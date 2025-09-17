Na czym polega metoda Rei-ho?

Rei-ho to tradycyjna praktyka japońskich samurajów, którzy słynęli z precyzji i opanowania. Polega na wykonywaniu powolnych, dokładnych ruchów zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej, a także podczas chodzenia. Technika ta dotyczy głównie wykonywania ukłonów, ale z powodzeniem można stosować ją do wielu prostych i popularnych ćwiczeń. Badania japońskich naukowców wykazały, że już 5 minut powolnej gimnastyki, podczas której skupiamy się na precyzyjnych ruchach, wzmacnia stawy kolanowe i poprawia zmysł równowagi, co jest kluczowe w profilaktyce upadków u seniorów.

Jak japońska metoda wpływa na zdrowie?

Naukowcy z Japonii przeprowadzili badania w wyniku których dowiedziono, że już po 3 miesiącach wykonywania ćwiczeń zgodnie z metodą Rei-ho o 25 proc. zwiększa się siła wyprostu kolana, co jest kluczowe w profilaktyce upadków. Technika uważnego wykonywania ćwiczeń przynosi też wiele innych korzystnych efektów. Zwiększa elastyczność mięśni i stawów, wzmacnia mięśnie nóg i brzucha, uczy bezpiecznego przenoszenia ciężaru ciała, poprawia zmysł równowagi, a nawet pozytywnie wpływa na umysł - stymuluje układ nerwowy i poprawia koncentrację.

Japońska metoda Rei-ho idealna dla seniorów

Japońska metoda powolnych i uważnych ruchów jest idealnym rozwiązaniem dla seniorów. Proste ćwiczenia można wykonywać w pozycji leżącej, dzięki czemu nie obciąża się stawów. Nawet krótkotrwała gimnastyka skupiająca się na precyzji ruchów wzmacnia kolana i stymuluje produkcję chrząstki stawowej, co jest kluczowe dla profilaktyki choroby zwyrodnieniowej. Stosowanie metody Rei-ho nie wymaga dobrej kondycji ani siły fizycznej, nie podnosi ciśnienia tętniczego. Z tego typu ćwiczeń mogą więc korzystać nawet osoby zmagające się z wieloma schorzeniami. Eksperci podkreślają, że to świetne uzupełnienie codziennych spacerów czy treningu siłowego. W dodatku stosowanie tej tradycyjnej japońskiej metody nie wymaga żadnego sprzętu - ćwiczenia można wykonywać na podłodze lub z wykorzystaniem krzesła, poręczy, a nawet ściany.

Jak rozpocząć ćwiczenia metodą Rei-ho?

Osoby nieaktywne fizycznie powinny stopniowo wdrażać kolejne ćwiczenia i zwiększać ich ilość. W przypadku problemów z równowagą najlepiej rozpocząć od gimnastyki w pozycji leżącej, a następnie wspierać się stabilnymi powierzchniami, np. krzesłem, stołem lub poręczą. Dla efektów kluczowa jest regularność - ćwicz co najmniej cztery razy w tygodniu przez 5-15 minut.

Jakie ćwiczenia wykonywać metodą Rei-ho?

Japońska metoda opiera się przede wszystkim na wykonywaniu powolnych i precyzyjnych ukłonów w pozycji stojącej lub siedzącej na piętach. W ramach tej techniki można jednak z korzyścią dla zdrowia wykonywać szereg ćwiczeń ruchowych i terapeutycznych w zależności od potrzeb i możliwości. Dobrze sprawdzą się zarówno klasyczne przysiady, jak i wymachy rąk, kreślenie kółek rękami i nogami, naprzemienne podnoszenie kolan do klatki piersiowej, rysowanie w powietrzu określonych figur obiema rękami jednocześnie czy stanie na jednej nodze i nauka przenoszenia ciężaru na jedną stronę ciała. Ćwiczenia mogą być dowolne - ważne, by wykonywać je powoli i uważnie, kładąc szczególny nacisk na precyzję ruchów.

