Jakie zajęcia pozaszkolne wybrać i jak chronić dziecko podczas realizowania jego pasji?

Większości rodziców nie trzeba namawiać na zapisanie dzieci na zajęcia pozalekcyjne. Sęk w tym, że często mają oni w głowie prosty schemat: piłka nożna lub angielski. Z jednej strony oczywiście słusznie, ale z drugiej - świat jest przecież dużo bogatszy! Tym bardziej że dzieci mają paletę zainteresowań, których nie da się zamknąć w tych dwóch kategoriach. Jak więc dobrać zajęcia do dziecka?

Piłka nożna i języki obce to nie wszystko

Zamiast patrzeć na trendy i pytać innych rodziców o to, co teraz modne, lepiej spojrzeć na dziecko. Bo najmłodsi sami wysyłają różnego rodzaju sygnały - wystarczy uważna obserwacja. Co więcej, moment, w którym zajęcia naprawdę "klikają", łatwo rozpoznać. Dziecko wraca z zajęć zmęczone, ale uśmiechnięte, opowiadając o szczegółach i pokazując nowo nabyte umiejętności. Nie pyta: "czy muszę iść?", tylko "kiedy znowu pójdziemy?". Takiego entuzjazmu nie da się sztucznie wywołać, a rolą rodzica pozostaje złapanie tej chwili.

Warto jednak uważać na typowe błędy, które można łatwo popełnić. Bo zdarza się, iż hamulcem dziecięcej pasji jest… ambicja rodzica. Przykład? Mama bądź tata marzyli kiedyś o grze na perkusji, ale nie wyszło, i teraz mogą namawiać do tego dziecko. Takie podejście prawie zawsze kończy się frustracją - i to po obu stronach. Inny błąd to przeładowanie grafiku. Karate w poniedziałek, angielski we wtorek, basen w środę, teatr w czwartek - i nagle okazuje się, że dziecko ma kalendarz bardziej napięty niż prezes firmy. Efektem będzie przemęczenie i zniechęcenie. Zajęcia pozalekcyjne to potwierdzenie powiedzenia, że mniej znaczy więcej.

Bezpieczeństwo na szczycie listy

Niezależnie od podjętych decyzji, kluczową kwestią zawsze pozostaje bezpieczeństwo. Szeroko rozumiane. Pierwszym krokiem powinna być weryfikacja, czyli sprawdzenie, kto prowadzi zajęcia, jakie ma kwalifikacje i doświadczenie. Następnie uważne przyjrzenie się warunkom: czy sala jest dostosowana, sprzęt bezpieczny, a grupa niezbyt liczna. Dobrym pomysłem będzie też ustalenie zasad między dzieckiem a rodzicem i rozmowa, gdy coś wzbudzi jego niepokój. Nie chodzi o wtrącanie się w każdy szczegół, ale o stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu.

Bezpieczeństwo to także zabezpieczenie formalne. Wypadki zdarzają się wszędzie - nie tylko na boisku, ale też w drodze na zajęcia dodatkowe. Oznacza to, że warto mieć polisę, która chroni dziecko przed skutkami kontuzji. To produkty takie jak LINK4Dziecko, dające rodzicom spokój, że jeśli coś się wydarzy, nie zostaną sami z kosztami leczenia czy rehabilitacji.

LINK4Dziecko składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, to ubezpieczenie NNW, które zapewnia wypłatę świadczenia, gdy dziecko w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna urazu (złamanie, skręcenie, oparzenie, odmrożenie, uraz głowy, utrata zęba i inne). Odszkodowanie przysługuje także za pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku (100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu do kwoty 2000 zł). Co ważne, pieniądze są wypłacane na podstawie dokumentacji medycznej, a więc bez konieczności czekania na zakończenie leczenia.

Po drugie, LINK4Dziecko to Assistance Szybka Pomoc, czyli praktyczne wsparcie w różnego rodzaju nagłych sytuacjach. Obejmuje między innymi dowóz leków, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, , a także sfinansowanie łóżka dla rodzica w szpitalu, gdy dziecko do niego trafi (do 1000 zł). Wreszcie: to pokrycie kosztów korepetycji w razie przedłużającej się nieobecności w szkole, spowodowanej nagłą chorobą bądź wypadkiem (do limitów wskazanych w OWU).

Warto dodać, że ochrona działa przez całą dobę - nie tylko w szkole, ale też na zajęciach dodatkowych, podczas podróży, wakacji i ferii. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, ponieważ dzieci są w ruchu niemal cały czas. Ubezpieczyć można każde dziecko poniżej 18. roku życia.

