Spis treści: Czym właściwie jest wasabi? Skąd bierze się jego charakterystyczna ostrość? Co cennego zawiera wasabi? Dlaczego wasabi od dawna gości w japońskiej kuchni? Czy wasabi ma związek z długowiecznością Japończyków? Czy wasabi może wspierać odporność? Kto powinien uważać? Jak wykorzystać wasabi poza sushi? Czy warto włączyć wasabi do diety?

Czym właściwie jest wasabi?

Prawdziwe wasabi pochodzi z rośliny o nazwie Wasabia japonica, która naturalnie występuje w Japonii. Należy do tej samej rodziny co chrzan, rzodkiewka czy gorczyca.

Roślina rośnie w specyficznych warunkach - potrzebuje czystej, chłodnej wody oraz zacienionych terenów górskich. Właśnie dlatego uprawa wasabi jest wymagająca i kosztowna. To jeden z powodów, dla których prawdziwe wasabi jest znacznie droższe niż większość produktów dostępnych w sklepach.

Warto wiedzieć, że pasta serwowana w wielu restauracjach poza Japonią często zawiera głównie chrzan, musztardę i barwniki, a ilość prawdziwego wasabi bywa niewielka lub nie ma go wcale.

Aby wydobyć ostrość i smak z korzenia, musi zostać starty na tarce. W przeciwnym razie ma cierpki smak 123RF/PICSEL

Skąd bierze się jego charakterystyczna ostrość?

Ostrość wasabi różni się od tej, którą znamy z papryczek chili. Po zjedzeniu ostrej papryki pieczenie utrzymuje się długo na języku. Wasabi działa inaczej.

Charakterystyczne uczucie pojawia się głównie w nosie i zatokach, a następnie stosunkowo szybko ustępuje. Odpowiadają za to związki siarkowe nazywane izotiocyjanianami.

Co ciekawe, świeży korzeń zaczyna uwalniać te substancje dopiero po starciu. Dlatego tradycyjnie wasabi ściera się tuż przed podaniem. Kilkanaście minut później aromat staje się już znacznie słabszy.

To właśnie izotiocyjaniany odpowiadają nie tylko za smak, ale również za wiele właściwości zdrowotnych przypisywanych tej roślinie.

Co cennego zawiera wasabi?

Choć spożywamy je zwykle w niewielkich ilościach, wasabi dostarcza wielu wartościowych składników.

W korzeniu znajdują się między innymi:

przeciwutleniacze,

witamina C,

błonnik ,

wapń,

potas,

magnez,

związki siarkowe o działaniu biologicznym.

Szczególną uwagę badaczy przyciągają wspomniane wcześniej izotiocyjaniany. To naturalne substancje występujące także w innych warzywach kapustnych, takich jak brokuły czy kapusta.

Naukowcy badają ich wpływ na organizm, zwłaszcza w kontekście ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i wspierania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.

Wasabi to najdroższe warzywo świata. Moura Pereira 123RF/PICSEL

Dlaczego wasabi od dawna gości w japońskiej kuchni?

W tradycyjnej kuchni Japonii wasabi pełniło znacznie więcej funkcji niż tylko poprawa smaku potraw.

Przed wiekami, gdy nie istniały lodówki ani nowoczesne metody przechowywania żywności, mieszkańcy Japonii zauważyli, że dodatek świeżego wasabi dobrze komponuje się z surowymi rybami.

Dziś wiadomo, że związki zawarte w tej roślinie wykazują właściwości przeciwbakteryjne. To właśnie dlatego przez stulecia była tak chętnie wykorzystywana jako dodatek do dań przygotowywanych z ryb i owoców morza.

Czy wasabi ma związek z długowiecznością Japończyków?

Japonia od lat znajduje się w czołówce krajów o najwyższej średniej długości życia. Nic więc dziwnego, że naukowcy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie elementy stylu życia mogą mieć na to wpływ.

Nie można oczywiście powiedzieć, że to właśnie wasabi odpowiada za długowieczność mieszkańców Japonii. Byłoby to ogromnym uproszczeniem.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że tradycyjna japońska dieta opiera się na produktach bogatych w naturalne związki bioaktywne. Znajdują się w niej ryby, warzywa, algi, soja, zielona herbata i właśnie wasabi.

Regularne spożywanie takich produktów może wspierać zdrowie i pomagać w utrzymaniu dobrej kondycji przez długie lata.

Znacznie większe znaczenie ma jednak całokształt stylu życia, obejmujący aktywność fizyczną, umiarkowane porcje posiłków i dużą ilość produktów roślinnych.

Czy wasabi może wspierać odporność?

Ze względu na obecność witaminy C oraz przeciwutleniaczy wasabi bywa wymieniane wśród produktów wspierających prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwutleniacze pomagają neutralizować wolne rodniki, które mogą przyczyniać się do uszkodzeń komórek.

Jak zwykle bywa: sam dodatek wasabi do posiłku nie zastąpi zdrowej diety. Najlepsze efekty przynosi codzienne spożywanie różnorodnych warzyw, owoców i produktów bogatych w naturalne składniki odżywcze.

Kto powinien uważać?

Choć wasabi jest uznawane za bezpieczny produkt spożywczy, nie każdy organizm reaguje na nie tak samo.

Osoby z wrażliwym żołądkiem mogą odczuwać dyskomfort po spożyciu większych ilości tej przyprawy. Intensywny smak i ostrość mogą nasilać objawy refluksu żołądkowo-przełykowego lub podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Ostrożność powinny zachować również osoby cierpiące na niektóre choroby układu pokarmowego, szczególnie jeśli lekarz zalecił dietę lekkostrawną.

Jak w przypadku każdej przyprawy, najlepiej zachować umiar.

Jak wykorzystać wasabi poza sushi?

Choć najczęściej kojarzymy je z kuchnią japońską, możliwości wykorzystania wasabi jest znacznie więcej.

Coraz częściej pojawia się jako składnik:

sosów sałatkowych,

marynat do mięsa i ryb,

dipów do warzyw,

past kanapkowych ,

sosów jogurtowych,

dań z makaronem,

puree ziemniaczanego.

Niewielka ilość wasabi może nadać potrawom wyrazisty charakter bez konieczności używania dużej ilości soli.

W Japonii bywa również dodawane do niektórych przekąsek, orzechów czy nawet chipsów.

Czy warto włączyć wasabi do diety?

Jeśli lubisz intensywne smaki, wasabi może być ciekawym dodatkiem do codziennego menu. Oprócz charakterystycznej ostrości dostarcza naturalnych przeciwutleniaczy oraz związków roślinnych, które od lat budzą zainteresowanie naukowców.

Najwięcej korzyści przynosi jednak traktowanie go jako elementu zróżnicowanej diety bogatej w warzywa, owoce i produkty o niskim stopniu przetworzenia.

Japończycy cenią wasabi od setek lat nie bez powodu. Ta niepozorna roślina pokazuje, że nawet niewielki dodatek do potraw może kryć znacznie więcej niż tylko charakterystyczny, ostry smak.





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat