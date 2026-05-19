Spis treści: Czym jest miso i dlaczego Japończycy jedzą je od wieków? Miso może wspierać odporność i trawienie. Co mówią eksperci? Jak wykorzystać miso w kuchni? Zupa, sosy i marynaty

Czym jest miso i dlaczego Japończycy jedzą je od wieków?

Miso to tradycyjna japońska pasta powstająca w procesie fermentacji ziaren soi, często z dodatkiem ryżu lub jęczmienia. Do jej produkcji wykorzystuje się również sól morską oraz grzyby koji, które odpowiadają za proces fermentacji i charakterystyczny smak. W zależności od regionu Japonii oraz długości dojrzewania pasta może różnić się kolorem, aromatem i intensywnością smaku.

Jaśniejsze odmiany miso są zazwyczaj delikatniejsze i łagodniejsze, natomiast ciemniejsze fermentują dłużej, dzięki czemu mają bardziej wyrazisty, głęboki smak. W Japonii konkretne rodzaje miso często dobiera się do pory roku i sezonowych składników.

Najbardziej znanym daniem przygotowywanym na bazie tej pasty jest zupa miso. Jej podstawę stanowi bulion dashi, przygotowywany z ryb, wodorostów i suszonych grzybów. To właśnie połączenie aromatycznego wywaru z fermentowaną pastą nadaje zupie charakterystyczny smak określany jako umami - uznawany za piąty podstawowy smak obok słodkiego, słonego, gorzkiego i kwaśnego.

Miso może wspierać odporność i trawienie. Co mówią eksperci?

Zdaniem dr. Vicente Mery, specjalisty medycyny przeciwstarzeniowej w Sha Wellness Clinic, najzdrowszy i najlepiej przebadany superfood to miso. Ekspert zwraca uwagę na to, że produkty fermentowane to ważny element diety wspierającej mikroflorę jelitową, a miso jest jednym z najlepiej poznanych przykładów takiej żywności.

Ekspert zwraca szczególną uwagę na obecność naturalnych probiotyków, które wspierają równowagę mikroflory jelitowej oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Odpowiednio funkcjonujące jelita mają wpływ nie tylko na trawienie, ale także na odporność i ogólne samopoczucie.

Miso dostarcza również cennych składników odżywczych. Zawiera białko roślinne, witaminy z grupy B, minerały oraz przeciwutleniacze. Dzięki procesowi fermentacji składniki te są łatwiej przyswajane przez organizm. Niektóre badania wskazują także, że regularne spożywanie fermentowanych produktów sojowych może wspierać zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Dr Vicente Mera zwraca także uwagę, że miso jest sycące i może pomagać w utrzymaniu stabilnego poziomu energii. Zawarte w nim wolniej przyswajalne węglowodany sprzyjają uczuciu sytości, co może być pomocne dla osób kontrolujących masę ciała.

Z pasty miso można przygotować smaczną i prostą zupę 123RF/PICSEL

Jak wykorzystać miso w kuchni? Zupa, sosy i marynaty

Choć większości osób miso kojarzy się głównie z tradycyjną japońską zupą, pasta ma znacznie szersze zastosowanie kulinarne. Można dodawać ją do sosów, marynat, dań warzywnych czy dressingów do sałatek. Jej intensywny smak dobrze komponuje się z tofu, grzybami, warzywami i ryżem.

Pastę miso kupimy zarówno w sklepach azjatyckich, jak i większych marketach. Zazwyczaj sprzedawana jest w plastikowych pudełeczkach po około 300 g - takie opakowanie starcza na długo.

Z takiej pasty, samodzielnie w domu możemy przygotować klasyczną zupę miso, do której należy dodać tofu, odrobinę glonów wakame i szczypiorku, ale składniki można dowolnie modyfikować. Popularne są także wersje z grzybami shiitake, rybami czy owocami morza. Coraz częściej powstają również warianty całkowicie wegetariańskie.

Warto jednak pamiętać, że miso zawiera stosunkowo dużo soli, dlatego najlepiej spożywać je z umiarem. Mimo to dla wielu osób może być wartościowym elementem codziennej diety - szczególnie jako alternatywa dla wysoko przetworzonej żywności.

Niepozorna pasta od wieków pozostaje jednym z fundamentów japońskiej kuchni. Dziś coraz częściej trafia również na stoły poza Azją, zyskując opinię produktu, który łączy intensywny smak z korzystnym wpływem na zdrowie.