Ubezpieczenie NNW to nie tylko wsparcie finansowe w razie wypadku, ale też poczucie, że dziecko ma dodatkową ochronę w pozalekcyjnych aktywnościach Adobe Stock

Ale ochrona nie kończy się na fizycznych urazach. Nie bez powodu obecnie coraz częściej mówi się o ubezpieczeniu psychicznym. Dzieci bywają narażone na presję wyniku, rywalizację, hejt w sieci, a czasem nawet ostracyzm w grupie. To też rodzaj "urazu", tyle że mniej widoczny. Dlatego dobre ubezpieczenie to nie tylko pieniądze na leczenie, ale też dostęp do specjalistów, psychologów czy wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi LINK4 - w skład pakietu LINK4Dziecko wchodzi również Assistance Zdrowie, czyli pokrycie kosztów dziesięciu telekonsultacji z psychologiem.

Należy jednak pamiętać o jednym: ubezpieczenie nie zwalnia z uwagi i rozsądku. To raczej swoista kamizelka ratunkowa, którą dobrze mieć, choć nikt nie życzy sobie, by przydała się w praktyce. Niemniej świadomość, że dziecko jest objęte ochroną, pozwala skupić się na tym, co najważniejsze - radości z rozwijania pasji.

Zajęcia pozalekcyjne: jest w czym wybierać!

Nie ma co ukrywać. Jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, sporty drużynowe to wciąż klasyka gatunku. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka... Wszystkie one uczą współpracy, wytrwałości i dają mnóstwo frajdy. Do tego rozwijają kondycję i budują zdrowe nawyki. Dzieci uczą się wygrywać, przegrywać oraz walczyć do końca i nie poddawać. Opcji jest jednak o wiele więcej.

Survival. Brzmi groźnie? Gdzie tam! To po prostu szkoła życia w terenie. Survivalowe zajęcia uczą dzieci, jak rozpalić ognisko, zbudować schronienie, poradzić sobie bez telefonu i prądu. Nie sposób o lepszą odskocznię od świata ekranów. Co więcej, dzieci błyskawicznie odkryją, iż potrafią więcej niż myślą. A poczucie sprawczości daje potężną dawkę satysfakcji!

Jazda konna. Jazda konna wzmacnia mięśnie głębokie, poprawia równowagę i koncentrację, a do tego daje poczucie wolności, którego próżno szukać gdzie indziej. Ale to nie tylko sport! To także spotkanie z żywą istotą, uczące odpowiedzialności i cierpliwości.

Sporty walki. Mimo że to zajęcia, które wielu rodziców traktuje z rezerwą, prawda jest taka, że najmłodsi trenujący judo, karate czy taekwondo uczą się, że siła idzie w parze z odpowiedzialnością. Instruktorzy kładą nacisk na szacunek do przeciwnika i kontrolę nad własnymi emocjami, a same ćwiczenia skutecznie rozwijają koordynację.

Kółko teatralne. Bo scena to przestrzeń, gdzie dziecko może być, kim chce! Zajęcia teatralne pozwalają przełamać tremę, budują pewność siebie i uczą wyrażania emocji. To także doskonały trening pamięci - wszak bez zapamiętania tekstu się nie obejdzie.

Taniec nowoczesny. To również forma ekspresji, tyle że historie opowiada się wyłącznie ruchem. Ale też cenna lekcja koordynacji i pewności siebie. Bonus? Taniec spala mnóstwo kalorii - i to w twórczy sposób!

Wspinaczka. Z jednej strony wspinaczka buduje wytrzymałość i wzmacnia całe ciało. Z drugiej - pokazuje, że pokonanie ściany wymaga nie tylko siły, ale i sprytu, bo każdy kolejny krok należy zaplanować. Wreszcie to świetny sposób na rozwój odwagi i radzenie sobie z lękiem wysokości czy porażką. Bo, jak w życiu, nie zawsze uda się wejść na samą górę.

Szachy. Na pierwszy rzut oka spokojna gra, ale w rzeczywistości to prawdziwa siłownia dla mózgu, rozwijająca zdolność logicznego myślenia i przewidywania konsekwencji własnych decyzji. Planowanie strategii? Obowiązkowe! Pamiętajmy też, że każda wygrana lub przegrana nigdy nie jest wynikiem przypadku.

Wspinaczka buduje wytrzymałość i wzmacnia całe ciało POPROTSKIY ALEXEY Adobe Stock

Aktywności poza szkołą mają wiele odsłon - znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego łatwiej powiedzieć, czym na pewno nie są. A z pewnością nie są zapychaczem czasu, który ma zająć dziecko do wieczora. O ile wybierzemy mądrze, a więc w oparciu o oczekiwania dzieci, nie dorosłych. Gdy dodamy do tego troskę o bezpieczeństwo - zarówno w sensie opieki, jak i ochrony na wszelki wypadek - otrzymamy solidny punkt wyjścia, który zaowocuje w przyszłości. I wówczas zostanie nam jedynie podtrzymywanie iskry pasji.

Materiał promocyjny