Spis treści: Jalapeño a metabolizm. Jak działa kapsaicyna Wsparcie odporności. Co zawiera jalapeño? Czy jalapeño jest zdrowe dla każdego? Jak jeść jalapeño, żeby sobie nie zaszkodzić? Pomysły na wykorzystanie jalapeño w kuchni

Jalapeño a metabolizm. Jak działa kapsaicyna

Za charakterystyczne pieczenie jalapeño odpowiada kapsaicyna. To związek obecny w ostrych paprykach, który pobudza receptory odpowiedzialne za odczuwanie ciepła. Dlatego po zjedzeniu jalapeño pojawia się wrażenie rozgrzania, lekkiego szczypania, a czasem także większa potliwość.

W kontekście metabolizmu kapsaicyna jest interesująca, ponieważ badania wskazują, że może wpływać na wydatek energetyczny i utlenianie tłuszczów. Co to znaczy? Że pikantne papryczki mogą delikatnie wspierać procesy metaboliczne, choć oczywiście nie zastąpią diety, ruchu ani deficytu kalorycznego (jeśli celem jest redukcja masy ciała).

Kapsaicyna bywa też łączona z termogenezą, czyli procesem wytwarzania ciepła przez organizm. To właśnie dlatego po ostrym posiłku wiele osób czuje przyjemne rozgrzanie "w środku". Tak właśnie działa jalapeño.

Wsparcie odporności. Co zawiera jalapeño?

Jalapeño jest dobrym źródłem witaminy C. Utah State University Extension wskazuje, że papryczki jalapeño mają sporo tej witaminy, a dodatkowo dostarczają błonnika, witaminy A, wapnia, potasu, żelaza, a umiarkowanie są też bogate w foliany.

Witamina C ma znaczenie dla odporności, ponieważ uczestniczy w pracy układu immunologicznego i działa jako antyoksydant. Wspiera odporność wrodzoną oraz nabytą. Papryczka wzbogaca zatem dietę w składniki, których organizm używa do prawidłowej pracy układu odpornościowego.

Warto też wspomnieć o błonniku. Choć jalapeño zwykle jemy w niewielkich ilościach, obecność błonnika sprawia, że papryczka w jakimś stopniu wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego, a kondycja jelit jest przecież bardzo mocno powiązana z ogólną odpornością organizmu.

Jalapeño jest dobrym źródłem witaminy C 123RF/PICSEL

Czy jalapeño jest zdrowe dla każdego?

Jalapeño może być zdrowym dodatkiem do diety, ale nie przez każdego będzie równie dobrze tolerowane. Jego ostry smak wynika z substancji drażniących receptory czuciowe, dlatego u osób wrażliwych może powodować pieczenie w jamie ustnej, dyskomfort trawienny, zgagę albo nawet ból brzucha czy niestrawność.

Ostrożność powinny zachować szczególnie osoby, które mają:

refluks żołądkowo-przełykowy,

chorobę wrzodową,

nadwrażliwy żołądek,

zespół jelita drażliwego,

skłonność do zgagi po ostrych potrawach,

podrażnienia jamy ustnej lub przewodu pokarmowego.

Ze względu na palący charakter jalapeño większość osób spożywa je raczej jako przyprawę lub dodatek, a nie traktuje jako podstawowe warzywo do jedzenia w dużych ilościach. To rozsądne podejście - jalapeño najlepiej traktować jako intensywny akcent w posiłku, a nie główny składnik diety.

Warto też pamiętać, że tolerancja ostrości jest bardzo indywidualna. Dla jednej osoby kilka plasterków marynowanego jalapeño będzie łagodnym dodatkiem, dla innej już zbyt mocnym bodźcem dla żołądka.

Jak jeść jalapeño, żeby sobie nie zaszkodzić?

