiew nasion?
W marcu dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Pojawiają się pierwsze wiosenne powiewy i przyroda budzi się do życia po zimowym spoczynku. To również intensywny dla działkowców okres, w którym dobrze wziąć się za porządki w ogrodzie ale także rozpocząć wysiewanie warzyw i roślin ozdobnych - nie tylko do rozsady ale także wprost do gruntu. Warto więc zachować czujność i dowiedzieć się, dla jakich konkretnie gatunków wczesna wiosna będzie odpowiednim terminem.
Jakie warzywa siać w marcu do rozsady?
W pierwszej połowie marca warto skupić się na wysiewie nasion do rozsady. W tym czasie pojawiają się bowiem jeszcze przymrozki i warzywa mogłyby zwyczajnie nie wykiełkować w gruncie. Do pojemników pod osłonami w pierwszej kolejności można wysiać warzywa takie jak:
- pory
- papryka słodka i ostra
- ogórki
- pomidory
- kapusta
- sałata masłowa
- warzywa kapustne
- rzodkiewka
- szpinak
- oberżyna
- sałata masłowa
- seler
- koper
Nasiona warzyw należy umieść w pojemnikach, w ciepłym pomieszczeniu i dobrze będzie też na początek okryć je agrowłókniną. Konieczne będzie specjalne podłoże, jasne stanowisko oraz regularne zraszanie. Zwróć uwagę na informacje podane na opakowaniach, czy warzywa te nadają się do uprawy w szklarniach i pod osłonami.
Jakie warzywa można wysiewać w marcu do gruntu?
W drugiej połowie marca, gdy temperatury w nocy staną się dodatnie, a różnice między dniem a nocą będą mniejsze, można rozpocząć wysiewanie warzyw do gruntu. Najbezpieczniej rozpocząć od:
- marchwi
- białej rzodkwi
- grochu
- bobu
- jarmużu
- pasternaku
- pietruszki korzeniowej i naciowej
- roszponki
- rukoli
- rzodkiewki
- szczypiorku
- kopru
Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady