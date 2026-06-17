Spis treści: Gwiazda w ogrodzie, czyli jak wygląda jarzmianka? Niezawodny, naturalny odstraszacz na ślimaki Jak i gdzie sadzić jarzmiankę, by czuła się jak w domu? Pielęgnacja, która gwarantuje długą burzę kwiatów Kompozycje idealne: z czym łączyć jarzmiankę na rabatach?

Gwiazda w ogrodzie, czyli jak wygląda jarzmianka?

Jarzmianka większa (Astrantia major) to bylina z rodziny selerowatych, choć na pierwszy rzut oka w ogóle jej nie przypomina. Jej największym atutem są niezwykle oryginalne, misternie ukształtowane kwiatostany, które często przyrównuje się do puszystych poduszeczek na igły lub iskrzących się broszek. Drobne kwiaty zebrane są w wypukłe baldaszki, które otacza efektowna kryza papierowych, gwiaździstych podkwiatków. W zależności od wybranej odmiany, jarzmianka może przybierać barwy od niewinnej bieli, przez pudrowe róże, aż po nasyconą czerwień i rubinowy fiolet. Ozdobą rośliny są także jej liście - dłoniaste, głęboko klapowane, tworzące gęste rozety tuż nad ziemią. Roślina ta zazwyczaj osiąga od 40 do 80 centymetrów wysokości, wprowadzając na rabaty lekkość i eteryczny, leśny klimat.

Niezawodny, naturalny odstraszacz na ślimaki

Dla wielu ogrodników ślimaki to prawdziwe utrapienie, które potrafi w jedną noc zamienić ukochane byliny w dziurawe strzępy. Jarzmianka, ze względu na zawartość specyficznych olejków eterycznych, lekko szorstką fakturę liści oraz sztywne pędy, jest rośliną, którą mięczaki - zarówno te w skorupach, jak i żarłoczne ślimaki nagie - omijają szerokim łukiem. Zapach rośliny działa na nie zniechęcająco, dzięki czemu soki jarzmianki pozostają dla nich absolutnie nieatrakcyjne. Sadząc tę bylinę na obrzeżach rabat lub wokół roślin szczególnie podatnych na ataki, tworzymy naturalny "kordon sanitarny". Taka ekologiczna tarcza pozwala skutecznie ograniczyć stosowanie szkodliwych dla środowiska środków chemicznych.

Jak i gdzie sadzić jarzmiankę, by czuła się jak w domu?

Aby jarzmianka mogła w pełni rozwinąć swój potencjał, musimy zapewnić jej warunki zbliżone do tych, w których występuje naturalnie, czyli na obrzeżach wilgotnych lasów i łąk. Idealnym stanowiskiem dla tej byliny jest świetlisty półcień. Może rosnąć również w pełnym słońcu, jednak będzie to wymagało znacznie częstszego i obfitszego podlewania. Podłoże pod jarzmiankę powinno być żyzne, próchnicze, przepuszczalne i - co najważniejsze - stale lekko wilgotne. Roślinę najlepiej sadzić wczesną wiosną lub jesienią, kiedy gleba jest w naturalny sposób nawilżona, a temperatury nie są ekstremalnie wysokie. Ziemię przed posadzeniem warto wzbogacić dojrzałym kompostem. Pamiętajmy też o odpowiednim rozstawie - sadzonki umieszczamy co około 40-50 cm, by mogły swobodnie się rozrastać.

Jarzmianka w ogrodzie 123RF/PICSEL

Pielęgnacja, która gwarantuje długą burzę kwiatów

Jarzmianka nie jest rośliną trudną w uprawie, ale ma jedno kluczowe wymaganie: nie toleruje długotrwałej suszy. W okresach letnich upałów i braku opadów wymaga regularnego podlewania. Aby ułatwić sobie zadanie, warto wyściółkować ziemię wokół rośliny warstwą kory lub zrębków, co pomoże zatrzymać wilgoć w podłożu i zapobiegnie inwazji chwastów. Wiosną bylinę dobrze jest zasilić dawką nawozu organicznego. Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który zachęci jarzmiankę do nieprzerwanego kwitnienia od wczesnego lata aż do jesieni, jest systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Dzięki tzw. ogławianiu roślina nie marnuje energii na zawiązywanie nasion, lecz wypuszcza nowe pąki kwiatowe, racząc nas kolorem przez wiele tygodni.

Kompozycje idealne: z czym łączyć jarzmiankę na rabatach?

Z racji upodobań do półcienia i wilgoci, jarzmianka jest wymarzonym towarzystwem dla klasycznych roślin leśnych. W pierwszej kolejności warto posadzić ją obok host (funkii) - dzięki swoim właściwościom odstraszającym, jarzmianka uchroni ich przepiękne, mięsiste liście przed atakami ślimaków. Fantastycznie zaprezentuje się również w naturalistycznych kompozycjach z delikatnymi paprociami, kolorowymi żurawkami (Heuchera) oraz puszystymi tawułkami Arendsa (Astilbe). Świetnie komponuje się z bodziszkami, orlikami i zawilcami japońskimi. Na słońcu z kolei stworzy zjawiskowy duet z różami oraz zwiewnymi trawami ozdobnymi, takimi jak ostnice czy rozplenice. Jej koronkowe, drobne kwiaty doskonale przełamują ciężkie formy dużych liści, wprowadzając na rabaty bezpretensjonalną harmonię.

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