Próbowanie papryczki

Nie wiesz, czy ten smak cię przekona, czy nie zaszkodzisz sobie, jedząc ostrą papryczkę? W takim razie najbezpieczniej zaczynać od małych ilości. Jeden lub dwie cienkie plasterki dodane do potrawy wystarczą, by sprawdzić reakcję organizmu. Jeśli po ostrych papryczkach pojawia się zgaga, ból brzucha albo uczucie silnego pieczenia, lepiej ograniczyć porcję lub całkowicie z nich zrezygnować.

Przygotowanie papryczki

Przy przygotowywaniu jalapeño warto też uważać na oczy, nos i usta. Po kontakcie z ostrymi papryczkami lepiej nie dotykać twarzy, a podczas krojenia najlepiej używać cienkich rękawiczek jednorazowych. Po pracy z papryczkami należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

Zmniejszenie ostrości papryczki

Ostrość jalapeño można zmniejszyć. Najwięcej intensywnego smaku znajduje się w okolicach białych błonek i nasion, dlatego ich usunięcie sprawia, że papryczka staje się łagodniejsza. Niektórzy twierdzą też, że namoczenie pokrojonych papryczek w słonej wodzie przez co najmniej godzinę może złagodzić ich ostrość.

Dobrym sposobem jest też łączenie jalapeño z produktami, które łagodzą ostrość, na przykład z jogurtem naturalnym, śmietaną, awokado, serem, jajkami albo oliwą. Tłuszcz i kremowa konsystencja pomagają zbalansować pikantność, dzięki czemu danie jest przyjemniejsze, łagodniejsze w smaku.

Inny ciekawy sposób na delikatniejsze użycie jalapeño: można nakłuć papryczkę lub naciąć ją, dodać do gotującej się potrawy, a po zakończeniu gotowania wyjąć, dzięki czemu danie zyskuje lekko pikantny aromat bez nadmiernej ostrości.

Przechowywanie papryczki

Przechowywanie również ma znaczenie. Świeże jalapeño najlepiej przechowywać nieumyte, owinięte w papierowy ręcznik, w lodówce. W takich warunkach mogą zachować świeżość nawet do trzech tygodni. Texas A&M AgriLife zaleca natomiast, by papryczki po zbiorze przechowywać w lodówce i najlepiej zużyć w ciągu kilku dni.

Pomysły na wykorzystanie jalapeño w kuchni

Jalapeño wbrew pozorom jest dość uniwersalne. Można je jeść świeże, marynowane, pieczone, grillowane, suszone albo zmielone na pikantny proszek. Sprawdza się w kuchni meksykańskiej, amerykańskiej, ale też w prostych domowych daniach, którym brakuje wyrazistości.

Najprostsze pomysły na wykorzystanie jalapeño:

salsa z pomidorami, limonką i kolendrą - klasyczne połączenie, dobre do tacos, nachosów, jajek i grillowanego mięsa,

sos jogurtowy z jalapeño - łagodniejsza opcja, dobra do kanapek, tortilli, pieczonych ziemniaków i warzyw,

marynowane jalapeño - szybki dodatek do burgerów, hot dogów, zapiekanek, pizzy i tostów,

jalapeño do jajecznicy, jajka sadzonego lub omletu - kilka drobno posiekanych kawałków wystarczy, żeby danie nabrało ostrzejszego charakteru,

pasta z awokado i jalapeño - awokado łagodzi ostrość, a papryczka przełamuje kremowy smak,

chili con carne lub jednogarnkowy gulasz warzywny - jalapeño dobrze komponuje się z fasolą, pomidorami, kukurydzą, wołowiną i indykiem,

pieczone jalapeño - po upieczeniu lub grillowaniu papryczka zyskuje głębszy, lekko dymny smak.

Jalapeño najlepiej traktować jak przyprawę, dodatek do dania, ale też źródło cennych składników. Papryczka wnosi do diety witaminę C, witaminę A, potas, błonnik i kapsaicynę, działając pozytywnie m.in. na rozgrzanie organizmu, trawienie czy odchudzanie.

